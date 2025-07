Automatiser dine betalte aftaler: Spar tid og bliv betalt hurtigere

Hvis du stadig sender e-mails for at planlægge sessioner - og derefter jagter betalinger bagefter - bruger du for meget tid på arbejde, der ikke betaler sig.

Manuel booking og fakturering gør dig langsommere, forsinker din indkomst og gør det sværere for kunderne at forpligte sig. Men med den rigtige opsætning kan du automatisere hele processen, så dine aftaler bliver booket, betalt og bekræftet uden at løfte en finger.

Prøv Doodle Intet kreditkort påkrævet

Manuel booking og betaling bremser dig

At koordinere kalendere, skrive fakturaer og sende påmindelser virker måske ikke som en stor ting hver for sig. Men over tid løber de små opgaver op, og de er sandsynligvis ikke fakturerbare. Jo længere tid det tager at booke og betale, jo mere sandsynligt er det, at de falder fra. Det er friktion. Og det koster dig tid, energi og penge.

Automatiser bookingen og betalingen i ét trin

Den hurtigste måde at skære ned på administrationen? Lad kunderne booke og betale på én gang. Med Doodles bookingside + Stripe er processen enkel. Kunderne vælger et tidspunkt, der passer dem, og betaler med det samme. Alt bekræftes med det samme, ingen opfølgning og ingen separate fakturaer.

Sådan ser det ud i praksis:

Hvad du gør manuelt vs. hvad Doodle + Stripe gør for dig

Manuel opgave Med Doodle + Stripe E-mail frem og tilbage for at planlægge Kunder booker direkte via link Sender separate fakturaer Betaling sker under booking Påmindelse af klienter om aftaler Automatiske påmindelser sendes Sporing af betalinger manuelt Betalinger spores gennem Stripe Opfølgning på udeblivelser Kunder betaler forud = færre udeblivelser Ser uorganiseret eller svær at booke ud Bookingflowet føles professionelt

Spar tid og reducer no-shows

Når folk betaler på bookingtidspunktet, tager de sessionen alvorligt. Din tid er låst fast, din indkomst er garanteret, og din kalender kører uden afbrydelser.

Fordelene ved forudbetaling er bl.a:

Færre aflysninger

Mindre jagten på kunder

En klarere forpligtelse fra din klient

Betaling bliver en del af flowet - ikke en eftertanke.

Sådan fungerer Doodle + Stripe

Det er nemt at komme i gang:

Opret din Doodle-bookingside

Forbind din Stripe-konto

Del dit bookinglink via sociale medier, e-mail, hjemmeside eller DM'er

Kunderne vælger en tid, betaler og modtager automatisk alle detaljer om sessionen

Ingen opfølgning. Ingen manuelle indtastninger. Bare bookede, betalte aftaler i din kalender.

Se mere professionel ud med mindre indsats

Kunderne sætter pris på klarhed og bekvemmelighed. Når de kan booke og betale uden at skulle sende e-mails frem og tilbage, opbygger det tillid og får dig til at se poleret og pålidelig ud fra starten. Automatisering viser, at du tager dit arbejde alvorligt. Og det hjælper dig med at sætte grænser uden at skulle gentage dig selv.

Lad din kalender arbejde for dig

Du har ikke brug for flere administrative opgaver. Du har brug for et system, der tjener penge, mens du arbejder. Med Doodles bookingside og Stripe-integration er dine sessioner:

Booket

Betalt

Bekræftet

Synkroniseret med din kalender

Ingen stress. Ingen påmindelser. Bare en mere smidig måde at gøre forretninger på.