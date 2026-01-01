अपने पेड अपॉइंटमेंट्स को स्वचालित करें: समय बचाएं और जल्दी भुगतान प्राप्त करें

अगर आप अभी भी सेशन शेड्यूल करने के लिए ईमेल भेज रहे हैं—और फिर बाद में भुगतान के लिए पीछा कर रहे हैं—तो आप ऐसे काम पर बहुत अधिक समय खर्च कर रहे हैं जो आपको भुगतान नहीं करता।

मैन्युअल बुकिंग और इनवॉइसिंग आपको धीमा कर देती हैं, आपकी आय में देरी करती हैं, और ग्राहकों के लिए प्रतिबद्ध होना मुश्किल बना देती हैं। लेकिन सही सेटअप के साथ, आप पूरी प्रक्रिया को स्वचालित कर सकते हैं, ताकि आपकी अपॉइंटमेंट्स बिना किसी झंझट के बुक, भुगतान और पुष्टि हो जाएँ।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

मैन्युअल बुकिंग और भुगतान आपको धीमा कर रहे हैं।

कैलेंडर समन्वयित करना, चालान लिखना और रिमाइंडर भेजना अलग-अलग तौर पर कोई बड़ी बात नहीं लगती। लेकिन समय के साथ ये छोटे-छोटे काम इकट्ठा हो जाते हैं, और शायद इन्हें बिल में शामिल नहीं किया जा सकता। किसी को बुकिंग करने और भुगतान करने में जितना अधिक समय लगता है, उतनी ही अधिक संभावना होती है कि वे बुकिंग छोड़ दें। यह एक अवरोध है। और यह आपका समय, ऊर्जा और पैसा बर्बाद करता है।

बुकिंग और भुगतान को एक ही चरण में स्वचालित करें

प्रशासन को कम करने का सबसे तेज़ तरीका? ग्राहकों को एक ही बार में बुक और भुगतान करने दें। के साथ Doodle का बुकिंग पेज + स्ट्राइपप्रक्रिया सरल है। ग्राहक अपने लिए उपयुक्त समय चुनते हैं और तुरंत भुगतान करते हैं। सब कुछ तुरंत ही पुष्टि हो जाता है, कोई फॉलो-अप नहीं और कोई अलग चालान नहीं।

व्यावहारिक रूप से यह इस तरह दिखता है:

आप जो मैन्युअल रूप से कर रहे हैं बनाम Doodle + Stripe आपके लिए क्या करते हैं

मैनुअल कार्य Doodle + स्ट्राइप के साथ समय तय करने के लिए ईमेल का आदान-प्रदान ग्राहक लिंक के माध्यम से सीधे बुक करते हैं। अलग-अलग चालान भेजना भुगतान बुकिंग के दौरान होता है। ग्राहकों को अपॉइंटमेंट्स की याद दिलाना स्वचालित अनुस्मारक भेजे जाते हैं भुगतान को मैन्युअल रूप से ट्रैक करना Stripe के माध्यम से भुगतान ट्रैक किए गए नहीं आने वालों का पीछा करना ग्राहक अग्रिम भुगतान = कम अनुपस्थितियाँ अव्यवस्थित या बुक करने में मुश्किल दिखना बुकिंग प्रक्रिया पेशेवर लगती है।

समय बचाएँ और अनुपस्थितियों को कम करें

जब लोग बुकिंग के समय भुगतान करते हैं, तो वे सत्र को गंभीरता से लेते हैं। आपका समय सुनिश्चित हो जाता है, आपकी आय की गारंटी हो जाती है, और आपका कैलेंडर बिना किसी रुकावट के चलता रहता है।

अग्रिम भुगतान के लाभों में शामिल हैं:

कम रद्दीकरण

कम पीछा करना

आपके क्लाइंट की ओर से एक स्पष्ट प्रतिबद्धता

भुगतान प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता है—यह कोई बाद की सोच नहीं है।

Doodle + स्ट्राइप कैसे काम करता है

शुरू करना सरल है:

अपना Doodle बुकिंग पेज बनाएँ

अपने Stripe खाते को कनेक्ट करें

अपना बुकिंग लिंक सोशल, ईमेल, वेबसाइट, या डीएम के माध्यम से साझा करें।

ग्राहक एक समय चुनते हैं, भुगतान करते हैं, और सभी सत्र विवरण स्वचालित रूप से प्राप्त करते हैं।

कोई फॉलो-अप नहीं। कोई मैनुअल इनपुट नहीं। बस आपके कैलेंडर में बुक और भुगतान किए गए अपॉइंटमेंट्स।

कम प्रयास में अधिक पेशेवर दिखें

ग्राहक स्पष्टता और सुविधा की सराहना करते हैं। जब वे बिना बार-बार ईमेल के बुकिंग और भुगतान कर सकते हैं, तो इससे विश्वास बनता है और आप शुरुआत से ही पेशेवर और भरोसेमंद दिखते हैं। स्वचालन यह दिखाता है कि आप अपने काम को गंभीरता से लेते हैं। और यह आपको खुद को दोहराए बिना सीमाएँ निर्धारित करने में मदद करता है।

अपने कैलेंडर को अपने लिए काम करने दें

आपको और ज़्यादा एडमिन कामों की ज़रूरत नहीं है। आपको एक ऐसी सिस्टम की ज़रूरत है जो आपके काम करने के दौरान कमाए। के साथ Doodle का बुकिंग पेज और स्ट्राइप एकीकरण, आपके सत्र हैं:

आरक्षित

भुगतान किया गया

पुष्टि

आपके कैलेंडर से सिंक किया गया

कोई तनाव नहीं। कोई अनुस्मारक नहीं। बस व्यापार करने का एक सहज तरीका।