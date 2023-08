Diversità e inclusione sul posto di lavoro

"La diversità è essere invitati alla festa. L'inclusione è essere invitati a ballare". Queste sono le parole di Verna Myers, autrice americana e stratega dell'inclusione.

In qualità di business leader, è vostra responsabilità promuovere e favorire un ambiente di lavoro diversificato e inclusivo. Non solo è la cosa giusta da fare, ma avrà un impatto misurabile sulla vostra azienda. L'aumento dell'innovazione, il maggiore coinvolgimento dei dipendenti e la fidelizzazione dei talenti sono solo alcuni esempi.

Tuttavia, è più facile a dirsi che a farsi. Vediamo quindi cosa significa diversità e inclusione e come implementarle nel vostro ambiente di lavoro.

Cosa sono la diversità e l'inclusione?

Se volete promuovere una cultura dell'ambiente di lavoro che favorisca l'innovazione, migliori il coinvolgimento dei dipendenti e garantisca pari opportunità a tutti, dovete mettere la diversità e l'inclusione al centro del vostro ufficio.

Tuttavia, non è sufficiente un semplice discorso a parole. Ciò significa che dovete impegnarvi a identificare e affrontare i pregiudizi inconsci, a promuovere la competenza culturale e a coltivare pratiche di leadership inclusive.

I pregiudizi inconsci sono uno dei passi più importanti ma più difficili da compiere per creare un ambiente di lavoro più inclusivo. Se avete dei pregiudizi sulle persone, state limitando la vostra capacità di vedere oltre le vostre esperienze e convinzioni, impedendovi di riconoscere e valorizzare le prospettive e i contributi unici degli altri.

Un ottimo modo per affrontare questo problema è promuovere la diversità culturale sul posto di lavoro. In questo modo si offre ai dipendenti l'opportunità di conoscere e apprezzare tradizioni e valori culturali diversi.

Le pratiche di leadership inclusiva che si concentrano sulla conservazione dei talenti e sulle pari opportunità per tutti possono contribuire a garantire che le diverse voci siano ascoltate e valorizzate. Abbracciando la diversità e l'inclusione, le aziende possono creare una cultura del lavoro più dinamica, produttiva e accogliente.

Come si possono promuovere la diversità e l'inclusione?

La diversità e l'inclusione possono fare molto per il vostro posto di lavoro. Promuovono l'innovazione, favoriscono il coinvolgimento dei dipendenti e trattengono i migliori talenti. Tuttavia, non si tratta solo di assumere persone con background diversi. In qualità di leader, è necessario cercare costantemente di promuovere le pari opportunità e sviluppare la consapevolezza.

Una leadership inclusiva è fondamentale per creare un ambiente in cui i dipendenti si sentano apprezzati, ascoltati e autorizzati a contribuire con le loro prospettive uniche. Ciò significa cercare attivamente e amplificare le voci diverse, essere aperti al feedback e impegnarsi per un apprendimento e una crescita continui.

Quattro cose da fare per promuovere la diversità e l'inclusione

Se non sapete da dove cominciare, ecco alcuni suggerimenti che possono essere utili:

Creare un processo di assunzione diversificato: Introducete delle fasi di revisione di tutto, dalle descrizioni delle mansioni ai colloqui, per assicurarvi di eliminare il più possibile i pregiudizi inconsci. Le tecniche di assunzione alla cieca sono un ottimo modo per farlo nelle fasi iniziali.

Fornite formazione: Sia che vi sentiate a vostro agio con le lezioni, sia che vi rivolgiate a un esperto esterno, istruite i dipendenti sui vantaggi di una forza lavoro diversificata.

Implementare politiche di pari opportunità: Sviluppate pratiche che promuovano l'equità per tutti nella vostra azienda.

Promuovete una grande cultura del luogo di lavoro: Incoraggiate la comunicazione aperta e celebrate la diversità, ad esempio con eventi come la Pasqua o il Mese della Storia LGBTQ+, e incoraggiate i dipendenti a conoscere meglio gli altri e a sentirsi apprezzati e inclusi.