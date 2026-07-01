5 tecken på att ditt företag är redo att byta till Stripe

Många företagare kommer till en punkt där deras nuvarande betalningssystem börjar kännas som en börda. Kunderna får inga fakturor, betalningar uteblir utan förklaring och man lägger mer tid på att jaga efter transaktioner än på att tillhandahålla tjänster. Om detta låter bekant kan ditt företag vara redo att gå vidare till något bättre. Här är fem tecken på att Stripe kan vara den uppgradering som gör hela skillnaden.

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1. Du använder för många olika betalningsverktyg samtidigt

Om man använder ett verktyg för fakturering, ett annat för återkommande betalningar och ytterligare ett för att skicka påminnelser eller kvitton kan det bli en daglig tidstjuv. Stripe förenklar allt genom att samla dessa funktioner på en och samma plattform. Oavsett om det gäller en engångsbetalning eller en återbetalning finns allt på ett ställe – och det gör det mycket smidigare att driva ett företag.

2. Kunderna efterfrågar hela tiden fler betalningsalternativ

Frågor som ”Kan jag betala med Apple Pay?” eller ”Accepterar ni min valuta?” är ett tydligt tecken på att den nuvarande lösningen inte fungerar tillfredsställande. Stripe stöder ett brett utbud av globala betalningsmetoder, så att kunderna kan betala på det sätt de vill – och företagen kan ta emot betalningar utan fördröjningar eller krångliga lösningar.

3. Du har börjat expandera, men dina intäkter hinner inte med

När ett företag växer – oavsett om det sker genom nyanställningar, utökade tjänster eller helt enkelt fler bokningar – måste betalningsinfrastrukturen hänga med. Stripe är utformat för att hantera stora volymer på ett tillförlitligt sätt och erbjuder användbara rapporter och insikter, vilket gör det enklare att hålla koll på intäkterna och se var tillväxten sker.

4. Du måste hålla reda på vem som har betalat (och vem som inte har gjort det)

Det finns inget mer frustrerande än att undra om någon har betalat och sedan behöva leta igenom e-postmeddelanden eller kalkylark för att hitta bevis. Stripe erbjuder en överskådlig och sökbar historik över varje transaktion. Det är enkelt att se vad som har betalats, vad som är pågående och vad som behöver följas upp.

5. Du vill att kunderna ska betala när de bokar hos dig

En av de mest användbara funktionerna i Stripe är integrationen med Doodle. Tack vare denna lösning kan kunderna boka en tid och betala för den i ett smidigt flöde. Det innebär inga extra fakturor, inga betalningspåminnelser och ingen tid som går åt till att leta rätt på kunderna. Företagen får betalt i förskott, och kunderna uppskattar enkelheten.

Stripe kan kopplas direkt till både Doodle-Booking Pages och 1:1-möten, vilket gör det enkelt att ta emot betalningar oavsett hur du bokar. Det går snabbt att komma igång: logga bara in på ditt Doodle-konto, gå till inställningarna för Booking Page eller 1:1-möten och välj Stripe som betalningsleverantör. När du har kopplat ditt Stripe-konto kommer kunderna att behöva betala vid bokningstillfället.

Hur hjälper Doodle + Stripe företag?

Doodle och Stripe hjälper dig tillsammans att spara tid och återgå till det arbete som är viktigast genom att samla tidsbokning och betalning på ett och samma ställe. Du kan ange ett pris och kräva betalning för att bekräfta en bokning. Betalningarna dras automatiskt när tiden bokas, så att allt blir korrekt och i tid – utan någon manuell uppföljning. Varje transaktion är säker och pålitlig, vilket ger både dig och dina kunder trygghet vid betalningen. Och genom att kräva förskottsbetalning kan du minska antalet avbokningar och skydda ditt schema från ändringar i sista minuten.

Stripe stöder ett brett utbud av valutor och betalningssätt, bland annat kredit- och betalkort, autogiro och digitala plånböcker. Du bestämmer själv vilka du vill acceptera i dina Stripe-inställningar.

Och det bästa av allt? För Doodle Pro-användare tillkommer ingen extra avgift för att använda Stripe. Gratis användare debiteras en provision på 3 % (eller motsvarande en enhet i din lokala valuta). Stripe tillämpar själva standardavgifter för transaktioner beroende på region, vilka vanligtvis är låga och transparenta. För fullständig information kan du besöka Stripes prissida.

Om något av dessa tecken känns igen kan Stripe vara den uppgradering som ditt företag behöver. Och i kombination med Doodle blir det lika enkelt att ta betalt som att boka en tid.