Hvis du nogensinde har organiseret et møde eller et arrangement, vil du forstå, at der er mange udfordringer, der skal overvindes. Uanset om du er en travl professionel, eventplanlægger, freelancer, underviser eller gruppearrangør, kan det være en tidskrævende proces at planlægge møder og arrangementer. Det skyldes, at du ofte skal kæmpe med tidszoneforskelle, modstridende tidsplaner, manglende tilgængelighed, kommunikationsvanskeligheder og kalenderstyring.

Heldigvis kan du strømline dine planlægningsbestræbelser ved at bruge en specialiseret platform som Doodle. Dette giver dig mulighed for problemfrit at organisere møder og arrangementer ved at foreslå flere tidsrum til et møde, som deltagerne derefter kan stemme om for at bestemme det mest passende tidspunkt. Og det er bare en lille bid af dens muligheder.

Så hvorfor præcis skal du bruge Doodles softwareplatform til planlægning af møder? Lad os dykke lidt dybere ned i dens fordele, og hvordan den vil hjælpe dig med at frigøre tid til vigtigere aktiviteter.

Hvad gør Doodle egentlig?

Doodle er et online planlægningsværktøj, der gør det nemt for brugerne at arrangere aftaler, møder og begivenheder med andre mennesker. Det eliminerer behovet for endeløse e-mail-kæder og telefonopkald, en proces, der kan gå ud over produktiviteten og aflede opmærksomheden fra dine kerneaktiviteter.

Doodle kan f.eks. bruges som software til planlægning af undersøgelser for at muliggøre indsamling og planlægning af feedback på tværs af forskellige vertikale sektorer.

Tænk på Doodle som din helt egen personlige assistent, der altid er til rådighed for at gøre dit liv lettere. Brugerne kan oprette enkle afstemninger kaldet "Doodles", som giver deltagerne mulighed for at angive deres tilgængelighed til en foreslået begivenhed eller et mødetidspunkt.

Her er en mere detaljeret oversigt over, hvad du kan gøre med Doodle:

Opret afstemninger: Doodle giver brugerne mulighed for at oprette Group Polls med forskellige muligheder for datoer og tidspunkter, steder, varighed og meget mere. Brugerne kan tilføje brugerdefinerede spørgsmål for at indsamle yderligere oplysninger fra deltagerne.

Inviter deltagere: Brugere kan invitere deltagere til afstemningen via e-mail eller dele linket via forskellige kanaler som WhatsApp, Slack eller sociale medier. Deltagerne kan angive deres tilgængelighed til mødet ved at vælge de muligheder, der fungerer bedst for dem.

Foreslår den bedste løsning: Når alle deltagere har svaret, foreslår Doodle automatisk det bedste tidsrum, der fungerer for alle, baseret på de indsamlede svar.

Integrerede undersøgelses- og kalenderværktøjer: Doodle integreres med forskellige kalenderprogrammer som Google Calendar og Outlook. Dette giver brugerne mulighed for nemt at planlægge en begivenhed eller et møde direkte fra Doodle.

Byder ekstra funktioner: Doodle tilbyder forskellige ekstra funktioner såsom påmindelser, notifikationer og mulighed for at begrænse antallet af deltagere pr. tidsrum.

Planlægning af gruppeundersøgelser: Doodles værktøjer til planlægning af gruppeundersøgelser forenkler processen med at finde et gensidigt passende tidspunkt for flere personer til at mødes eller planlægge et arrangement.

Doodle gør det muligt for dig at spare tid og strømline koordineringen mellem deltagerne, men hvilke andre fordele bringer det med sig?

Hvad er fordelene ved at bruge Doodle?

Her er nogle nyttige måder, hvorpå Doodle kan forbedre din planlægning:

Tidsbesparelser

Doodle eliminerer e-mails frem og tilbage ved at oprette afstemninger med potentielle mødetider og -datoer. Deltagerne kan vælge deres foretrukne tidspunkter, og Doodle finder automatisk det bedste tidspunkt, der fungerer for alle. Dette kan spare betydelige ressourcer sammenlignet med traditionelle metoder til planlægning, der traditionelt omfatter telefonopkald og overflødig planlægning.

Forbedret effektivitet

Doodle kan hjælpe dig med at koordinere tidsplaner med flere personer på én gang, hvilket er særligt værdifuldt, hvis deltagerne opererer i forskellige tidszoner. Doodle er især nyttigt, hvis du ønsker at organisere arrangementer med en stor gruppe af personer, der har travle skemaer. Med Doodle kan alle se hinandens tilgængelighed ét sted, hvilket kan gøre det lettere at finde et passende tidspunkt.

Øget produktivitet

Som tidligere nævnt giver Doodle dig mulighed for at fokusere på andre vigtige opgaver ved at frigøre tid, så du kan koncentrere dig om andre vigtige opgaver. Derudover kan det hjælpe med at sikre, at alle møder op til møder til tiden og er forberedt, hvilket kan bidrage til at forbedre den samlede produktivitet i dit team eller din organisation via en mere strømlinet proces.

Større bekvemmelighed

Doodle er et onlineværktøj, der kan tilgås fra enhver enhed med en internetforbindelse, hvilket gør det nemt at planlægge begivenheder fra hvor som helst. Derudover kan Doodle integreres med andre kalenderværktøjer, såsom Google Calendar, hvilket kan gøre det endnu nemmere at bruge.

Anpasning

Doodle tilbyder en række tilpassede planlægningsløsninger, som f.eks. tilføjelse af dit firmalogo eller branding for at skræddersy værktøjet til dine specifikke behov. At promovere en begivenhed med dine skræddersyede oplysninger er en fantastisk måde at sprede kendskabet på. Du kan også nyde godt af en række andre funktioner, f.eks. påmindelsesmails, der kan tilpasses efter dine præferencer og sikre, at alle er på samme side.

Doodle forenkler planlægningsprocessen, sparer tid og besvær og eliminerer behovet for irriterende kommunikationsrunder. Det er nemt at bruge, kan tilpasses og tilbyder både gratis og betalte muligheder. Kom i gang i dag.