Estamos bem na década de 2020 e, felizmente, muitas organizações passaram a reconhecer a importância da diversidade e da inclusividade no local de trabalho.

No entanto, ainda não é suficiente. Sim, algumas empresas podem atender às exigências legais tendo uma diversa força de trabalho mas muitas vezes carecem de verdadeiras iniciativas de inclusão. Dito de forma leve, apenas ter uma "força de trabalho diversificada" não é suficiente. É preciso haver um esforço genuíno para criar um local de trabalho inclusivo. Vamos ver como você pode tornar sua empresa mais diversificada e inclusiva.

Qual é a diferença entre diversidade e inclusividade?

A diversidade tem a ver com representação - trata-se de garantir que diferentes tipos de pessoas sejam incluídos na organização.

A inclusão, por outro lado, significa criar ativamente um ambiente de trabalho que seja acolhedor e equitativo. Trata-se de criar uma atmosfera onde as pessoas sintam que suas idéias e perspectivas são valorizadas pela organização.

Os benefícios da diversidade e inclusividade do local de trabalho

Há inúmeros benefícios em ter um ambiente de trabalho verdadeiramente diversificado e inclusivo. De acordo com estudos realizados pela Harvard Business Review, as empresas com mais diversidade têm 35 por cento mais probabilidade de ter retornos financeiros acima de sua mediana do setor.

Além disso, as equipes com maior diversidade freqüentemente demonstram maior criatividade e inovação - algo que pode dar às organizações uma vantagem sobre a concorrência no atual cenário empresarial em rápida mudança.

Finalmente, ter equipes diversas pode resultar em melhores tomadas de decisão devido a uma gama mais ampla de perspectivas disponíveis. Não deixe de reservar tempo para realizar reuniões regulares team meetings para ouvir suas idéias.

Como promover a diversidade e a inclusão no local de trabalho

A criação de um local de trabalho diversificado e inclusivo começa com a liderança. Os líderes empresariais precisam assumir a liderança na criação de uma cultura organizacional que priorize a diversidade e a inclusão.

Isto pode ser feito por meio de iniciativas como a implementação de treinamento anti-viagem, o desenvolvimento de políticas claras sobre igualdade de oportunidades e a oferta de programas de mentoria. Além disso, as organizações devem promover um ambiente onde os funcionários se sintam confortáveis o suficiente para trazer à tona quaisquer questões relacionadas à diversidade e inclusão, sem medo de retribuição ou julgamento.

Os líderes também devem estabelecer metas realistas quando se trata de promover a diversidade e inclusividade do local de trabalho - isto significa estabelecer metas específicas para contratação, promoções e retenção, assim como tomar medidas para se responsabilizar caso não atinjam estas metas.

Finalmente, as organizações devem se esforçar para criar um ambiente de trabalho onde os funcionários de todas as origens se sintam seguros e respeitados. Isto significa criar uma atmosfera livre de qualquer tipo de discriminação e assédio - onde as idéias de todos são ouvidas e recebem o mesmo peso.

Para resumir...

A diversidade e a inclusividade do local de trabalho são componentes essenciais para o sucesso a longo prazo de qualquer organização.

Ao promover uma cultura de respeito e justiça, as empresas podem colher os inúmeros benefícios associados a ter uma força de trabalho diversificada. Os líderes devem assumir a liderança na implementação de estratégias que promovam a diversidade e a inclusão dentro de suas empresas, se quiserem permanecer competitivos no mercado atual.

Com um plano eficaz, as organizações podem ir além do simples cumprimento dos requisitos de conformidade e criar um ambiente de trabalho inclusivo que seja verdadeiramente acolhedor para todos.