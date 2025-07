Automatize seus compromissos pagos: Economize tempo e receba o pagamento mais rapidamente

Se você ainda estiver enviando e-mails para agendar sessões - e depois correndo atrás de pagamentos -, estará gastando muito tempo em trabalhos que não compensam.

O agendamento e o faturamento manuais deixam você mais lento, atrasam sua receita e dificultam o comprometimento dos clientes. Mas, com a configuração correta, você pode automatizar todo o processo, de modo que seus compromissos sejam agendados, pagos e confirmados sem que você precise levantar um dedo.

Os agendamentos e pagamentos manuais estão deixando você mais lento

Coordenar calendários, redigir faturas e enviar lembretes pode não parecer uma grande coisa individualmente. Mas, com o tempo, essas pequenas tarefas vão se acumulando e provavelmente não são faturáveis. Quanto mais tempo alguém leva para reservar e pagar, maior a probabilidade de desistir. Isso é atrito. E isso lhe custa tempo, energia e dinheiro.

Automatize a reserva e o pagamento em uma única etapa

A maneira mais rápida de reduzir o trabalho administrativo? Permita que os clientes agendem e paguem de uma só vez. Com a página de agendamento do Doodle + Stripe, o processo é simples. Os clientes selecionam um horário que seja conveniente para eles e pagam imediatamente. Tudo é confirmado instantaneamente, sem acompanhamento e sem faturas separadas.

Veja como isso funciona na prática:

O que você está fazendo manualmente versus o que o Doodle + Stripe faz por você

Tarefa manual Com Doodle + Stripe Envio e recebimento de e-mails para agendar Os clientes fazem a reserva diretamente pelo link Envio de faturas separadas O pagamento ocorre durante o agendamento Lembrar os clientes sobre os agendamentos São enviados lembretes automatizados Rastreamento manual de pagamentos Pagamentos rastreados por meio do Stripe Acompanhamento de no-shows Clientes pagam antecipadamente = menos não comparecimentos Aparência desorganizada ou difícil de reservar O fluxo de reservas parece profissional

Economize tempo e reduza as não comparências

Quando as pessoas pagam no momento da reserva, elas levam a sessão a sério. Seu tempo fica bloqueado, sua renda é garantida e sua agenda funciona sem interrupções.

Os benefícios do pagamento antecipado incluem:

Menos cancelamentos

Menos perseguições

Um compromisso mais claro de seu cliente

O pagamento se torna parte do fluxo, não uma reflexão tardia.

Como funciona o Doodle + Stripe

Começar é simples:

Crie sua página de reservas do Doodle

Conecte sua conta Stripe

Compartilhe seu link de agendamento via redes sociais, e-mail, site ou mensagens diretas

Os clientes escolhem um horário, pagam e recebem todos os detalhes da sessão automaticamente

Sem acompanhamento. Nenhuma entrada manual. Apenas compromissos agendados e pagos em seu calendário.

Tenha uma aparência mais profissional com menos esforço

Os clientes apreciam a clareza e a conveniência. Quando eles podem agendar e pagar sem ficar trocando e-mails, isso gera confiança e faz com que você pareça polido e confiável desde o início. A automação mostra que você leva seu trabalho a sério. E ajuda você a estabelecer limites sem precisar se repetir.

Deixe seu calendário trabalhar para você

Você não precisa de mais tarefas administrativas. Você precisa de um sistema que ganhe enquanto você trabalha. Com a página de reservas do Doodle e a integração com o Stripe, suas sessões são:

Reservadas

Pagas

Confirmadas

Sincronizadas com seu calendário

Sem estresse. Sem lembretes. Apenas uma maneira mais tranquila de fazer negócios.