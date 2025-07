5 Anzeichen, dass Ihr Unternehmen bereit für Stripe ist

Viele Unternehmer kommen an einen Punkt, an dem sich ihr derzeitiges Zahlungssystem wie eine Last anfühlt. Kunden erhalten keine Rechnungen, Zahlungen erfolgen nicht ohne Erklärung, und es wird mehr Zeit damit verbracht, Transaktionen nachzugehen, als Dienstleistungen zu erbringen. Wenn Ihnen das alles bekannt vorkommt, ist Ihr Unternehmen vielleicht bereit, auf etwas Besseres umzusteigen. Hier sind fünf Anzeichen dafür, dass Stripe das Upgrade sein könnte, das den Unterschied ausmacht.

1. Sie jonglieren mit zu vielen Zahlungstools

Wenn ein Tool für die Rechnungsstellung, ein anderes für wiederkehrende Zahlungen und ein weiteres für das Versenden von Mahnungen oder Quittungen verwendet wird, kann dies zu einer täglichen Zeitfalle werden. Stripe vereinfacht alles, indem es diese Funktionen in einer einzigen Plattform zusammenführt. Egal, ob es sich um eine einmalige Zahlung oder eine Rückerstattung handelt, alles ist an einem Ort - und das macht den Betrieb eines Unternehmens viel reibungsloser.

2. Kunden fragen ständig nach weiteren Zahlungsoptionen

Fragen wie "Kann ich mit Apple Pay bezahlen?" oder "Akzeptieren Sie meine Währung?" sind ein gutes Zeichen dafür, dass die aktuelle Einrichtung nicht ausreicht. Stripe unterstützt eine breite Palette globaler Zahlungsmethoden, sodass Kunden wie gewünscht zahlen können und Unternehmen ohne Verzögerungen oder umständliche Umgehungen bezahlt werden können.

3. Sie haben mit der Skalierung begonnen, aber Ihre Zahlungen halten nicht Schritt

Wenn ein Unternehmen wächst - sei es durch Neueinstellungen, die Ausweitung von Dienstleistungen oder einfach durch mehr Buchungen - muss die Zahlungsinfrastruktur Schritt halten. Stripe ist darauf ausgelegt, hohe Volumina zuverlässig zu bewältigen, und bietet hilfreiche Berichte und Einblicke, sodass es einfacher ist, den Überblick zu behalten, was hereinkommt und wo das Wachstum stattfindet.

4. Sie müssen verfolgen, wer bezahlt hat (und wer nicht)

Es gibt nichts Frustrierenderes, als sich zu fragen, ob jemand gezahlt hat, und dann E-Mails oder Tabellen nach Beweisen zu durchsuchen. Stripe bietet eine klare, durchsuchbare Historie jeder Transaktion. Es ist einfach zu sehen, was bezahlt wurde, was noch aussteht und was nachgefasst werden muss.

5. Sie möchten, dass Ihre Kunden während der Buchung bei Ihnen bezahlen

Eine der nützlichsten Funktionen von Stripe ist die Integration mit Doodle. So können Kunden einen Termin buchen und ihn in einem Rutsch bezahlen. Das bedeutet keine zusätzlichen Rechnungen, keine Zahlungserinnerungen und keine Zeitverschwendung beim Aufspüren von Kunden. Die Unternehmen werden im Voraus bezahlt, und die Kunden schätzen die Einfachheit.

Stripe kann direkt mit Doodle-Buchungsseiten und 1:1-Meetings verbunden werden, so dass Zahlungen unabhängig von der Terminplanung einfach eingezogen werden können. Die Einrichtung geht schnell: Loggen Sie sich in Ihr Doodle-Konto ein, navigieren Sie zu den Einstellungen der Buchungsseite oder des 1:1-Meetings und wählen Sie Stripe als Zahlungsanbieter. Sobald Sie Ihr Stripe-Konto verbunden haben, werden Ihre Kunden aufgefordert, bei der Buchung zu bezahlen.

Wie hilft Doodle + Stripe den Unternehmen?

Doodle und Stripe helfen Ihnen, Zeit zu sparen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, indem sie Terminplanung und Bezahlung an einem Ort zusammenführen. Sie können einen Preis festlegen und eine Zahlung verlangen, um eine Buchung zu bestätigen. Die Zahlungen werden automatisch eingezogen, wenn die Zeit gebucht wird, so dass alles genau und pünktlich bleibt - ohne manuelle Nachbearbeitung. Jede Transaktion ist sicher und zuverlässig, so dass Sie und Ihre Kunden sich an der Kasse sicher fühlen. Indem Sie die Zahlung im Voraus verlangen, können Sie Stornierungen reduzieren und Ihren Zeitplan vor Änderungen in letzter Minute schützen.

Stripe unterstützt eine breite Palette von Währungen und Zahlungsarten, darunter Kredit- und Debitkarten, Bankabbuchungen und digitale Geldbörsen. Sie können in den Stripe-Einstellungen festlegen, welche Zahlungsarten Sie akzeptieren möchten.

Und das Beste daran? Für Doodle Pro-Benutzer fallen keine zusätzlichen Gebühren für die Nutzung von Stripe an. Kostenlose Nutzer zahlen eine Provision von 3% (oder den Gegenwert einer Einheit Ihrer Landeswährung). Stripe selbst erhebt je nach Region Standard-Transaktionsgebühren, die in der Regel gering und transparent sind. Alle Einzelheiten finden Sie auf der Preisseite von Stripe.

Wenn Ihnen eines dieser Zeichen bekannt vorkommt, könnte Stripe das Upgrade sein, das Ihr Unternehmen braucht. In Kombination mit Doodle wird das Bezahlen genauso einfach wie das Buchen der Zeit.