Wil je het volgende zomerfeest organiseren, maar vind je het lastig om alle voorstellen voor een datum van je vrienden op elkaar af te stemmen en alles bij te houden?

Dan biedt Doodle je een tool waarmee je makkelijk en overzichtelijk afspraken kunt afstemmen en waarmee je niet alleen veel tijd, maar ook een hoop stress bespaart – en dat allemaal zonder je vooraf te hoeven registreren en, bovenal, helemaal gratis.

Maar je kunt met Doodle niet alleen afspraken coördineren, je kunt er ook simpele enquêtes mee maken. En dat kan allemaal online, in slechts een paar stappen.

De telefoon pakken en talloze e-mails sturen om een afspraak te maken, dat is nu verleden tijd. Het enige wat je hoeft te doen, is naar de startpagina van Doodle gaan en je wordt stap voor stap door het proces van het maken van een afspraak geleid.

Maak een Groepspoll

Afspraken coördineren is een fluitje van een cent

Maak in slechts drie simpele stappen een afspraak. Om de beste afspraak te regelen, heb je alleen een e-mailadres nodig.

Maak een Groepspoll

Je hoeft je niet bij Doodle te registreren, en de deelnemers ook niet. Klik op de knop ‘Zoek een afspraak’ op de startpagina en je kunt meteen aan de slag.

Geef eerst je afsprakenpeiling een titel en vul je naam en e-mailadres in de daarvoor bestemde velden in.

In de tweede stap kies je de data waarover je wilt stemmen. Klik hiervoor gewoon op de gewenste data in de weergegeven kalender. Daarna kun je eventueel een begin- en eindtijd invoeren.

Maak een Groepspoll

Stel ten slotte de afsprakencoördinatie in op de gewenste modus. Hier kun je kiezen hoeveel antwoordopties er moeten zijn, of het een verborgen enquête moet zijn en of het aantal deelnemers per optie beperkt moet worden.

Om de data online af te stemmen, kun je de link naar de poll zelf via je e-mail naar alle deelnemers sturen, of je kunt Doodle de uitnodiging laten versturen.

Hiervoor moet je de juiste ontvangersadressen in een extra veld invullen. En dat is alles. Ter bevestiging krijg je een e-mail met de link naar de poll en nog een e-mail waarmee je toegang krijgt tot het beheergedeelte van de poll.

Probeer het nu meteen uit en maak een afspraakenquête met Doodle.