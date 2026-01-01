Om du någonsin har organiserat ett möte eller ett evenemang vet du att det finns en rad utmaningar att ta sig an. Oavsett om du är en upptagen yrkesverksam, evenemangsplanerare, frilansare, lärare eller gruppansvarig kan det vara en tidskrävande process att planera möten och evenemang. Det beror på att du ofta måste hantera tidszonsskillnader, schemakonflikter, brist på tillgänglighet, kommunikationssvårigheter och kalenderhantering.

Lyckligtvis kan du effektivisera din schemaläggning genom att använda en specialiserad plattform som Doodle. Det gör att du smidigt kan organisera möten och evenemang genom att föreslå flera tidsalternativ för ett möte, som deltagarna sedan kan rösta på för att bestämma vilken tid som passar bäst. Och det är bara en liten del av plattformens möjligheter.

Så varför ska du egentligen använda Doodles plattform för schemaläggning? Låt oss titta lite närmare på fördelarna och hur den kan hjälpa dig att frigöra tid för viktigare aktiviteter.

Prova gratis Inget kreditkort krävs

Vad gör Doodle egentligen?

Doodle är ett schemaläggningsverktyg online som gör det enkelt för användare att boka in tider, möten och evenemang med andra. Det eliminerar behovet av ändlösa e-postkedjor och telefonsamtal – en process som kan äta upp produktiviteten och ta tid från dina kärnverksamheter.

Doodle kan till exempel användas som programvara för att planera enkäter, vilket gör det möjligt att samla in feedback och planera enkäter inom olika branscher.

Tänk på Doodle som din alldeles egna personliga assistent som alltid står till förfogande för att underlätta ditt liv. Användare kan skapa enkla omröstningar, så kallade ”Doodles”, där deltagarna kan ange när de är tillgängliga för ett föreslaget evenemang eller en mötes tidpunkt.

Här följer en mer detaljerad översikt över vad du kan göra med Doodle:

Skapa omröstningar: Doodle kan användarna skapa Group Poll med olika alternativ för datum och tider, platser, varaktighet och mycket mer. Användarna kan lägga till egna frågor för att samla in ytterligare information från deltagarna.

Bjud in deltagare: Användare kan bjuda in deltagare till omröstningen via e-post eller dela länken via olika kanaler, till exempel WhatsApp, Slack eller sociala medier. Deltagarna kan ange när de är tillgängliga för mötet genom att välja de alternativ som passar dem bäst.

Föreslår det bästa alternativet: När alla deltagare har svarat föreslår Doodle automatiskt det tidsfönster som passar bäst för alla, utifrån de insamlade svaren.

Integrerade verktyg för enkäter och kalendrar: Doodle kan integreras med olika kalenderprogram, till exempel Google Kalender och Outlook. Detta gör det möjligt för användarna att enkelt boka in ett evenemang eller ett möte direkt från Doodle.

Erbjuder ytterligare funktioner: Doodle erbjuder olika tilläggsfunktioner, såsom påminnelser, aviseringar och möjligheten att begränsa antalet deltagare per tidsintervall.

Schemaläggning av gruppundersökningar: Doodles verktyg för gruppundersökningar och schemaläggning underlättar processen att hitta en tid som passar alla när flera personer ska träffas eller planera ett evenemang.

Doodle kan du spara tid och effektivisera samordningen mellan deltagarna, men vilka andra fördelar erbjuder verktyget?

Vilka är fördelarna med att använda Doodle?

Här är några praktiska sätt på vilka Doodle kan underlätta din schemaläggning:

Tidsbesparingar

Doodle eliminerar e-postväxlingar genom att skapa omröstningar med föreslagna mötesdatum och -tider. Deltagarna kan välja sina önskade tider, och Doodle hittar automatiskt den tid som passar alla bäst. Detta kan spara betydande resurser jämfört med traditionella metoder för schemaläggning, som vanligtvis innebär telefonsamtal och onödiga schemaläggningar.

Ökad effektivitet

Doodle kan hjälpa dig att samordna scheman med flera personer samtidigt, vilket är särskilt värdefullt om deltagarna befinner sig i olika tidszoner. Doodle är särskilt användbart om du vill organisera evenemang med en stor grupp människor som har fullspäckade scheman. Med Doodle kan alla se varandras tillgänglighet på ett och samma ställe, vilket gör det enklare att hitta en lämplig tidpunkt.

Ökad produktivitet

Som tidigare nämnts ger Doodle dig mer tid, vilket gör att du kan fokusera på andra viktiga uppgifter. Dessutom kan det bidra till att alla kommer i tid och väl förberedda till mötena, vilket kan förbättra den totala produktiviteten i ditt team eller din organisation genom en mer effektiv process.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

Större bekvämlighet

Doodle är ett webbaserat verktyg som kan nås från vilken enhet som helst med internetuppkoppling, vilket gör det enkelt att boka in evenemang var man än befinner sig. Dessutom kan Doodle integreras med andra kalenderverktyg, till exempel Google Kalender , vilket kan göra den ännu enklare att använda.

Anpassning

Doodle erbjuder en rad anpassningsbara schemaläggningslösningar, till exempel möjligheten att lägga till ditt företags logotyp eller varumärke för att skräddarsy verktyget efter just dina behov. Att marknadsföra ett evenemang med din egen anpassade information är ett utmärkt sätt att öka kännedomen. Du kan också dra nytta av en rad andra funktioner, såsom påminnelsemejl som kan anpassas efter dina önskemål och säkerställa att alla är på samma sida.

Doodle förenklar schemaläggningen, sparar tid och besvär och gör slut på de irriterande kommunikationsrundorna. Det är enkelt att använda, kan anpassas efter behov och erbjuder både gratis- och betaltjänster. Kom igång redan idag.