Het aantrekken van toptalent is al moeilijk genoeg zonder dat je verdrinkt in eindeloze e-mailketens en agenda-uitnodigingen. Als je ooit hebt geprobeerd om sollicitatiegesprekken te regelen tussen een wervingsmanager, een recruiter en meerdere kandidaten, weet je hoe snel dat uitloopt op een planning-nachtmerrie. Het is geen wonder dat bijna tweederde van de kandidaten toegeeft dat ze hun sollicitatie hebben afgebroken omdat het proces simpelweg te lang duurde.

Planning hoeft niet zo ingewikkeld te zijn. Met de juiste tools kun je dat heen-en-weer-gepraat achterwege laten en je concentreren op wat echt telt: contact leggen met de juiste mensen.

Waarom snelheid belangrijk is bij werving

Een vacature die niet wordt ingevuld, kost een bedrijf gemiddeld 420 dollar per dag aan verloren productiviteit. En goede kandidaten blijven niet lang op de markt – de allerbesten zijn meestal binnen 10 dagen al weg. Traag plannen is niet alleen frustrerend, het is ook duur.

Door vertragingen in het sollicitatieproces weg te werken, kunnen recruiters hun kansen vergroten om toptalent binnen te halen voordat de concurrentie dat doet. Daar komen slimme planningsfuncties zoals Groepspolls en dan komt het medepresenteren om de hoek kijken.

Gebruik groepspolls om meerdere agenda’s op elkaar af te stemmen

Als er meerdere belanghebbenden bij een sollicitatiegesprek aanwezig moeten zijn – bijvoorbeeld een panel van wervingsmanagers of leidinggevenden uit verschillende afdelingen – kan het bijna onmogelijk lijken om één geschikt tijdstip te vinden. In plaats van te jongleren met Outlook- of Google Calendar-agenda’s, kun je beter Groepspolls om meerdere opties voor te stellen.

Maak een Groepspoll

Zo werkt het:

Maak een poll aan met een aantal mogelijke tijdstippen.

Deel de link met iedereen die erbij betrokken is.

Elke deelnemer geeft aan wanneer hij of zij beschikbaar is.

Binnen een paar minuten zie je de overlappingen en kun je de beste tijd voor iedereen vastleggen.

Geen eindeloos heen-en-weer-gemail of onbedoelde dubbele boekingen meer.

Leuk weetje: In sectoren zoals de tech- en adviesbranche, panelgesprekken zijn inmiddels de norm voor meer dan 60% van de midden- en hogere functies. Groepspolls besparen je uren aan coördinatie in deze situaties waar veel op het spel staat.

Door samen te werken met Boekingspagina's verloopt het inplannen van kandidaten helemaal soepel

Groepspolls zijn superhandig om iedereen op één lijn te krijgen, maar hoe zit het dan met het afspreken van afspraken met kandidaten? Dat is waar Boekingspagina's kom maar binnen — en als je ze samen presenteert, worden ze nog krachtiger.

Maak een Groepspoll

Zo werkt het in de praktijk:

Een recruiter en een lijnmanager beheren samen een Boekingspagina.

Ze geven vooraf vastgestelde tijdvakken weer waarin ze allebei beschikbaar zijn.

De link wordt met de kandidaten gedeeld.

Kandidaten kiezen het tijdstip dat hen het beste uitkomt — op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt.

De ervaring voor kandidaten verloopt soepel: ze zien meteen welke tijden beschikbaar zijn, kiezen wat hen het beste uitkomt en krijgen direct een bevestiging. Ondertussen blijven beide gastheren op de hoogte, krijgen ze updates en kunnen ze samen de beschikbaarheid aanpassen.

Of het nu gaat om 1-op-1-gesprekken of sollicitatieprocessen met meerdere fasen: met Boekingspagina's en co-hosting hoef je niet meer te wachten tot één persoon alle agenda’s op elkaar afstemt.

Maak een Groepspoll

Maak het plannen van afspraken onderdeel van je kandidaatervaring

Kandidaten beoordelen bedrijven niet alleen op basis van vacatures. Het sollicitatieproces zelf laat een blijvende indruk achter. Een soepele, flexibele planning toont respect voor hun tijd en geeft aan dat je organisatie goed georganiseerd is.

Kijk eens naar deze twee reizen:

In het ene geval wachten ze drie dagen tot een recruiter bevestigt of hij tijd heeft, nadat ze via e-mail een paar tijdstippen hebben voorgesteld.

In het andere geval krijgen ze een link naar de Boekingspagina, kiezen ze een tijdvak uit en zien ze dat meteen in hun agenda staan.

Raad eens welke indruk op ze maakt?

Praktische tips om het wat sneller te laten gaan

Bied keuze aan, geen chaos: Beperk enquêtes of Boekingspagina's tot 4–6 realistische tijdvakken. Te veel opties maken het deelnemers te moeilijk.

Stel deadlines vast: Zorg ervoor dat mensen snel reageren door enquêtes te sluiten of de boekingsperiode te beperken.

Gebruik integraties: Maak rechtstreeks verbinding met agenda’s om dubbele boekingen te voorkomen.

Gebruik je tools slim: Groepspolls voor interne panels, Boekingspagina's voor sollicitatiegesprekken, gezamenlijke organisatie om ervoor te zorgen dat de wervingsteams op één lijn blijven.

Maak je Boekingspagina bekend op plekken waar kandidaten zich al bevinden: Deel het op LinkedIn, vacaturesites, je intranet, Slack, in je e-mailhandtekeningen of op je website, zodat kandidaten direct een afspraak kunnen maken zonder dat ze hoeven te wachten op heen-en-weer-gepraat.

Maak een Groepspoll

Maak van tijd je concurrentievoordeel

Werven is een race tegen de klok. Hoe sneller je sollicitatiegesprekken kunt inplannen, hoe groter de kans dat je toptalent binnenhaalt voordat je concurrenten dat doen. Door gebruik te maken van Groepspolls voor interne afstemming en Boekingspagina's met co-hosting voor het inplannen van afspraken met kandidaten, voorkom je e-mailchaos en zorg je voor een soepelere, snellere wervingservaring.

Maak een einde aan dat heen-en-weer-gedoe, neem sneller mensen aan en zorg dat zowel kandidaten als recruiters tevreden blijven.