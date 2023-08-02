We zitten inmiddels al een eind in de jaren 2020 en gelukkig zien veel organisaties inmiddels in hoe belangrijk diversiteit en inclusiviteit op de werkplek zijn.

Maar dat is nog steeds niet genoeg. Ja, sommige bedrijven voldoen misschien aan de wettelijke eisen door een een divers personeelsbestand maar het ontbreekt vaak aan echte initiatieven voor inclusie. Om het voorzichtig te zeggen: alleen een ‘divers personeelsbestand’ hebben is niet genoeg. Er moet echt moeite worden gedaan om een inclusieve werkplek te creëren. Laten we eens kijken naar manieren waarop je je bedrijf diverser en inclusiever kunt maken.

Wat is het verschil tussen diversiteit en inclusiviteit?

Diversiteit draait om vertegenwoordiging — het gaat erom ervoor te zorgen dat er verschillende soorten mensen in de organisatie zitten.

Inclusiviteit daarentegen gaat over het actief creëren van een werkomgeving die gastvrij en rechtvaardig is. Het gaat erom een sfeer te creëren waarin mensen het gevoel hebben dat hun ideeën en standpunten door de organisatie worden gewaardeerd.

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De voordelen van diversiteit en inclusiviteit op de werkplek

Een echt diverse en inclusieve werkomgeving biedt tal van voordelen. Uit onderzoek van de Harvard Business Review blijkt dat bedrijven met meer diversiteit 35 procent meer kans hebben op een financieel rendement dat boven het branchegemiddelde ligt.

Bovendien laten teams met meer diversiteit vaak meer creativiteit en innovatie zien – iets wat organisaties een voorsprong op concurrenten kan geven in het snel veranderende bedrijfslandschap van vandaag.

Tot slot kan het hebben van diverse teams leiden tot betere besluitvorming, omdat er dan een breder scala aan perspectieven beschikbaar is. Zorg ervoor dat je de tijd neemt om regelmatig teamvergaderingen om naar hun ideeën te luisteren.

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Hoe je diversiteit en inclusie op de werkplek kunt bevorderen

Het creëren van een diverse en inclusieve werkplek begint bij het leiderschap. Bedrijfsleiders moeten het voortouw nemen bij het creëren van een organisatiecultuur waarin diversiteit en inclusie centraal staan.

Dit kan bijvoorbeeld door middel van initiatieven zoals het geven van trainingen tegen vooroordelen, het opstellen van duidelijk beleid over gelijke kansen en het aanbieden van mentorprogramma’s. Daarnaast moeten organisaties een omgeving creëren waarin medewerkers zich op hun gemak voelen om kwesties rond diversiteit en inclusie aan te kaarten, zonder bang te hoeven zijn voor represailles of veroordeling.

Leiders moeten ook zorgen voor realistische doelen Als het gaat om het bevorderen van diversiteit en inclusiviteit op de werkplek, betekent dit dat je specifieke doelen moet stellen voor werving, promoties en het behoud van personeel, en dat je maatregelen moet nemen om jezelf ter verantwoording te roepen als je deze doelen niet haalt.

Tot slot moeten organisaties ernaar streven een werkomgeving te creëren waarin medewerkers met allerlei achtergronden zich veilig en gerespecteerd voelen. Dit betekent dat er een sfeer moet heersen die vrij is van elke vorm van discriminatie en intimidatie — waarin ieders ideeën worden gehoord en even zwaar wegen.

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Kortom…

Diversiteit en inclusiviteit op de werkplek zijn essentiële factoren voor het succes op de lange termijn van elke organisatie.

Door een cultuur van respect en eerlijkheid te stimuleren, kunnen bedrijven profiteren van de vele voordelen die een divers personeelsbestand met zich meebrengt. Leidinggevenden moeten het voortouw nemen bij het invoeren van strategieën die diversiteit en inclusie binnen hun bedrijf bevorderen, als ze concurrerend willen blijven op de huidige markt.

Met een goed plan kunnen organisaties verder gaan dan alleen maar voldoen aan de wettelijke vereisten, en een inclusieve werkomgeving creëren die echt voor iedereen uitnodigend is.