Diversidad e inclusión en el lugar de trabajo

"La diversidad es que te inviten a la fiesta. A la inclusión se la invita a bailar". Son palabras de la escritora estadounidense y estratega de la inclusión Verna Myers.

Como líder empresarial, es su responsabilidad promover y fomentar un lugar de trabajo diverso e inclusivo. No solo es lo correcto, sino que tendrá un impacto medible en su negocio. El aumento de la innovación, la mejora del compromiso de los empleados y la retención del talento son sólo algunos ejemplos.

Sin embargo, es más fácil decirlo que hacerlo. Echemos un vistazo a lo que significan la diversidad y la inclusión y cómo aplicarlas en su lugar de trabajo.

¿Qué son la diversidad y la inclusión?

Si quieres fomentar una cultura de trabajo que promueva la innovación, mejore el compromiso de los empleados y garantice la igualdad de oportunidades para todos, tienes que situar la diversidad y la inclusión en el centro de tu oficina.

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Sin embargo, no basta con hablar de ello de boquilla. Eso significa que debe comprometerse a identificar y abordar los prejuicios inconscientes, promover la competencia cultural y cultivar prácticas de liderazgo integradoras.

Los prejuicios inconscientes son uno de los pasos más importantes pero más difíciles para crear un lugar de trabajo más integrador. Si prejuzgas a las personas, estás limitando tu capacidad de ver más allá de tus propias experiencias y creencias, impidiéndote reconocer y valorar las perspectivas y contribuciones únicas de los demás.

Una buena forma de abordar este problema es promover la diversidad cultural en el lugar de trabajo. Esto brinda a los empleados la oportunidad de conocer y apreciar tradiciones y valores culturales diferentes.

Las prácticas de liderazgo inclusivo que se centran en la retención del talento y la igualdad de oportunidades para todos pueden ayudar a garantizar que se escuchen y valoren las distintas voces. Al adoptar la diversidad y la inclusión, las empresas pueden crear una cultura más dinámica, productiva y acogedora en el lugar de trabajo.

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¿Cómo puede fomentar la diversidad y la inclusión?

La diversidad y la inclusión pueden hacer mucho por su lugar de trabajo. Promover la innovación, impulsar el compromiso de los empleados y retener a los mejores talentos. Sin embargo, es algo más que contratar a personas con diferentes orígenes. Como líder, debe promover constantemente la igualdad de oportunidades y desarrollar la concienciación.

El liderazgo inclusivo es fundamental para crear un entorno en el que los empleados se sientan valorados, escuchados y capacitados para aportar sus perspectivas únicas. Esto significa buscar activamente y amplificar voces diversas, estar abierto a la retroalimentación y comprometerse con el aprendizaje y el crecimiento continuos.

Cuatro cosas que puede hacer para fomentar la diversidad y la inclusión

Si no está seguro de por dónde empezar, aquí tiene algunos consejos en los que pensar y que pueden ser de gran ayuda:

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Cree un proceso de contratación diverso: Introduce pasos para revisar todo, desde las descripciones de tus puestos de trabajo hasta las entrevistas, para asegurarte de que estás eliminando el sesgo inconsciente en la medida de lo posible. Las técnicas de contratación a ciegas son una forma estupenda de hacerlo en las primeras fases.

Ofrezca formación: Tanto si se siente cómodo impartiéndola usted mismo como si recurre a un experto externo, eduque a los empleados sobre las ventajas de una plantilla diversa.

Aplique políticas de igualdad de oportunidades: Desarrolle prácticas que promuevan la equidad para todos en su empresa.

Fomente una gran cultura en el lugar de trabajo: Fomente la comunicación abierta y celebre la diversidad, por ejemplo, eventos como la Semana Santa o el Mes de la Historia LGBTQ+, y anime a los empleados a aprender más sobre los demás, así como a sentirse valorados e incluidos.