Automatizzate i vostri appuntamenti a pagamento: Risparmiate tempo e venite pagati più velocemente

Se state ancora inviando e-mail per programmare le sessioni - e poi inseguite i pagamenti - state spendendo troppo tempo in un lavoro che non paga.

La prenotazione e la fatturazione manuale vi rallentano, ritardano le vostre entrate e rendono più difficile per i clienti impegnarsi. Ma con la giusta configurazione, potete automatizzare l'intero processo, in modo che i vostri appuntamenti vengano prenotati, pagati e confermati senza muovere un dito.

Le prenotazioni e i pagamenti manuali vi rallentano

Coordinare i calendari, scrivere le fatture e inviare i promemoria può non sembrare un grosso problema singolarmente. Ma con il tempo, questi piccoli compiti si sommano e probabilmente non sono fatturabili. Più tempo impiega una persona a prenotare e pagare, più è probabile che abbandoni. È un attrito. E vi costa tempo, energia e denaro.

Automatizzate la prenotazione e il pagamento in un unico passaggio

Il modo più veloce per tagliare le pratiche amministrative? Lasciare che i clienti prenotino e paghino in un'unica soluzione. Con la pagina di prenotazione di Doodle + Stripe, il processo è semplice. I clienti scelgono l'orario che preferiscono e pagano immediatamente. Tutto viene confermato all'istante, senza follow-up e senza fatture separate.

Ecco come si presenta nella pratica:

Quello che fate manualmente e quello che fa Doodle + Stripe per voi

Attività manuale Con Doodle + Stripe Inviare e-mail per programmare I clienti prenotano direttamente tramite link Invio di fatture separate Il pagamento avviene durante la prenotazione Ricordare ai clienti gli appuntamenti Invio di promemoria automatici Tracciare i pagamenti manualmente Pagamenti tracciati tramite Stripe Seguire i no-show I clienti pagano in anticipo = meno no-show Sembrano disorganizzati o difficili da prenotare Il flusso di prenotazioni è professionale

Risparmiare tempo e ridurre i no-show

Quando le persone pagano al momento della prenotazione, prendono sul serio la sessione. Il vostro tempo è bloccato, le vostre entrate sono garantite e il vostro calendario scorre senza interruzioni.

I vantaggi del pagamento anticipato includono

Meno cancellazioni

Meno inseguimenti

Un impegno più chiaro da parte del cliente

Il pagamento diventa parte del flusso, non un ripensamento.

Come funziona Doodle + Stripe

Iniziare è semplice:

Create la vostra pagina di prenotazione Doodle

Collegare il proprio account Stripe

Condividete il link per la prenotazione tramite social, e-mail, sito web o messaggi di posta elettronica.

I clienti scelgono l'orario, pagano e ricevono automaticamente tutti i dettagli della sessione.

Nessun follow-up. Nessun inserimento manuale. Solo appuntamenti prenotati e pagati sul vostro calendario.

Un aspetto più professionale con meno sforzo

I clienti apprezzano la chiarezza e la comodità. Quando possono prenotare e pagare senza dover inviare e-mail, creano fiducia e vi fanno apparire eleganti e affidabili fin dall'inizio. L'automazione dimostra che prendete sul serio il vostro lavoro. E vi aiuta a stabilire dei limiti senza dovervi ripetere.

Lasciate che il vostro calendario lavori per voi

Non avete bisogno di altre attività amministrative. Con la pagina di prenotazione di Doodle e l'integrazione con Stripe, le vostre sessioni sono:

Prenotate

pagate

Confermate

Sincronizzate con il vostro calendario

Niente stress. Nessun promemoria. Solo un modo più semplice di fare affari.