मुख्य सामग्री पर जाएँ
प्रचलित

कार्यस्थल में विविधता और समावेशिता: अनुपालन से आगे बढ़ना

पढ़ने का समय: 5 मिनट
Bobby Rae
Bobby Rae

अपडेट किया गया: 30 जुल॰ 2026

Group Video Call

हम 2020 के दशक में काफी आगे आ चुके हैं और शुक्र है कि कई संगठनों ने कार्यस्थल में विविधता और समावेशिता के महत्व को पहचान लिया है।

हालाँकि, यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। हाँ, कुछ कंपनियाँ एक होने से कानूनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हैं विविध कार्यबल लेकिन उनमें अक्सर सच्ची समावेशी पहलें नहीं होतीं। हल्के शब्दों में कहें तो सिर्फ "विविध कार्यबल" होना पर्याप्त नहीं है। एक समावेशी कार्यस्थल बनाने के लिए वास्तविक प्रयास करना आवश्यक है। आइए देखें कि आप अपने व्यवसाय को और अधिक विविध एवं समावेशी कैसे बना सकते हैं।

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

विविधता और समावेशिता में क्या अंतर है?

विविधता का मतलब प्रतिनिधित्व से है — इसका मतलब यह सुनिश्चित करना है कि संगठन में विभिन्न प्रकार के लोग शामिल हों।

दूसरी ओर, समावेशिता सक्रिय रूप से एक ऐसा कार्यस्थल वातावरण बनाने के बारे में है जो स्वागतयोग्य और न्यायसंगत हो। यह एक ऐसा माहौल बनाने के बारे में है जहाँ लोग महसूस करें कि संगठन उनके विचारों और दृष्टिकोणों को महत्व देता है।

कार्यस्थल में विविधता और समावेशिता के लाभ

एक वास्तव में विविध और समावेशी कार्य वातावरण होने के कई लाभ हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार, अधिक विविधता वाली कंपनियों के अपने उद्योग के माध्य से ऊपर वित्तीय रिटर्न प्राप्त करने की संभावना 35 प्रतिशत अधिक होती है।

इसके अतिरिक्त, अधिक विविधता वाली टीमें अक्सर अधिक रचनात्मकता और नवाचार प्रदर्शित करती हैं - जो आज के तेजी से बदलते व्यापार परिदृश्य में संगठनों को प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त दिला सकती हैं।

अंत में, विविध टीमों के होने से उपलब्ध दृष्टिकोणों की व्यापकता के कारण बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। सुनिश्चित करें कि आप नियमित रूप से समय निकालें टीम की बैठकें उनके विचार सुनने के लिए।

कार्यस्थल में विविधता और समावेशन को कैसे बढ़ावा दें

एक विविध और समावेशी कार्यस्थल बनाना नेतृत्व से शुरू होता है। व्यवसायिक नेताओं को एक ऐसी संगठनात्मक संस्कृति बनाने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए जो विविधता और समावेशन को प्राथमिकता दे।

यह एंटी-बायस प्रशिक्षण लागू करने, अवसरों की समानता के बारे में स्पष्ट नीतियाँ विकसित करने और मेंटरशिप कार्यक्रम प्रदान करने जैसी पहलों के माध्यम से किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, संगठनों को ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहाँ कर्मचारी विविधता और समावेशन से संबंधित किसी भी मुद्दे को प्रतिशोध या निर्णय के भय के बिना उठाने में सहज महसूस करें।

नेताओं को भी निर्धारित करना चाहिए वास्तविक लक्ष्य कार्यस्थल में विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देने की बात आती है — इसका मतलब है भर्ती, पदोन्नति और कर्मचारियों को बनाए रखने के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करना, साथ ही यदि वे इन लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहते हैं तो खुद को जवाबदेह ठहराने के लिए कदम उठाना।

अंततः, संगठनों को ऐसा कार्य वातावरण बनाने का प्रयास करना चाहिए जहाँ सभी पृष्ठभूमियों के कर्मचारी सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। इसका अर्थ है ऐसा माहौल तैयार करना जो किसी भी प्रकार के भेदभाव और उत्पीड़न से मुक्त हो — जहाँ हर किसी के विचार सुने जाएँ और उन्हें समान महत्व दिया जाए।

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

सारांश यह है…

कार्यस्थल में विविधता और समावेशिता किसी भी संगठन की दीर्घकालिक सफलता के लिए आवश्यक घटक हैं।

सम्मान और निष्पक्षता की संस्कृति को बढ़ावा देकर, व्यवसाय विविध कार्यबल होने से जुड़े अनेक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि वे आज के बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहना चाहते हैं, तो नेताओं को अपनी कंपनियों में विविधता और समावेशन को बढ़ावा देने वाली रणनीतियों को लागू करने में नेतृत्व करना चाहिए।

एक प्रभावी योजना के साथ, संगठन केवल अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने से आगे बढ़कर, सभी के लिए वास्तव में स्वागतयोग्य एक समावेशी कार्य वातावरण बना सकते हैं।

शेयर करें

संबंधित सामग्री

3 Moments You Outgrow Your Calendar Tool (podcast series)
साक्षात्कार

3 क्षण जब आपका कैलेंडर टूल छोटा पड़ जाता है

लेख पढ़ें
Compute Will Be Like Oil — CEO AI Cost Strategy (podcast series)
साक्षात्कार

कंप्यूटिंग तेल जैसी हो जाएगी: एआई लागत रणनीति पर एक सीईओ का दृष्टिकोण

लेख पढ़ें
A diverse group of hospital governance officers and senior medical staff collaborate in a hospital boardroom, discussing meeting schedules with digital tools.
बैठक के प्रकार

अस्पताल प्रणाली बोर्ड की समय-सारिणी कैसे निर्धारित करें: एक शासन अधिकारी की मार्गदर्शिका

लेख पढ़ें

Doodle के साथ शेड्यूलिंग की गुत्थी सुलझाएँ