Wenn Sie schon einmal ein Meeting oder eine Veranstaltung organisiert haben, wissen Sie, dass es dabei verschiedene Herausforderungen zu bewältigen gibt. Ob Sie nun ein vielbeschäftigter Berufstätiger, Veranstaltungsplaner, Freiberufler, Ausbilder oder Gruppenorganisator sind, die Planung von Besprechungen und Veranstaltungen kann ein zeitraubender Prozess sein. Das liegt daran, dass Sie oft mit Zeitzonenunterschieden, Terminkonflikten, mangelnder Verfügbarkeit, Kommunikationsschwierigkeiten und Kalendermanagement zu kämpfen haben.

Glücklicherweise können Sie Ihre Terminplanung mit einer spezialisierten Plattform wie Doodle rationalisieren. Damit können Sie Meetings und Veranstaltungen nahtlos organisieren, indem Sie mehrere Zeitfenster für ein Meeting vorschlagen, über die die Teilnehmer dann abstimmen können, um den geeignetsten Zeitpunkt zu bestimmen. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus den Möglichkeiten dieser Plattform.

Warum genau sollten Sie die Doodle-Softwareplattform für die Terminplanung nutzen? Erfahren Sie mehr über die Vorteile von Doodle und wie Sie damit Zeit für wichtigere Aufgaben gewinnen können.

Was macht Doodle eigentlich?

Doodle ist ein Online-Terminplanungswerkzeug, mit dem Nutzer auf einfache Weise Termine, Treffen und Veranstaltungen mit anderen Personen vereinbaren können. Es macht endlose E-Mail-Ketten und Telefonanrufe überflüssig, ein Prozess, der die Produktivität beeinträchtigen und von Ihren Hauptaktivitäten ablenken kann.

Doodle kann zum Beispiel als Software zur Planung von Umfragen eingesetzt werden, um die Sammlung von Feedback und die Planung von Terminen in verschiedenen Branchen zu ermöglichen.

Stellen Sie sich Doodle als Ihren persönlichen Assistenten vor, der Ihnen jederzeit zur Verfügung steht und Ihnen das Leben erleichtert. Die Benutzer können einfache Umfragen, sogenannte "Doodles", erstellen, bei denen die Teilnehmer ihre Verfügbarkeit für eine vorgeschlagene Veranstaltung oder Besprechung angeben können.

Hier finden Sie einen detaillierteren Überblick darüber, was Sie mit Doodle tun können:

Umfragen erstellen: Doodle ermöglicht es den Benutzern, Gruppenumfragen mit verschiedenen Optionen für Datum und Uhrzeit, Ort, Dauer und mehr zu erstellen. Benutzer können benutzerdefinierte Fragen hinzufügen, um zusätzliche Informationen von den Teilnehmern zu erhalten.

Teilnehmer einladen: Benutzer können Teilnehmer per E-Mail zur Umfrage einladen oder den Link über verschiedene Kanäle wie WhatsApp, Slack oder soziale Medien teilen. Die Teilnehmer können ihre Verfügbarkeit für das Treffen angeben, indem sie die für sie am besten geeigneten Optionen auswählen.

Vorschlag für die beste Option: Sobald alle Teilnehmer geantwortet haben, schlägt Doodle automatisch das beste Zeitfenster vor, das für alle Teilnehmer passt, basierend auf den gesammelten Antworten.

Integrierte Umfrage- und Kalendertools: Doodle lässt sich in verschiedene Kalenderanwendungen wie Google Calendar und Outlook integrieren. Dies ermöglicht es den Nutzern, direkt von Doodle aus eine Veranstaltung oder ein Meeting zu planen.

Zusätzliche Funktionen: Doodle bietet verschiedene zusätzliche Funktionen wie Erinnerungen, Benachrichtigungen und die Möglichkeit, die Anzahl der Teilnehmer pro Zeitfenster zu begrenzen.

Gruppenumfrage-Planung: Die Doodle-Tools zur Planung von Gruppenumfragen vereinfachen die Suche nach einem geeigneten Zeitpunkt für ein Treffen mehrerer Personen oder die Planung einer Veranstaltung.

Doodle ermöglicht Ihnen, Zeit zu sparen und die Koordination zwischen den Teilnehmern zu optimieren, aber welche weiteren Vorteile bietet es?

Was sind die Vorteile der Nutzung von Doodle?

Hier finden Sie einige nützliche Möglichkeiten, wie Doodle Ihre Terminplanung verbessern kann:

Zeitersparnis

Doodle macht das Hin- und Herschreiben von E-Mails überflüssig, indem es Umfragen mit möglichen Besprechungszeiten und -daten erstellt. Die Teilnehmer können ihre bevorzugten Zeiten auswählen und Doodle findet automatisch die beste Zeit, die für alle passt. Dies kann im Vergleich zu herkömmlichen Methoden der Terminplanung, die üblicherweise Telefonanrufe und redundante Terminplanung beinhalten, erhebliche Ressourcen einsparen.

Verbesserte Effizienz

Doodle kann Ihnen helfen, Termine mit mehreren Personen gleichzeitig zu koordinieren, was besonders wertvoll ist, wenn die Teilnehmer in verschiedenen Zeitzonen arbeiten. Doodle ist besonders hilfreich, wenn Sie Veranstaltungen mit einer großen Gruppe von Personen organisieren wollen, die einen vollen Terminkalender haben. Mit Doodle kann jeder die Verfügbarkeit der anderen an einem Ort sehen, was es einfacher macht, eine passende Zeit zu bestimmen.

Gesteigerte Produktivität

Wie bereits erwähnt, ermöglicht es Doodle, Zeit zu gewinnen, um sich auf andere wichtige Aufgaben zu konzentrieren. Darüber hinaus kann Doodle dazu beitragen, dass jeder pünktlich und vorbereitet zu Besprechungen erscheint, was die Gesamtproduktivität Ihres Teams oder Ihrer Organisation durch einen strafferen Prozess verbessern kann.

Größerer Komfort

Doodle ist ein Online-Tool, auf das von jedem Gerät mit Internetanschluss aus zugegriffen werden kann, was die Planung von Veranstaltungen von überall aus erleichtert. Außerdem kann Doodle mit anderen Kalendertools wie Google Calendar integriert werden, was die Nutzung noch einfacher macht.

Anpassung

Doodle bietet eine Reihe von anpassbaren Terminplanungslösungen, wie das Hinzufügen Ihres Firmenlogos oder Brandings, um das Tool an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Eine Veranstaltung mit Ihren individuellen Informationen zu bewerben, ist eine großartige Möglichkeit, den Bekanntheitsgrad zu steigern. Darüber hinaus stehen Ihnen eine Reihe weiterer Funktionen zur Verfügung, wie z. B. Erinnerungs-E-Mails, die an Ihre Wünsche angepasst werden können, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten auf dem gleichen Stand sind.

Doodle vereinfacht den Terminplanungsprozess, spart Zeit und Ärger und macht lästige Kommunikationsrunden überflüssig. Doodle ist einfach zu bedienen, anpassbar und bietet sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Optionen. Starten Sie noch heute.