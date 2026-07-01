Automatisera dina betalda bokningar: Spara tid och få betalt snabbare

Om du fortfarande skickar e-postmeddelanden för att boka möten – och sedan måste jaga betalningar i efterhand – lägger du för mycket tid på arbete som inte ger någon avkastning.

Manuell bokning och fakturering saktar ner arbetet, fördröjer dina intäkter och gör det svårare för kunderna att boka. Men med rätt system kan du automatisera hela processen, så att dina bokningar görs, betalas och bekräftas utan att du behöver lyfta ett finger.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

Manuell bokning och betalningar bromsar upp er

Att samordna kalendrar, skriva fakturor och skicka påminnelser kanske inte verkar vara någon stor sak var för sig. Men med tiden hopar sig dessa små uppgifter, och de är förmodligen inte fakturerbara. Ju längre tid det tar för någon att boka och betala, desto större är risken att de hoppar av. Det skapar friktion. Och det kostar dig tid, energi och pengar.

Automatisera bokningen och betalningen i ett enda steg

Det snabbaste sättet att minska administrationen? Låt kunderna boka och betala i ett enda steg. Med Doodles Booking Page + Stripe, processen är enkel. Kunderna väljer en tid som passar dem och betalar direkt. Allt bekräftas omedelbart, utan uppföljningar och utan separata fakturor.

Så här ser det ut i praktiken:

Vad du gör manuellt jämfört med vad Doodle + Stripe sköter åt dig

Manuell uppgift Med Doodle + Stripe Att skicka e-post fram och tillbaka för att boka in Kunderna bokar direkt via länken Skicka separata fakturor Betalningen sker i samband med bokningen Påminna kunder om bokade tider Automatiska påminnelser skickas ut Manuell uppföljning av betalningar Betalningar som spåras via Stripe Uppföljning av uteblivna besökare Kunderna betalar i förskott = färre uteblivna besök Ger intryck av att vara oorganiserat eller svårt att boka Bokningsprocessen ger ett professionellt intryck

Spara tid och minska antalet uteblivna besök

När kunderna betalar redan vid bokningstillfället tar de sessionen på allvar. Din tid är reserverad, din inkomst är garanterad och din kalender fungerar utan avbrott.

Fördelarna med förskottsbetalning är bland annat:

Färre avbokningar

Mindre jakt

Ett tydligare åtagande från din kund

Betalningen blir en del av processen – inte något som kommer i efterhand.

Så här fungerar Doodle + Stripe

Det är enkelt att komma igång:

Skapa din Doodle-Booking Page

Anslut ditt Stripe-konto

Dela din bokningslänk via sociala medier, e-post, webbplats eller direktmeddelanden

Kunderna väljer en tid, betalar och får automatiskt alla uppgifter om sessionen

Inga uppföljningar. Ingen manuell inmatning. Bara bokade och betalda möten i din kalender.

Se mer professionell ut med mindre ansträngning

Kunderna uppskattar tydlighet och smidighet. När de kan boka och betala utan att behöva utbyta e-postmeddelanden fram och tillbaka skapar det förtroende och ger ett professionellt och pålitligt intryck redan från början. Automatisering visar att du tar ditt arbete på allvar. Dessutom hjälper det dig att sätta gränser utan att behöva upprepa dig.

Låt din kalender arbeta för dig

Du behöver inte fler administrativa uppgifter. Du behöver ett system som genererar intäkter medan du arbetar. Med Doodles Booking Page och Stripe-integrationen, dina sessioner är:

Bokad

Betalt

Bekräftat

Synkroniserat med din kalender

Ingen stress. Inga påminnelser. Bara ett smidigare sätt att göra affärer på.