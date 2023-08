Si vous avez déjà organisé une réunion ou un événement, vous comprendrez qu'il y a plusieurs défis à relever. Que vous soyez un professionnel très occupé, un organisateur d'événements, un travailleur indépendant, un éducateur ou un organisateur de groupe, la planification de réunions et d'événements peut être un processus qui prend beaucoup de temps. En effet, vous devrez souvent faire face à des décalages horaires, des conflits d'horaire, un manque de disponibilité, des difficultés de communication et la gestion du calendrier.

Heureusement, vous pouvez rationaliser vos efforts de planification en utilisant une plateforme spécialisée comme Doodle. Celle-ci vous permet d'organiser des réunions et des événements de manière transparente en proposant plusieurs créneaux horaires pour une réunion, qui peuvent ensuite faire l'objet d'un vote par les participants pour déterminer le moment le plus approprié. Et ce n'est là qu'un aperçu de ses capacités.

Alors pourquoi devriez-vous utiliser la plateforme logicielle de planification de Doodle ? Voyons un peu plus en détail ses avantages et comment elle vous aidera à libérer du temps pour des activités plus importantes.

Essayez gratuitemen Pas besoin de carte de crédit

Que fait réellement Doodle ?

Doodle est un outil de planification en ligne qui permet aux utilisateurs d'organiser facilement des rendez-vous, des réunions et des événements avec d'autres personnes. Il élimine les chaînes de courriels et les appels téléphoniques interminables, un processus qui peut nuire à la productivité et vous détourner de vos activités principales.

Par exemple, Doodle peut être utilisé comme logiciel de planification d'enquêtes pour permettre la collecte et la planification de commentaires dans divers secteurs d'activité.

Pensez à Doodle comme à un assistant personnel toujours disponible pour vous faciliter la vie. Les utilisateurs peuvent créer de simples sondages appelés "Doodles", qui permettent aux participants d'indiquer leur disponibilité pour un événement ou une réunion proposés.

Voici un aperçu plus détaillé de ce que vous pouvez faire avec Doodle :

Créer des sondages: Doodle permet aux utilisateurs de créer des Sondages de groupe avec différentes options de dates et d'heures, de lieux, de durées, etc. Les utilisateurs peuvent ajouter des questions personnalisées pour recueillir des informations supplémentaires auprès des participants.

Inviter les participants: Les utilisateurs peuvent inviter les participants au sondage par courrier électronique ou partager le lien via différents canaux tels que WhatsApp, Slack ou les médias sociaux. Les participants peuvent indiquer leur disponibilité pour la réunion en sélectionnant les options qui leur conviennent le mieux.

Suggère la meilleure option: Une fois que tous les participants ont répondu, Doodle suggère automatiquement le meilleur créneau horaire qui convient à tout le monde, sur la base des réponses recueillies.

Outils d'enquête et de calendrier intégrés: Doodle s'intègre à diverses applications de calendrier telles que Google Calendar et Outlook. Cela permet aux utilisateurs de planifier facilement un événement ou une réunion directement à partir de Doodle.

Fonctionnalités supplémentaires: Doodle offre diverses fonctionnalités supplémentaires telles que des rappels, des notifications et la possibilité de limiter le nombre de participants par tranche horaire.

Programmation d'enquêtes de groupe : Les outils de planification d'enquêtes de groupe de Doodle simplifient le processus de recherche d'un moment mutuellement convenable pour que plusieurs personnes se rencontrent ou planifient un événement.

Doodle vous permet de gagner du temps et de rationaliser la coordination entre les participants, mais quels sont ses autres avantages ?

Quels sont les avantages de l'utilisation de Doodle ?

Voici quelques exemples de la manière dont Doodle peut améliorer votre planning :

Gain de temps

Doodle élimine les allers-retours par courrier électronique en créant des sondages avec des heures et des dates de réunion potentielles. Les participants peuvent sélectionner leurs heures préférées et Doodle trouvera automatiquement le meilleur moment pour tout le monde. Cela permet d'économiser des ressources considérables par rapport aux méthodes traditionnelles de planification qui incluent des appels téléphoniques et une planification redondante.

Amélioration de l'efficacité

Doodle peut vous aider à coordonner les horaires avec plusieurs personnes à la fois, ce qui est particulièrement utile si les participants travaillent dans des fuseaux horaires différents. Doodle est particulièrement utile si vous souhaitez organiser des événements avec un grand groupe de personnes ayant des emplois du temps chargés. Avec Doodle, tout le monde peut voir les disponibilités de chacun en un seul endroit, ce qui peut faciliter la détermination d'une heure convenable.

Augmentation de la productivité

Comme indiqué précédemment, en libérant du temps, Doodle vous permet de vous concentrer sur d'autres tâches importantes. En outre, il permet de s'assurer que tout le monde se présente aux réunions à temps et préparé, ce qui peut contribuer à améliorer la productivité globale de votre équipe ou de votre organisation grâce à un processus plus rationnel.

Essayer Doodle Créez votre compte gratuit - aucune carte de crédit n'est requise

Plus de commodité

Doodle est un outil en ligne auquel on peut accéder depuis n'importe quel appareil disposant d'une connexion internet, ce qui permet de planifier facilement des événements depuis n'importe où. En outre, Doodle peut être intégré à d'autres outils de calendrier, tels que Google Calendar, ce qui rend son utilisation encore plus facile.

Personnalisation

Doodle offre une gamme de solutions de planification personnalisables, comme l'ajout du logo ou de la marque de votre entreprise pour adapter l'outil à vos besoins spécifiques. La promotion d'un événement avec vos informations personnalisées est un excellent moyen de le faire connaître. Vous pouvez également profiter d'une gamme d'autres fonctionnalités, telles que les emails de rappel qui peuvent être personnalisés pour répondre à vos préférences et s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde.

Doodle simplifie le processus de planification, permet de gagner du temps et de l'argent et élimine la nécessité d'une communication fastidieuse. Il est facile à utiliser, personnalisable et propose des options gratuites et payantes. Commencez dès aujourd'hui.