Diversité et inclusion sur le lieu de travail

"La diversité est une invitation à la fête. L'inclusion est invitée à danser". Tels sont les mots de l'auteure américaine et stratège de l'inclusion Verna Myers.

En tant que chef d'entreprise, il vous incombe de promouvoir et de favoriser un lieu de travail diversifié et inclusif. Non seulement c'est la bonne chose à faire, mais cela aura un impact mesurable sur votre entreprise. L'augmentation de l'innovation, l'amélioration de l'engagement des employés et la rétention des talents n'en sont que quelques exemples.

Cependant, c'est plus facile à dire qu'à faire. Voyons donc ce que signifie la diversité et l'inclusion et comment les mettre en œuvre sur votre lieu de travail.

Qu'est-ce que la diversité et l'inclusion ?

Si vous souhaitez favoriser une culture d'entreprise qui encourage l'innovation, améliore l'engagement des salariés et garantit l'égalité des chances pour tous, vous devez placer la diversité et l'inclusion au cœur de votre entreprise.

Cependant, il ne s'agit pas de se contenter de belles paroles. Cela signifie que vous devez vous engager à identifier et à traiter les préjugés inconscients, à promouvoir la compétence culturelle et à cultiver des pratiques de leadership inclusives.

Les préjugés inconscients constituent l'une des étapes les plus importantes, mais aussi les plus difficiles, de la création d'un lieu de travail plus inclusif. Si vous avez des préjugés, vous limitez votre capacité à voir au-delà de vos propres expériences et croyances, ce qui vous empêche de reconnaître et d'apprécier les perspectives et contributions uniques des autres.

Un bon moyen d'y remédier est de promouvoir la diversité culturelle sur le lieu de travail. Cela permet aux employés de découvrir et d'apprécier des traditions et des valeurs culturelles différentes.

Les pratiques de leadership inclusives qui se concentrent sur la rétention des talents et l'égalité des chances pour tous peuvent contribuer à garantir que les différentes voix sont entendues et valorisées. En adoptant la diversité et l'inclusion, les entreprises peuvent créer une culture d'entreprise plus dynamique, plus productive et plus accueillante.

Comment pouvez-vous favoriser la diversité et l'inclusion ?

La diversité et l'inclusion peuvent apporter beaucoup à votre lieu de travail. Elles favorisent l'innovation, stimulent l'engagement des salariés et retiennent les meilleurs talents. Mais il ne s'agit pas seulement d'embaucher des personnes d'origines différentes. En tant que dirigeant, vous devez constamment chercher à promouvoir l'égalité des chances et à développer la sensibilisation.

Un leadership inclusif est essentiel pour créer un environnement dans lequel les employés se sentent valorisés, entendus et habilités à apporter leurs points de vue uniques. Cela signifie qu'il faut rechercher activement et amplifier des voix diverses, être ouvert au retour d'information et s'engager dans l'apprentissage et la croissance continus.

Quatre choses que vous pouvez faire pour promouvoir la diversité et l'inclusion

Si vous ne savez pas par où commencer, voici quelques conseils qui peuvent s'avérer très utiles :

Créez un processus d'embauche diversifié : Mettez en place des étapes permettant de passer en revue tous les éléments, des descriptions de poste aux entretiens, afin de vous assurer que vous éliminez autant que possible les préjugés inconscients. Les techniques d'embauche à l'aveugle sont un excellent moyen d'y parvenir dès les premières étapes.

Proposez une formation : Que vous vous sentiez à l'aise pour dispenser vous-même la formation ou que vous fassiez appel à un expert externe, informez les employés des avantages d'une main-d'œuvre diversifiée.

Mettez en œuvre des politiques d'égalité des chances : Développez des pratiques qui favorisent l'équité pour tous les membres de votre entreprise.

Favorisez une excellente culture d'entreprise : Encouragez la communication ouverte et célébrez la diversité, par exemple en organisant des événements comme Pâques ou le Mois de l'histoire LGBTQ+, et encouragez les employés à en apprendre davantage sur les autres et à se sentir valorisés et inclus.