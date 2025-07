5 signes que votre entreprise est prête pour Stripe

De nombreux chefs d'entreprise arrivent à un point où leur système de paiement actuel commence à leur sembler un fardeau. Les clients ne reçoivent pas de factures, les paiements ne sont pas effectués sans explication et l'on passe plus de temps à courir après les transactions qu'à fournir des services. Si tout cela vous semble familier, votre entreprise est peut-être prête à passer à quelque chose de mieux. Voici cinq signes qui montrent que Stripe peut être la mise à jour qui fera toute la différence.

1. Vous jonglez avec trop d'outils de paiement

Si un outil est utilisé pour la facturation, un autre pour les paiements récurrents, et encore un autre pour l'envoi de rappels ou de reçus, cela peut devenir une perte de temps quotidienne. Stripe simplifie tout en rassemblant ces fonctionnalités au sein d'une même plateforme. Qu'il s'agisse d'un paiement unique ou d'un remboursement, tout est regroupé en un seul endroit, ce qui facilite grandement la gestion de l'entreprise.

2. Les clients demandent toujours plus d'options de paiement

Des questions telles que " Puis-je payer avec Apple Pay ? " ou " Acceptez-vous ma devise ? " sont un bon signe que la configuration actuelle ne convient pas. Stripe prend en charge un large éventail de méthodes de paiement internationales, de sorte que les clients puissent payer comme ils le souhaitent et que les entreprises puissent être payées sans retard ni solution de contournement gênante.

3. Vous avez commencé à vous développer, mais vos paiements ne suivent pas

Lorsqu'une entreprise se développe, que ce soit par l'embauche, l'expansion des services ou simplement l'augmentation des réservations, l'infrastructure de paiement doit suivre le rythme. Stripe est conçu pour gérer des volumes élevés de manière fiable et fournit des rapports et des informations utiles, afin de faciliter le suivi des entrées et de l'évolution de la croissance.

4. Vous devez savoir qui a payé (et qui n'a pas payé)

Il n'y a rien de plus frustrant que de se demander si quelqu'un a payé, puis de fouiller dans les emails ou les feuilles de calcul pour en avoir la preuve. Stripe fournit un historique clair et consultable de chaque transaction. Il est facile de voir ce qui a été payé, ce qui est en attente et ce qui nécessite un suivi.

5. Vous voulez que les clients paient pendant qu'ils réservent chez vous

L'une des fonctionnalités les plus utiles de Stripe est son intégration avec Doodle. Cette intégration permet aux clients de réserver une heure et de la payer en une seule fois. Cela signifie qu'il n'y a pas de factures supplémentaires, pas de rappels de paiement et pas de temps perdu à rechercher des clients. Les entreprises sont payées d'avance et les clients apprécient la simplicité.

Stripe peut être connecté directement aux pages de réservation Doodle et aux réunions 1:1, ce qui facilite l'encaissement des paiements, quelle que soit la manière dont vous planifiez vos activités. L'installation est rapide : il vous suffit de vous connecter à votre compte Doodle, de naviguer dans les paramètres de la page de réservation ou de la réunion 1:1 et de sélectionner Stripe comme fournisseur de paiement. Une fois que vous aurez connecté votre compte Stripe, les clients devront payer au moment de la réservation.

Comment Doodle + Stripe aident-ils les entreprises ?

Doodle et Stripe vous aident à gagner du temps et à vous concentrer sur le travail le plus important en réunissant la planification et le paiement en un seul endroit. Vous pouvez fixer un prix et exiger un paiement pour confirmer une réservation. Les paiements sont automatiquement collectés lorsque le temps est réservé, de sorte que tout reste exact et à temps, sans aucun suivi manuel. Chaque transaction est sécuris ée et fiable, ce qui vous permet, à vous et à vos clients, de passer à la caisse en toute confiance. En exigeant un paiement à l'avance, vous réduisez les annulations et protégez votre planning des changements de dernière minute.

Stripe prend en charge un large éventail de devises et de types de paiement, y compris les cartes de crédit et de débit, les débits bancaires et les portefeuilles numériques. Vous contrôlez les types de paiement acceptés dans les paramètres de Stripe.

Le plus beau ? Pour les utilisateurs de Doodle Pro, il n'y a pas de frais supplémentaires pour l'utilisation de Stripe. Les utilisateurs gratuits percevront une commission de 3% (ou l'équivalent d'une unité de votre monnaie locale). Stripe lui-même applique des frais de transaction standard basés sur la région, qui sont généralement faibles et transparents. Pour plus de détails, vous pouvez consulter la page de tarification de Stripe.

Si l'un de ces signes vous semble familier, Stripe est peut-être la solution dont votre entreprise a besoin. Et lorsqu'il est associé à Doodle, se faire payer devient aussi facile que de réserver du temps.