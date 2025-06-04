Planning van proefexamens en herhalingssessies

De eerste keer dat ik een proefexamen deed, was dat eigenlijk maar een bijzaak. Ik bladerde wat door mijn aantekeningen, printte een oud examen uit en deed er halfslachtig een poging toe tussen de afleveringen van Netflix door. Het verbaasde me niet: ik zakte.

Sindsdien heb ik geleerd dat proefexamens en herhalingssessies niet zomaar een extra voorbereiding zijn, maar een soort oefening. Maar om ervoor te zorgen dat ze echt werken, moeten ze net zo goed worden gepland als echte examens.

Zo plan ik proefexamens en herhalingssessies in, zodat ze je echt helpen en niet alleen maar je agenda vullen.

1. Plan je proefexamen in de week voor de eindexamens.

Een proefexamen maken op de avond voor het echte examen is net alsof je een marathon probeert te lopen op de dag dat je je hardloopschoenen koopt. Het beste moment is vijf tot tien dagen voor het echte examen.

Hoe ik het inplan: ik kies voor elk vak een datum, reserveer twee tot drie uur voor een volledige proeftoets, simuleer de examenomstandigheden zonder afleiding en plan een dag of twee later een nabespreking om de fouten door te nemen. Het klinkt als veel werk, maar het levert tien keer zoveel zelfvertrouwen en duidelijkheid op.

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2. Deel je herhalingssessies strategisch in.

In plaats van alles in één keer door te nemen, doe ik het per onderwerp.

Ik begin met de begrippen waar ik altijd moeite mee heb gehad en ga dan verder met de onderwerpen die het vaakst in eerdere examens voorkomen. Daarna richt ik me op de nieuwere stof die ik nog niet heb doorgenomen. Tot slot, als ik tijd over heb, doe ik een vraag-en-antwoordronde met klasgenoten of een groepsbespreking. Dat brengt orde in de chaos en helpt me te ontdekken waar ik het meest (en het minst) zeker van ben.

3. Combineer individuele en groepsbeoordelingen om van verschillende voordelen te profiteren.

Vroeger studeerde ik altijd alleen, totdat ik me realiseerde dat ik de voordelen van samen studeren misliep. Nu studeer ik het liefst alleen, met af en toe een groepsbijeenkomst. Door alleen te studeren kun je je echt verdiepen in de stof en de stof goed onthouden. Discussies, uitleg en toetsen doe je dan in de groep.

Om eindeloos heen-en-weer-gemaild te voorkomen, gebruik ik Doodle om snel simpele groepsbijeenkomsten te regelen.

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4. Plan je evaluatie op basis van je energie, niet alleen op basis van beschikbaarheid.

De beste studeersessie is degene die bij je past, niet alleen bij je agenda. Ik heb op de harde manier geleerd dat het vrijwel zinloos is om om tien uur ’s avonds moeilijke stof door te nemen.

Nu plan ik 's ochtends de zware onderwerpen en problemen in, 's middags de discussies of praktische oefeningen, en 's middags de lichtere dingen, zoals toetsen. Het gaat er niet alleen om dat je meer studeert, maar ook om beter te studeren.

5. Gebruik voor elke examencyclus dezelfde structuur.

Toen ik een structuur vond die werkte, heb ik die gewoon aangehouden. Ik noemde het letterlijk een ‘examenvoorbereidingssjabloon’ en gebruikte het elke keer weer.

Maak een Doodle

Daarin staan mijn ideale rooster voor proefexamens, de onderwerpen waarop ik me moet concentreren, voorbeeldblokken voor de voorbereiding en een checklist voor elke herhalingsweek. Zo heb ik geen gedoe en kan ik me concentreren op de daadwerkelijke voorbereiding, in plaats van op het sturen van sms’jes.

Examens brengen druk met zich mee, maar ze hoeven geen paniek te veroorzaken. Met een beetje planning, een slimme indeling en tijdbesparende hulpmiddelen zoals Doodle wordt de examenvoorbereiding iets wat jij onder controle hebt, in plaats van iets wat jou in zijn greep houdt.

Heb je een routine die altijd werkt? Deel ‘m dan op LinkedIn – er is vast wel iemand die op dit moment aan het studeren is.