5 sinais de que sua empresa está pronta para o Stripe

Muitos proprietários de empresas chegam a um ponto em que seu sistema de pagamento atual começa a parecer um fardo. Os clientes não estão recebendo faturas, os pagamentos não estão sendo feitos sem explicação e gasta-se mais tempo perseguindo transações do que prestando serviços. Se tudo isso soa familiar, sua empresa pode estar pronta para mudar para algo melhor. Aqui estão cinco sinais de que o Stripe pode ser a atualização que fará toda a diferença.

Experimente o Doodle Configure sua conta gratuita - não é necessário cartão de crédito

1. Você está fazendo malabarismos com muitas ferramentas de pagamento

Se uma ferramenta é usada para faturamento, outra para pagamentos recorrentes e outra ainda para enviar lembretes ou recibos, isso pode se tornar um desperdício de tempo di ário. O Stripe simplifica tudo ao reunir esses recursos em uma única plataforma. Quer se trate de um pagamento único ou de um reembolso, tudo está em um só lugar - e isso torna a administração de uma empresa muito mais tranquila.

2. Os clientes continuam pedindo mais opções de pagamento

Perguntas como "Posso pagar com o Apple Pay?" ou "Vocês aceitam minha moeda?" são um bom sinal de que a configuração atual não está sendo adequada. O Stripe oferece suporte a uma ampla gama de métodos de pagamento globais, para que os clientes possam pagar como quiserem - e as empresas possam ser pagas sem atrasos ou soluções incômodas.

3. Você começou a crescer, mas seus pagamentos não estão acompanhando

À medida que uma empresa cresce - seja por meio de contratações, expansão de serviços ou simplesmente mais reservas - a infraestrutura de pagamento precisa acompanhar o ritmo. O Stripe foi desenvolvido para lidar com grandes volumes de forma confiável e fornece relatórios e insights úteis, para que seja mais fácil acompanhar o que está entrando e onde o crescimento está ocorrendo.

4. Você precisa monitorar quem pagou (e quem não pagou)

Não há nada mais frustrante do que se perguntar se alguém pagou e depois vasculhar e-mails ou planilhas em busca de provas. O Stripe fornece um histórico claro e pesquisável de cada transação. É fácil ver o que foi pago, o que está pendente e o que precisa de acompanhamento.

5. Você quer que os clientes paguem enquanto fazem a reserva com você

Um dos recursos mais úteis do Stripe é sua integração com o Doodle. Essa configuração permite que os clientes agendem um horário e paguem por ele em um único fluxo suave. Isso significa que não há faturas extras, nem lembretes de pagamento, nem perda de tempo para localizar pessoas. As empresas recebem o pagamento adiantado e os clientes apreciam a simplicidade.

O Stripe pode ser conectado diretamente às páginas de agendamento do Doodle e às reuniões 1:1, facilitando a cobrança de pagamentos, independentemente da forma de agendamento. A configuração é rápida: basta fazer login na sua conta Doodle, navegar até as configurações da página de reservas ou da reunião 1:1 e selecionar o Stripe como seu provedor de pagamento. Depois de conectar sua conta Stripe, os clientes serão solicitados a pagar no momento do agendamento.

Como o Doodle + Stripe ajuda as empresas?

Juntos, o Doodle e o Stripe ajudam você a economizar tempo e a voltar ao trabalho que mais importa, reunindo agendamento e pagamento em um só lugar. Você pode definir um preço e exigir o pagamento para confirmar uma reserva. Os pagamentos são coletados automaticamente quando o horário é reservado, para que tudo permaneça preciso e dentro do prazo, sem qualquer acompanhamento manual. Todas as transações são seguras e confiáveis, dando a você e aos seus clientes confiança no checkout. E, ao exigir pagamento antecipado, você pode reduzir os cancelamentos e proteger sua agenda contra alterações de última hora.

O Stripe é compatível com uma ampla variedade de moedas e tipos de pagamento, incluindo cartões de crédito e débito, débitos bancários e carteiras digitais. Você controla quais deles aceitar nas configurações do Stripe.

A melhor parte? Para os usuários do Doodle Pro, não há nenhuma taxa adicional para usar o Stripe. Os usuários gratuitos receberão uma comissão de 3% (ou o equivalente a uma unidade de sua moeda local). O próprio Stripe aplica taxas de transação padrão com base na região, que geralmente são pequenas e transparentes. Para obter detalhes completos, você pode consultar a página de preços do Stripe.

Se algum desses sinais lhe parecer familiar, o Stripe pode ser a atualização de que sua empresa precisa. E quando combinado com o Doodle, receber o pagamento se torna tão fácil quanto reservar o horário.