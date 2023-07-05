Als je ooit een vergadering of evenement hebt georganiseerd, weet je dat er allerlei uitdagingen zijn die je moet overwinnen. Of je nu een drukke professional, evenementenorganisator, freelancer, docent of groepsleider bent: het plannen van vergaderingen en evenementen kan een tijdrovend proces zijn. Dat komt omdat je vaak te maken krijgt met tijdszoneverschillen, boterende agenda’s, gebrek aan beschikbaarheid, communicatieproblemen en agendabeheer.

Gelukkig kun je het plannen van afspraken een stuk makkelijker maken door een gespecialiseerd platform zoals Doodle te gebruiken. Hiermee kun je vergaderingen en evenementen naadloos organiseren door meerdere tijdstippen voor een vergadering voor te stellen, waarover de deelnemers vervolgens kunnen stemmen om het meest geschikte tijdstip te bepalen. En dat is nog maar het topje van de ijsberg wat betreft de mogelijkheden van dit platform.

Waarom zou je dan precies het planningsplatform van Doodle moeten gebruiken? Laten we eens wat dieper ingaan op de voordelen ervan en hoe het je helpt om tijd vrij te maken voor belangrijkere dingen.

Wat doet Doodle eigenlijk?

Doodle is een online planningstool waarmee je makkelijk afspraken, vergaderingen en evenementen met anderen kunt regelen. Je hoeft dus geen eindeloze e-mailketens en telefoontjes meer te voeren – iets wat je productiviteit kan ondermijnen en je afleidt van je kernactiviteiten.

Maak een Groepspoll

Doodle kan bijvoorbeeld worden ingezet als software voor het plannen van enquêtes, zodat je in verschillende sectoren feedback kunt verzamelen en enquêtes kunt inplannen.

Zie Doodle als je eigen persoonlijke assistent die altijd voor je klaarstaat om je leven makkelijker te maken. Gebruikers kunnen eenvoudige enquêtes maken, zogenaamde ‘Doodles’, waarmee deelnemers kunnen aangeven of ze beschikbaar zijn voor een voorgesteld evenement of een vergadertijdstip.

Hier volgt een uitgebreider overzicht van wat je allemaal met Doodle kunt doen:

Enquêtes maken: Met Doodle kunnen gebruikers Groepspolls met allerlei opties voor data en tijden, locaties, duur en nog veel meer. Je kunt zelf vragen toevoegen om extra informatie van deelnemers te verzamelen.

Nodig deelnemers uit: Gebruikers kunnen deelnemers via e-mail uitnodigen voor de peiling of de link delen via verschillende kanalen, zoals WhatsApp, Slack of sociale media. Deelnemers kunnen aangeven wanneer ze beschikbaar zijn voor de vergadering door de opties te kiezen die voor hen het beste uitkomen.

Stelt de beste optie voor: Zodra alle deelnemers hebben gereageerd, stelt Doodle automatisch het beste tijdstip voor dat voor iedereen geschikt is, op basis van de verzamelde reacties.

Maak een Groepspoll

Geïntegreerde tools voor enquêtes en agenda’s: Doodle kan worden gekoppeld aan verschillende agenda-apps, zoals Google Calendar en Outlook. Zo kun je makkelijk rechtstreeks vanuit Doodle een afspraak of vergadering inplannen.

Biedt extra functies: Doodle biedt verschillende extra functies, zoals herinneringen, meldingen en de mogelijkheid om het aantal deelnemers per tijdvak te beperken.

Planning van groepsonderzoeken: De tools van Doodle voor het plannen van groepsonderzoeken maken het makkelijker om een tijdstip te vinden dat voor meerdere mensen goed uitkomt om af te spreken of een evenement te plannen.

Met Doodle kun je tijd besparen en de afstemming tussen deelnemers soepeler laten verlopen, maar welke andere voordelen biedt het nog meer?

Wat zijn de voordelen van Doodle?

Hier zijn een paar handige manieren waarop Doodle je planning kan verbeteren:

Maak een Groepspoll

Tijdwinst

Doodle maakt een einde aan het heen-en-weer-gemail door enquêtes te maken met mogelijke vergadertijden en -data. Deelnemers kunnen hun voorkeurstijden aangeven en Doodle zoekt dan automatisch het beste tijdstip dat voor iedereen past. Dit kan flink wat tijd en moeite besparen in vergelijking met traditionele manieren van plannen, waarbij je meestal moet bellen en dingen dubbel moet inplannen.

Verbeterde efficiëntie

Met Doodle kun je de agenda’s van meerdere mensen tegelijk op elkaar afstemmen, wat vooral handig is als de deelnemers in verschillende tijdzones zitten. Doodle is vooral handig als je evenementen wilt organiseren met een grote groep mensen die het allemaal druk hebben. Met Doodle kan iedereen op één plek zien wanneer de anderen beschikbaar zijn, waardoor het makkelijker wordt om een geschikt tijdstip te vinden.

Hogere productiviteit

Maak een Groepspoll

Zoals eerder gezegd, zorgt Doodle ervoor dat je tijd overhoudt om je op andere belangrijke taken te concentreren. Bovendien helpt het ervoor te zorgen dat iedereen op tijd en goed voorbereid op vergaderingen verschijnt, wat de algehele productiviteit van je team of organisatie kan verbeteren dankzij een gestroomlijnder proces.

Meer gemak

Doodle is een online tool die je vanaf elk apparaat met een internetverbinding kunt gebruiken, waardoor je overal makkelijk afspraken kunt plannen. Bovendien kun je Doodle koppelen aan andere agendatools, zoals Google Calendar , waardoor het nog makkelijker te gebruiken kan zijn.

Aanpassing

Doodle biedt een reeks aanpasbare planningsoplossingen, zoals het toevoegen van je bedrijfslogo of huisstijl om de tool helemaal af te stemmen op jouw specifieke behoeften. Het promoten van een evenement met jouw eigen informatie is een geweldige manier om je naamsbekendheid te vergroten. Je kunt ook gebruikmaken van allerlei andere functies, zoals herinneringsmails die je naar eigen voorkeur kunt aanpassen, zodat iedereen op dezelfde lijn zit.

Doodle maakt het plannen een stuk makkelijker, bespaart je tijd en gedoe en voorkomt die irritante heen-en-weer-gesprekken. Het is makkelijk te gebruiken, aanpasbaar en biedt zowel gratis als betaalde opties. Ga vandaag nog aan de slag.