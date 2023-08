Agendamento de reuniões em um local de trabalho global

A forma como trabalhamos mudou e isso não é só por causa da COVID-19. Na última década, os avanços tecnológicos - tais como melhorias video conferencing e scheduling apps - tornaram mais fácil do que nunca trabalhar com colegas em todo o mundo.

Essa facilidade, no entanto, vem com seus próprios desafios. Como você agendar compromissos com um grande grupo de pessoas quando elas estão sediadas em todo o mundo? Ou evita ofender alguém porque a maneira como você trabalha é diferente de como você faz? Vejamos alguns problemas que vêm com o trabalho em um escritório internacional e como podemos superá-los.

Efeitos culturais

A tecnologia pode ter tornado mais fácil para nós meet em qualquer lugar, mas a cultura empresarial varia muito da Ásia para a Europa e América do Norte.

Para Os executivos de negócios e CEOs que trabalham internacionalmente, há um campo minado de obstáculos desde a comunicação até a etiqueta que são todos importantes para se acertar, se você quiser ter conexões mais fortes com colegas e clientes.

Antes da reunião, reserve um tempo para entender como a cultura daqueles que você está encontrando é diferente da sua própria. Isso pode incluir pesquisar costumes ou tradições que podem ser específicos de uma determinada região, adaptar seu estilo e tom de comunicação ou ter uma 1:1 reunião com alguém em seu escritório que tenha experiência de vida relevante. Pense nisto como uma ótima maneira de expandir sua base de conhecimentos e desenvolvimento pessoal.

Durante a reunião, não desperdice toda aquela energia que você usou na preparação. É importante demonstrar respeito e ter a mente aberta para diferentes formas de trabalho. Evite estereótipos e suposições e seja paciente se surgirem barreiras lingüísticas. Algumas ferramentas de videoconferência oferecem tradução ao vivo, mas, em seus estágios iniciais, pode não oferecer a solução. Se você acha que a comunicação pode ser um problema, considere contratar um intérprete profissional para ajudar a facilitar a reunião.

É importante lembrar que as diferenças culturais podem ser um desafio, mas também são uma grande oportunidade para aprender e crescer. Esteja atento e faça um esforço para entender que nem todos vão trabalhar e viver do jeito que você faz.

Após a reunião, não se esqueça dessas diferenças. Como você seguir com colegas ou clientes poderia ser diferente. Certifique-se de compreender suas práticas de trabalho e adapte seu acompanhamento de acordo com suas necessidades.