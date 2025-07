5 señales de que su empresa está lista para Stripe

Muchos empresarios llegan a un punto en el que su actual sistema de pagos empieza a parecerles una carga. Los clientes no reciben las facturas, los pagos no se realizan sin explicaciones y se dedica más tiempo a perseguir transacciones que a prestar servicios. Si todo esto le resulta familiar, es posible que su empresa esté lista para pasar a algo mejor. He aquí cinco señales de que Stripe puede ser la actualización que marque la diferencia.

Prueba Doodle Cree su cuenta gratuita: no necesita tarjeta de crédito

1. Estás haciendo malabarismos con demasiadas herramientas de pago

Si se utiliza una herramienta para facturar, otra para pagos recurrentes y otra para enviar recordatorios o recibos, puede convertirse en una pérdida de tiempo diaria. Stripe lo simplifica todo reuniendo esas funciones en una sola plataforma. Tanto si se trata de un pago único como de un reembolso, todo está en el mismo sitio, y eso hace que llevar un negocio sea mucho más fluido.

2. Los clientes siguen pidiendo más opciones de pago

Preguntas como "¿Puedo pagar con Apple Pay?" o "¿Aceptan mi moneda?" son una buena señal de que la configuración actual no es suficiente. Stripe es compatible con una amplia gama de métodos de pago globales, por lo que los clientes pueden pagar como quieran y las empresas pueden cobrar sin retrasos ni incómodas soluciones.

3. Ha empezado a crecer, pero sus pagos no van a la par

A medida que una empresa crece, ya sea mediante la contratación de personal, la ampliación de los servicios o, simplemente, el aumento de las reservas, la infraestructura de pago debe seguir el ritmo. Stripe está diseñado para gestionar grandes volúmenes de forma fiable y proporciona informes y perspectivas útiles, por lo que es más fácil realizar un seguimiento de lo que entra y dónde se está produciendo el crecimiento.

4. Necesitas saber quién ha pagado (y quién no)

No hay nada más frustrante que preguntarse si alguien ha pagado y luego buscar pruebas en correos electrónicos u hojas de cálculo. Stripe proporciona un historial claro y consultable de cada transacción. Es fácil ver lo que se ha pagado, lo que está pendiente y lo que necesita un seguimiento.

5. Quieres que los clientes paguen mientras reservan contigo

Una de las características más útiles de Stripe es su integraci ón con Doodle. Esta configuración permite a los clientes reservar un tiempo y pagarlo en un solo flujo. Eso significa que no hay facturas adicionales, no hay recordatorios de pago, y no hay tiempo perdido en el seguimiento de las personas. Las empresas reciben el pago por adelantado, y los clientes aprecian la simplicidad.

Stripe puede conectarse directamente tanto a las páginas de reservas de Doodle como a las reuniones 1:1, lo que facilita el cobro de los pagos independientemente de cómo se programen. La configuración es rápida: sólo tienes que acceder a tu cuenta de Doodle, ir a la página de reservas o a la configuración de la reunión 1:1 y seleccionar Stripe como proveedor de pagos. Una vez que conectes tu cuenta de Stripe, los clientes deberán pagar en el momento de la reserva.

¿Cómo ayuda Doodle + Stripe a las empresas?

Doodle y Stripe juntos te ayudan a ahorrar tiempo y volver al trabajo que más importa al reunir la programación y el pago en un solo lugar. Puedes establecer un precio y requerir el pago para confirmar una reserva. Los pagos se cobran automáticamente cuando se reserva tiempo, por lo que todo es preciso y puntual, sin ningún seguimiento manual. Todas las transacciones son seguras y fiables, lo que le da confianza a usted y a sus clientes a la hora de pagar. Y al exigir el pago por adelantado, puede reducir las cancelaciones y proteger su agenda de cambios de última hora.

Stripe admite una amplia gama de divisas y tipos de pago, incluidas tarjetas de crédito y débito, débitos bancarios y monederos digitales. Usted controla cuáles acepta desde la configuración de Stripe.

¿Y lo mejor? Los usuarios de Doodle Pro no tienen que pagar nada por utilizar Stripe. Los usuarios gratuitos tendrán una comisión del 3% (o el equivalente a una unidad de tu moneda local). Stripe aplica tarifas de transacción estándar basadas en la región, que suelen ser pequeñas y transparentes. Para más detalles, puedes consultar la página de precios de Stripe.

Si alguna de estas señales te resulta familiar, Stripe puede ser la actualización que tu empresa necesita. Y cuando se combina con Doodle, cobrar es tan fácil como reservar el tiempo.