5 oznak, że Twoja firma jest gotowa na przejście na Stripe

Wielu właścicieli firm dochodzi do momentu, w którym ich obecny system płatności zaczyna stanowić dla nich obciążenie. Klienci nie otrzymują faktur, płatności nie są realizowane bez żadnego wyjaśnienia, a więcej czasu poświęca się na ściganie transakcji niż na świadczenie usług. Jeśli to wszystko brzmi znajomo, Twoja firma może być gotowa na przejście na lepsze rozwiązanie. Oto pięć oznak, że Stripe może być tym ulepszeniem, które zmieni wszystko.

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1. Korzystasz z zbyt wielu narzędzi do płatności

Jeśli do wystawiania faktur używa się jednego narzędzia, do płatności cyklicznych – innego, a do wysyłania przypomnień lub potwierdzeń – jeszcze innego, może to stać się codziennym obciążeniem czasowym. Stripe upraszcza wszystko, łącząc te funkcje w jednej platformie. Niezależnie od tego, czy chodzi o płatność jednorazową, czy zwrot środków, wszystko znajduje się w jednym miejscu — a to znacznie ułatwia prowadzenie firmy.

2. Klienci wciąż proszą o więcej opcji płatności

Pytania typu „Czy mogę zapłacić za pomocą Apple Pay?” lub „Czy akceptujecie moją walutę?” to wyraźny sygnał, że obecne rozwiązanie nie spełnia oczekiwań. Stripe obsługuje szeroki wachlarz globalnych metod płatności, dzięki czemu klienci mogą płacić tak, jak chcą, a firmy otrzymują płatności bez opóźnień i kłopotliwych obejść.

3. Rozpocząłeś proces rozszerzania działalności, ale Twoje wpływy nie nadążają za tym tempem

W miarę rozwoju firmy — czy to poprzez zatrudnianie nowych pracowników, rozszerzanie zakresu usług, czy po prostu zwiększanie liczby rezerwacji — infrastruktura płatnicza musi nadążać za tym tempem. Stripe został zaprojektowany tak, aby niezawodnie obsługiwać duże natężenie transakcji, a także zapewnia przydatne raporty i analizy, dzięki czemu łatwiej jest śledzić wpływy i identyfikować obszary wzrostu.

4. Musisz śledzić, kto zapłacił (a kto nie)

Nie ma nic bardziej frustrującego niż zastanawianie się, czy ktoś zapłacił, a potem przeszukiwanie e-maili lub arkuszy kalkulacyjnych w poszukiwaniu dowodów. Stripe zapewnia przejrzystą historię każdej transakcji z możliwością wyszukiwania. Łatwo jest sprawdzić, co zostało opłacone, co jest w toku i co wymaga dalszych działań.

5. Chcesz, aby klienci dokonywali płatności w momencie rezerwacji u Ciebie

Jedną z najbardziej przydatnych funkcji Stripe jest integracja z serwisem Doodle. Dzięki temu klienci mogą zarezerwować termin i dokonać płatności w ramach jednej płynnej procedury. Oznacza to brak dodatkowych faktur, przypomnień o płatnościach oraz straty czasu na poszukiwanie klientów. Firmy otrzymują płatności z góry, a klienci doceniają tę prostotę.

Usługę Stripe można podłączyć bezpośrednio zarówno do Booking Pages Doodle, jak i do spotkań 1:1, co ułatwia pobieranie opłat niezależnie od sposobu planowania spotkań. Konfiguracja jest szybka: wystarczy zalogować się na swoje konto Doodle, przejść do ustawień Booking Page lub spotkania 1:1 i wybrać Stripe jako dostawcę usług płatniczych. Po połączeniu konta Stripe klienci będą musieli dokonać płatności w momencie rezerwacji.

W jaki sposób Doodle + Stripe pomaga firmom?

Doodle i Stripe wspólnie pomagają Ci zaoszczędzić czas i wrócić do pracy, która ma największe znaczenie, łącząc rezerwację terminów i płatności w jednym miejscu. Możesz ustalić cenę i wymagać dokonania płatności w celu potwierdzenia rezerwacji. Płatności są pobierane automatycznie w momencie rezerwacji terminu, dzięki czemu wszystko przebiega precyzyjnie i terminowo — bez konieczności ręcznego monitorowania. Każda transakcja jest bezpieczna i niezawodna, co zapewnia Tobie i Twoim klientom poczucie pewności podczas finalizacji transakcji. Wymagając płatności z góry, możesz ograniczyć liczbę odwołanych rezerwacji i zabezpieczyć swój harmonogram przed zmianami w ostatniej chwili.

Stripe obsługuje szeroki wachlarz walut i metod płatności, w tym karty kredytowe i debetowe, polecenia zapłaty oraz portfele elektroniczne. W ustawieniach Stripe możesz samodzielnie zdecydować, które z nich chcesz akceptować.

A co najlepsze? Użytkownicy Doodle Pro nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat za korzystanie ze Stripe. Użytkownicy wersji bezpłatnej zostaną obciążeni prowizją w wysokości 3% (lub równowartością jednej jednostki lokalnej waluty). Sam Stripe nalicza standardowe opłaty transakcyjne w zależności od regionu, które zazwyczaj są niewielkie i przejrzyste. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie z cennikiem Stripe.

Jeśli którekolwiek z tych objawów brzmi znajomo, Stripe może być właśnie tym, czego potrzebuje Twoja firma. A w połączeniu z Doodle pobieranie płatności staje się równie proste jak rezerwacja terminu.