Wat is een personeelsvergadering?

Dit is een mooie kans om al je medewerkers bij elkaar te brengen. Dat kan zijn om een project te bespreken, functioneringsgesprekken te voeren of gewoon even bij te praten.

Personeelsvergaderingen kunnen regelmatig of af en toe plaatsvinden en zijn er in allerlei soorten en maten. In het bedrijfsleven is een van de meest voorkomende redenen voor personeelsvergaderingen om projecten te evalueren en te controleren of alles volgens plan verloopt, knelpunten te bespreken en eventuele zorgen te uiten.

Hoe vaak dat gebeurt, hangt vooral af van het soort project waar je mee bezig bent, de grootte van het bedrijf en je huidige doelen. Zo zal een tech-startup met weinig medewerkers het makkelijker vinden om vaak bijeen te komen dan een bedrijf met 500 mensen per afdeling.

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Zorg er tijdens je personeelsvergaderingen, hoe groot of klein ze ook zijn, voor dat er een positieve sfeer heerst – zo haal je het beste uit iedereen en moedig je ze aan om openlijk te praten.

Maak, voordat je aan je vergadering begint, een agenda waarin staat wat er besproken moet worden. Als je regelmatig vergadert, kan dit een vaste agenda zijn met belangrijke updates. Door de opzet, doelen en reikwijdte van je bespreking te plannen, krijg je beter inzicht in de meerwaarde ervan. Het helpt je ook om alles op koers te houden en niet te ver af te dwalen van elk onderwerp.

Voor een geslaagde personeelsvergadering is er iemand nodig die de vergadering voorzit – jijzelf of iemand die je aanwijst. Zorg ervoor dat, als jij het niet bent, het iemand is die het gesprek in goede banen kan leiden, de vergadering bij het onderwerp houdt en iedereen de kans geeft om aan het woord te komen.

Je hebt misschien niet altijd al je medewerkers nodig bij elke vergadering, dus zorg ervoor dat het doel van de vergadering duidelijk is, zodat mensen er niet bij hoeven te zijn als ze niets in te brengen hebben. Vraag je team of ze van tevoren iets willen voorbereiden en geef ze de kans om gesprekken te leiden, belangrijke updates te delen, voorstellen te doen en actiepunten vast te stellen.

Vraag regelmatig om feedback, zodat je de vergaderingen steeds kunt verbeteren en productief kunt houden. Het heeft geen zin om te vergaderen als niemand er iets aan heeft.

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Hoe plan je je personeelsvergadering?

Hoeveel medewerkers je ook hebt, het lijkt vaak onmogelijk om ze allemaal bij elkaar te krijgen. Doodle maakt het makkelijk.

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Groepspoll Hiermee kun je je team binnen een paar minuten bij elkaar brengen – of dat nu regelmatig is of eenmalig. Kies gewoon de tijdvakken waarin je beschikbaar bent en stuur die naar de mensen die je nodig hebt. Zij kiezen dan wat voor hen uitkomt en zo heb je een tijdstip om af te spreken.

A Doodle Professional Met het Teams-abonnement kunnen je medewerkers het plannen van vergaderingen makkelijker automatiseren. Je kunt je eigen huisstijl toevoegen aan hun uitnodigingen, advertenties uitschakelen en bepalen welke tool voor videoconferenties ze gebruiken. Bovendien kun je via de beheerdersconsole rapporten opvragen om te zien hoeveel vergaderingen ze houden.