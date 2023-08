Se você já organizou uma reunião ou evento, você vai apreciar que há vários desafios a serem superados. Se você é um profissional ocupado, planejador de eventos, freelancer, educador ou organizador de grupo, agendar reuniões e eventos pode ser um processo demorado. Isso porque muitas vezes você terá que lidar com diferenças de fuso horário, horários conflitantes, falta de disponibilidade, dificuldades de comunicação e gerenciamento de calendário.

Felizmente, você pode agilizar seus esforços de programação usando uma plataforma especializada como a Doodle. Isto permite que você organize reuniões e eventos sem problemas, propondo várias faixas horárias para uma reunião que pode então ser votada pelos participantes para determinar o horário mais adequado. E isso é apenas arranhar a superfície de suas capacidades.

Então por que exatamente você deveria estar usando a plataforma do software de programação Doodle? Vamos aprofundar um pouco mais em seus benefícios e como isso o ajudará a liberar tempo para atividades mais importantes.

Experimente grátis Não é necessário cartão de crédito

O que o Doodle realmente faz?

O Doodle é uma ferramenta de agendamento on-line que permite aos usuários organizar facilmente compromissos, reuniões e eventos com outras pessoas. Ele elimina a necessidade de infinitas cadeias de e-mails e chamadas telefônicas, um processo que pode alimentar a produtividade e diminuir suas atividades principais.

Por exemplo, o Doodle pode ser alavancado como software de agendamento de pesquisas para permitir a coleta de feedback e o agendamento em vários setores verticais.

Pense no Doodle como seu próprio assistente pessoal que está sempre disponível para facilitar sua vida. Os usuários podem criar sondagens simples conhecidas como "Doodles", que permitem aos participantes indicar sua disponibilidade para um evento ou horário de reunião proposto.

Aqui está uma visão mais detalhada do que você pode fazer com o Doodle:

Criar enquetes: Doodle permite aos usuários criar Group Polls com várias opções de datas e horários, locais, durações e muito mais. Os usuários podem adicionar perguntas personalizadas para coletar informações adicionais dos participantes.

Convidar participantes: Os usuários podem convidar participantes para a enquete via e-mail ou compartilhar o link através de vários canais como o WhatsApp, Slack ou mídia social. Os participantes podem indicar sua disponibilidade para a reunião, selecionando as opções que melhor funcionam para eles.

Suggests the best option: Once all participants have responded, Doodle automatically suggests the best time slot that work for everyone, based on the responses collected.

Ferramentas integradas de pesquisa e calendário: O Doodle se integra com várias aplicações de calendário como o Google Calendar e o Outlook. Isto permite aos usuários agendar facilmente um evento ou reunião diretamente do Doodle.

Oferece recursos adicionais: O Doodle oferece vários recursos adicionais, como lembretes, notificações e a capacidade de limitar o número de participantes por faixa horária.

Programação de pesquisa de grupo: As ferramentas de agendamento de pesquisa em grupo do Doodle simplificam o processo de encontrar um horário mutuamente conveniente para várias pessoas se reunirem ou programarem um evento.

O Doodle permite economizar tempo e agilizar a coordenação entre os participantes, mas que outros benefícios ele traz para a dobra?

Quais são os benefícios de usar o Doodle?

Aqui estão algumas maneiras úteis para que o Doodle possa melhorar sua programação:

Economia de tempo

O Doodle elimina os e-mails de volta e volta, criando enquetes com datas e horários potenciais de reuniões. Os participantes podem selecionar seus horários preferidos e o Doodle encontrará automaticamente o melhor horário que funciona para todos. Isto pode economizar recursos significativos quando comparado com os métodos tradicionais de agendamento que convencionalmente incluem fazer chamadas telefônicas e agendamento redundante.

Melhoria da eficiência

O Doodle pode ajudá-lo a coordenar horários com várias pessoas ao mesmo tempo, algo que é especialmente valioso se os participantes estiverem operando dentro de fusos horários diferentes. O Doodle é particularmente útil se você estiver procurando organizar eventos com um grande grupo de pessoas que têm agendas ocupadas. Com o Doodle, todos podem ver a disponibilidade uns dos outros em um só lugar, o que pode facilitar a determinação de um horário adequado.

Produtividade aumentada

Como mencionado anteriormente, ao liberar tempo, o Doodle permite que você se concentre em outras tarefas importantes. Além disso, ele pode ajudar a garantir que todos compareçam às reuniões na hora certa e preparados, o que pode ajudar a melhorar a produtividade geral de sua equipe ou organização através de um processo mais simplificado.

Experimente o Doodle Configure sua conta gratuita - não é necessário cartão de crédito

Comodidade maior

Doodle é uma ferramenta on-line que pode ser acessada de qualquer dispositivo com conexão à Internet, facilitando a programação de eventos de qualquer lugar. Adicionalmente, o Doodle pode ser integrado com outras ferramentas de calendário, tais como Google Calendar, o que pode facilitar ainda mais o seu uso.

Customização

A Doodle oferece uma gama de soluções de programação personalizáveis, como adicionar o logotipo de sua empresa ou a marca para adaptar a ferramenta às suas necessidades específicas. Promover um evento com suas informações sob medida é uma ótima maneira de difundir a conscientização. Você também pode desfrutar de uma série de outras características, tais como e-mails de lembrete que podem ser personalizados de acordo com suas preferências e garantir que todos estejam na mesma página.

O Doodle simplifica o processo de agendamento, economiza tempo e aborrecimentos e elimina a necessidade de rodadas de comunicação enfurecidas. É fácil de usar, personalizável e oferece opções tanto gratuitas quanto pagas. Comece hoje mesmo.