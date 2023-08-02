Diversiteit en inclusie op de werkplek

"Diversiteit is dat je wordt uitgenodigd voor het feestje. Inclusie is dat je wordt gevraagd om te dansen." Dat zijn de woorden van de Amerikaanse schrijfster en inclusiestrateeg Verna Myers.

Als een bedrijfsleider , het is jouw verantwoordelijkheid om een diverse en inclusieve werkomgeving te bevorderen en te stimuleren. Dat is niet alleen het juiste om te doen, maar het heeft ook een meetbare impact op je bedrijf. Meer innovatie, een grotere betrokkenheid van medewerkers en het behoud van talent zijn slechts een paar voorbeelden.

Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Laten we dus eens kijken wat diversiteit en inclusie precies inhouden en hoe je dit op je werkplek in de praktijk kunt brengen.

Wat zijn diversiteit en inclusie?

Als je een bedrijfscultuur wilt creëren die innovatie stimuleert, de betrokkenheid van medewerkers vergroot en gelijke kansen voor iedereen garandeert, dan moet je diversiteit en inclusie centraal stellen binnen je bedrijf.

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Maar er is meer nodig dan alleen mooie woorden. Dat betekent dat je je moet inzetten om onbewuste vooroordelen te herkennen en aan te pakken, culturele competentie te bevorderen en inclusieve leiderschapspraktijken te ontwikkelen.

Onbewuste vooroordelen zijn een van de belangrijkste, maar ook moeilijkste stappen op weg naar een meer inclusieve werkplek. Als je mensen al van tevoren beoordeelt, beperk je je vermogen om verder te kijken dan je eigen ervaringen en overtuigingen, waardoor je de unieke perspectieven en bijdragen van anderen niet kunt herkennen en waarderen.

Een goede manier om dit aan te pakken is door culturele diversiteit op de werkplek te stimuleren. Dit biedt medewerkers de kans om verschillende culturele tradities en waarden te leren kennen en te waarderen.

Inclusieve leiderschapspraktijken die gericht zijn op het behouden van talent en gelijke kansen voor iedereen, kunnen ervoor zorgen dat diverse stemmen worden gehoord en gewaardeerd. Door diversiteit en inclusie te omarmen, kunnen bedrijven een dynamischere, productievere en gastvrijere werkcultuur creëren.

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Hoe kun je diversiteit en inclusie bevorderen?

Diversiteit en inclusie kunnen zoveel betekenen voor je werkplek. Ze stimuleren innovatie, versterken de betrokkenheid van medewerkers en helpen toptalent te behouden. Het gaat echter om meer dan alleen maar mensen met verschillende achtergronden aannemen. Als leidinggevende moet je er voortdurend naar streven om gelijke kansen te bevorderen en het bewustzijn hierover te vergroten.

Inclusief leiderschap is essentieel om een omgeving te creëren waarin medewerkers zich gewaardeerd en gehoord voelen en de ruimte krijgen om hun unieke perspectieven in te brengen. Dit betekent dat je actief op zoek gaat naar diverse stemmen en deze een platform geeft, door ik sta open voor feedback en je inzetten voor voortdurend leren en groeien.

Vier dingen die je kunt doen om diversiteit en inclusie te bevorderen

Als je niet goed weet waar je moet beginnen, zijn hier een paar tips om over na te denken die je een heel eind op weg kunnen helpen:

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Zorg voor een divers wervingsproces: voer stappen in om alles te beoordelen, van je functieomschrijvingen tot sollicitatiegesprekken, zodat je onbewuste vooroordelen zoveel mogelijk uitsluit. Blinde wervingstechnieken zijn een geweldige manier om dit in de beginfase te doen.

Zorg voor training: of je het nu zelf met plezier doet of een externe expert inschakelt, zorg ervoor dat je medewerkers leren over de voordelen van een divers personeelsbestand.

Voer een beleid voor gelijke kansen in: ontwikkel werkwijzen die eerlijkheid voor iedereen in je bedrijf bevorderen.