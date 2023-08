"A diversidade está sendo convidada para a festa. A inclusão está sendo convidada para dançar". Estas são as palavras da autora e estrategista de inclusão americana Verna Myers.

Como líder empresarial, é sua responsabilidade promover e fomentar um local de trabalho diversificado e inclusivo. Não só é a coisa certa a fazer, mas terá um impacto mensurável em seu negócio. Maior inovação, melhor engajamento dos funcionários e retenção de talentos são apenas alguns exemplos.

No entanto, é mais fácil falar do que fazer. Portanto, vamos ver o que significa diversidade e inclusão e como implementá-la em seu local de trabalho.

O que são diversidade e inclusão?

Se você quer fomentar uma cultura de trabalho que promova a inovação, melhore o engajamento dos funcionários e garanta igualdade de oportunidades para todos - então você precisa colocar a diversidade e a inclusão no coração de seu escritório.

No entanto, ele precisa de mais do que apenas um serviço labial. Isso significa que você precisa se comprometer a identificar e lidar com preconceitos inconscientes, promover a competência cultural e cultivar práticas de liderança inclusivas.

O preconceito inconsciente é um dos passos mais importantes, mas mais difíceis, para criar um local de trabalho mais inclusivo. Se você está prejudicando as pessoas, então você está limitando sua capacidade de ver além de suas próprias experiências e crenças, impedindo-o de reconhecer e valorizar as perspectivas e contribuições únicas dos outros.

Uma ótima maneira de lidar com isso é promover a diversidade cultural no local de trabalho. Isto proporciona oportunidades para os funcionários aprenderem e apreciarem diferentes tradições e valores culturais.

Práticas de liderança inclusivas que se concentram na retenção de talentos e na igualdade de oportunidades para todos podem ajudar a garantir que diversas vozes sejam ouvidas e valorizadas. Ao abraçar a diversidade e a inclusão, as empresas podem criar uma cultura de trabalho mais dinâmica, produtiva e acolhedora.

Como você pode promover a diversidade e a inclusão?

A diversidade e a inclusão podem fazer muito por seu local de trabalho. Promover a inovação, impulsionar o engajamento dos funcionários e reter os melhores talentos. Mas é mais do que apenas contratar pessoas com formações diferentes. Como líder, você precisa buscar constantemente promover a igualdade de oportunidades e desenvolver a conscientização.

A liderança inclusiva é fundamental para criar um ambiente onde os funcionários se sintam valorizados, ouvidos e capacitados para contribuir com suas perspectivas únicas. Isto significa procurar ativamente e ampliar as diversas vozes, estar abrir para feedback e comprometer-se com o aprendizado e crescimento contínuo.

Quatro coisas que você pode fazer para promover a diversidade e a inclusão

Se você não tem certeza por onde começar, aqui estão algumas dicas para pensar sobre isso pode ir muito longe:

Criar um processo de contratação diversificado: Introduzir etapas para revisar tudo, desde as descrições de suas funções até entrevistas, para garantir que você esteja eliminando o máximo possível o preconceito inconsciente. Técnicas de contratação de cegos são uma ótima maneira de fazer isso nos estágios iniciais.

Fornecer treinamento: Se você se sente confortável em se entregar ou em trazer um especialista externo, eduque os funcionários sobre os benefícios de uma força de trabalho diversificada.

Implementar políticas de igualdade de oportunidades: Desenvolver práticas que promovam a justiça para todos em seus negócios.

Fomentar uma grande cultura de trabalho: Incentivar open communication e celebrar a diversidade, por exemplo, eventos como o Mês da Páscoa ou o Mês da História LGBTQ+, e incentivar os funcionários a aprender mais sobre os outros, além de se sentirem valorizados e incluídos.