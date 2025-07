Automatisez vos rendez-vous payés : Gagnez du temps et soyez payé plus rapidement

Si vous continuez à envoyer des courriels pour planifier des séances et à courir après les paiements par la suite, vous consacrez trop de temps à un travail qui ne paie pas.

La réservation et la facturation manuelles vous ralentissent, retardent vos revenus et empêchent les clients de s'engager. Mais avec la bonne configuration, vous pouvez automatiser l'ensemble du processus, de sorte que vos rendez-vous soient pris, payés et confirmés sans que vous ayez à lever le petit doigt.

Les réservations et les paiements manuels vous ralentissent

Coordonner les calendriers, rédiger les factures et envoyer des rappels peut sembler anodin. Mais au fil du temps, ces petites tâches s'accumulent et ne sont probablement pas facturables. Plus il faut de temps à une personne pour réserver et payer, plus elle risque d'abandonner. Il s'agit de frictions. Et cela vous coûte du temps, de l'énergie et de l'argent.

Automatiser la réservation et le paiement en une seule étape

Le moyen le plus rapide de réduire les tâches administratives ? Laissez vos clients réserver et payer en une seule fois. Avec la page de réservation de Doodle + Stripe, le processus est simple. Les clients choisissent l'heure qui leur convient et paient immédiatement. Tout est confirmé instantanément, pas de suivi ni de factures séparées.

Voici à quoi cela ressemble en pratique :

Ce que vous faites manuellement et ce que Doodle + Stripe fait pour vous

Tâche manuelle Avec Doodle + Stripe Envoi de courriels pour planifier les rendez-vous Les clients réservent directement via un lien Envoi de factures séparées Le paiement s'effectue lors de la réservation Rappel des rendez-vous aux clients Envoi de rappels automatisés Suivi manuel des paiements Suivi des paiements via Stripe Suivi des désistements Les clients paient à l'avance = moins de désistements Semblent désorganisés ou difficiles à réserver Le flux de réservation semble professionnel

Gagner du temps et réduire les désistements

Lorsque les clients paient au moment de la réservation, ils prennent la séance au sérieux. Votre temps est bloqué, vos revenus sont garantis et votre calendrier fonctionne sans interruption.

Les avantages du paiement anticipé sont les suivants

Moins d'annulations

Moins de poursuites

Un engagement plus clair de la part de votre client

Le paiement fait partie du flux et n'est pas une réflexion après coup.

Comment fonctionne Doodle + Stripe

Pour commencer, rien de plus simple :

Créez votre page de réservation Doodle

Connectez votre compte Stripe

Partagez votre lien de réservation via les réseaux sociaux, l'email, le site web ou les DMs.

Les clients choisissent une heure, paient et reçoivent automatiquement tous les détails de la session.

Pas de suivi. Pas de saisie manuelle. Juste des rendez-vous réservés et payés sur votre calendrier.

Un aspect plus professionnel avec moins d'efforts

Les clients apprécient la clarté et la commodité. Lorsqu'ils peuvent réserver et payer sans avoir à envoyer des courriels, cela crée un climat de confiance et vous donne l'air d'avoir été bien préparé et fiable dès le départ. L'automatisation montre que vous prenez votre travail au sérieux. Et elle vous aide à fixer des limites sans avoir à vous répéter.

Laissez votre agenda travailler pour vous

Vous n'avez pas besoin de tâches administratives supplémentaires. Avec la page de réservation de Doodle et l'intégration de Stripe, vos sessions sont... :

réservées

Payées

confirmées

Synchronisées avec votre calendrier

Pas de stress. Pas de rappels. Une façon plus simple de faire des affaires.