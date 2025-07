5 segni che la vostra azienda è pronta a passare a Stripe

Molti imprenditori arrivano a un punto in cui il loro attuale sistema di pagamento comincia a sembrare un peso. I clienti non ricevono le fatture, i pagamenti non vengono effettuati senza spiegazioni e si passa più tempo a rincorrere le transazioni che a fornire servizi. Se tutto questo vi suona familiare, la vostra azienda potrebbe essere pronta a passare a qualcosa di meglio. Ecco cinque segnali che indicano che Stripe può essere l'aggiornamento che fa la differenza.

1. Vi destreggiate tra troppi strumenti di pagamento

Se si utilizza uno strumento per la fatturazione, un altro per i pagamenti ricorrenti e un altro ancora per l'invio di promemoria o ricevute, può diventare una perdita di tempo quotidiana. Stripe semplifica tutto riunendo queste funzioni in un'unica piattaforma. Che si tratti di un pagamento unico o di un rimborso, è tutto in un unico posto e questo rende la gestione dell'attività molto più fluida.

2. I clienti continuano a chiedere più opzioni di pagamento

Domande come "Posso pagare con Apple Pay?" o "Accettate la mia valuta?" sono un buon segno che la configurazione attuale non è all'altezza. Stripe supporta un'ampia gamma di metodi di pagamento globali, in modo che i clienti possano pagare come vogliono e le aziende possano essere pagate senza ritardi o scomode soluzioni.

3. Avete iniziato a scalare, ma i vostri pagamenti non tengono il passo

Quando un'azienda cresce, che si tratti di assunzioni, espansione dei servizi o semplicemente di un aumento delle prenotazioni, l'infrastruttura di pagamento deve tenere il passo. Stripe è costruito per gestire volumi elevati in modo affidabile e fornisce utili report e approfondimenti, in modo che sia più facile tenere traccia di ciò che arriva e di dove avviene la crescita.

4. Dovete tenere traccia di chi ha pagato (e di chi non ha pagato)

Non c'è niente di più frustrante che chiedersi se qualcuno ha pagato e poi scavare nelle e-mail o nei fogli di calcolo per trovare le prove. Stripe fornisce una cronologia chiara e consultabile di ogni transazione. È facile vedere cosa è stato pagato, cosa è in sospeso e cosa ha bisogno di un follow-up.

5. Volete che i clienti paghino mentre prenotano con voi

Una delle caratteristiche più utili di Stripe è l'integrazione con Doodle. Questa configurazione consente ai clienti di prenotare un orario e di pagare in un unico flusso. Ciò significa che non ci sono fatture extra, né solleciti di pagamento, né perdite di tempo per rintracciare le persone. Le aziende vengono pagate in anticipo e i clienti apprezzano la semplicità.

Stripe può essere collegato direttamente sia alle pagine di prenotazione di Doodle che agli incontri 1:1, facilitando la riscossione dei pagamenti indipendentemente dalla modalità di pianificazione. L'installazione è rapida: basta accedere al proprio account Doodle, navigare nelle impostazioni della pagina di prenotazione o della riunione 1:1 e selezionare Stripe come fornitore di pagamenti. Una volta collegato l'account Stripe, i clienti dovranno pagare al momento della prenotazione.

In che modo Doodle + Stripe aiutano le aziende?

Doodle e Stripe insieme vi aiutano a risparmiare tempo e a tornare al lavoro che conta di più, riunendo la programmazione e il pagamento in un unico luogo. È possibile impostare un prezzo e richiedere il pagamento per confermare una prenotazione. I pagamenti vengono raccolti automaticamente quando il tempo viene prenotato, in modo che tutto rimanga preciso e puntuale, senza alcun controllo manuale. Ogni transazione è sicura e affidabile, per dare fiducia a voi e ai vostri clienti al momento del pagamento. Inoltre, richiedendo un pagamento anticipato, potete ridurre le cancellazioni e proteggere il vostro programma da cambiamenti dell'ultimo minuto.

Stripe supporta un'ampia gamma di valute e tipi di pagamento, tra cui carte di credito e di debito, addebiti bancari e portafogli digitali. Potete controllare quali accettare dalle impostazioni di Stripe.

La parte migliore? Per gli utenti di Doodle Pro, non c'è alcun costo aggiuntivo per l'utilizzo di Stripe. Gli utenti gratuiti riceveranno una commissione del 3% (o l'equivalente di un'unità della vostra valuta locale). Stripe stesso applica commissioni standard per le transazioni in base alla regione, che di solito sono piccole e trasparenti. Per tutti i dettagli, potete consultare la pagina dei prezzi di Stripe.

Se qualcuno di questi segnali vi suona familiare, Stripe potrebbe essere l'aggiornamento di cui la vostra azienda ha bisogno. E se abbinato a Doodle, farsi pagare diventa facile come prenotare il tempo.