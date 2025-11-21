Wellnesscoaches hebben een planningstool nodig die boekingen, herinneringen, betalingen en beschikbaarheid automatiseert, zodat klanten hun schema kunnen volhouden en coaches minder tijd kwijt zijn aan administratie.

Waarom hebben wellnesscoaches een slimmere planning nodig?

Wellnesscoaches moeten 1-op-1-sessies, groepslessen, workshops, check-ins en intakegesprekken voor programma’s in goede banen leiden — vaak verspreid over meerdere tijdzones en met verschillende soorten klanten. Zonder een systeem veranderen roosters in eindeloze e-mailketens, stapelen afzeggingen zich op en raken sessies in de war.

Veelvoorkomende uitdagingen waar wellnesscoaches mee te maken hebben, zijn onder andere:

Te veel e-mails om één sessie te bevestigen

Last-minute afzeggingen of als je niet komt opdagen

Klanten die op ongunstige tijdstippen boeken

Verwarring over tijdzones bij virtuele sessies

Moeite om groepslessen of workshops vol te krijgen

Achter betalingen aan gaan voor of na de sessies

Meerdere links, spreadsheets of chatgesprekken gebruiken

Een planningsprogramma brengt hier orde in de chaos — en zorgt ervoor dat coaches zich kunnen blijven richten op de transformatie van hun cliënten in plaats van op de logistiek.

Waar moeten wellnesscoaches op letten bij het kiezen van een planningsprogramma?

Hier is een checklist met functies die wellnesscoaches nodig hebben, plus wat Doodle nu al biedt en wat er in de toekomst nog gaat komen.

Onmisbare planningsfuncties voor wellnesscoaches

Functie Waarom dit belangrijk is voor wellnesscoaches Is Doodle vandaag in vorm? Opmerkingen Boekingspagina's Klanten boeken zelf, zonder heen-en-weer-gepraat ✅ Ja Stel prijzen, buffers, limieten en vragen vast 1-op-1-planning Perfect voor privécoaching ✅ Ja Tijden voor klanten zelf kiezen Inschrijflijsten Ideaal voor groepslessen, workshops of spreekuren ✅ Ja Maximaal aantal zitplaatsen + herinneringen Groepspolls Helpt bij het kiezen van het beste moment voor groepen of retraites ✅ Ja Maximaal 1.000 deelnemers Automatische herinneringen Zorgt ervoor dat het aantal no-shows flink afneemt ✅ Ja Instelbare tijdsintervallen voor herinneringen Agendas synchroniseren (Google Calendar, Outlook, Apple Calendar) Voorkomt dubbele boekingen ✅ Ja Synchroniseert meteen Stripe-betalingen Kosten voor sessies, lessen of pakketten ✅ Ja Je kunt ervoor kiezen om bij het boeken al een aanbetaling te vragen Merkopmaak op maat Vertrouwen en professionaliteit opbouwen ✅ Ja (Pro/Team) Logo + kleuren Meerdere coaches of gezamenlijke presentatie Voor teams, beoefenaars van twee disciplines of gezamenlijke sessies ⚠️ Gedeeltelijk Boekingspagina voor medepresentatoren met twee agenda’s Klantenportaal Eén centrale plek waar klanten hun boekingen kunnen beheren ❌ Nog niet Wordt overwogen Planning van middelen Kamers, matten, apparatuur of ruimtes ❌ Nog niet Mogelijke verbetering in de toekomst Aanwezigheidsregistratie Geschikt voor opleidingen of certificeringen ❌ Nog niet Wordt vaak handmatig afgehandeld via Inschrijflijsten Geavanceerde analyses Boekingen, tarieven en trends bijhouden ⚠️ Nu Basic Uitgebreide analyse in het ontwerp

Doodle biedt nu al de meeste functies die wellnesscoaches nodig hebben — vooral voor afspraken, betalingen, agendasynchronisatie en groepscoördinatie — terwijl er binnen hun ‘Time Intelligence’-roadmap steeds meer programma-gerichte functies bijkomen.

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Hoe helpt Doodle wellnesscoaches tegenwoordig?

Wellnesscoaches gebruiken Doodle om het boeken makkelijker te maken, de administratie te verminderen en een soepele klantervaring te bieden. Zo ondersteunt het de echte werkprocessen:

Automatische planning voor privésessies

Deel een Boekingspagina waarop klanten een tijdstip kunnen kiezen dat past bij jouw vaste coachingstijden

Buffers instellen (voorbereiding, aantekeningen, resetten)

Voeg zelfgemaakte vragen toe (doelen, blessures, energieniveau, voorkeuren)

Zoom-, Google Meet- of Teams-links automatisch aanmaken

Gebruik Stripe om betalingen vooraf te innen

Groepslessen en workshops organiseren

Maak meerdere lesroosters aan met behulp van Inschrijflijsten

Zitplaatslimieten instellen

Verberg de gegevens van deelnemers als dat nodig is

Stuur klanten 24–48 uur voor de sessie automatisch een herinnering

Maak wachtlijsten mogelijk door bladen te dupliceren als ze vol zijn

Sessies met meerdere coaches of twee begeleiders

Gebruik gezamenlijk beheerde Boekingspagina's (twee agenda’s)

Super geschikt voor combinaties van voeding en beweging, of binnen multidisciplinaire wellnesspraktijken

Het afhandelen van aanmeldingen voor programma’s

Gebruik groepspolls om het beste tijdstip voor de start van de groep te vinden

Maak dan een Inschrijflijst aan voor wekelijkse sessies

Voeg voorbereidingsinfo direct toe aan de boekingsbevestiging

Het aantal no-shows terugdringen

Met Doodle gaan de opkomstcijfers omhoog, want:

Klanten krijgen automatische herinneringen via e-mail

Bij het boeken kan je gevraagd worden om te betalen

Afspraken worden automatisch in beide agenda’s gezet

Tijdzones worden automatisch aangepast

Voor wellnesscoaches betekent dit minder onderbrekingen en een constantere vooruitgang voor hun cliënten.

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“Dankzij Doodle is mijn administratiewerk gehalveerd. Klanten boeken hun wellness-sessies zonder e-mails, en mijn agenda blijft overzichtelijk en voorspelbaar.” — Mara L., wellnesscoach

Welke functies willen wellnesscoaches nu weer?

Nu coaching steeds digitaler wordt, vragen wellnesscoaches om functies die verder gaan dan alleen het plannen van afspraken. Dit zijn de functies waar het meest om wordt gevraagd:

Klantportalen om al je boekingen op één plek te beheren

Aanwezigheidsregistratie voor opleidingen of certificeringen

Reserveren van middelen (studio’s, apparatuur, matten)

Inzicht in meerdere coaches, ook als er meer dan twee mensen samen presenteren

Uitgebreidere analyses van het aantal vertoningen, piekmomenten en klantpatronen

Doodle houdt zich hier actief mee bezig in het kader van zijn ‘Time Intelligence’-visie — een stappenplan dat erop gericht is planningsgegevens om te zetten in bruikbare inzichten voor tijdbeheer, consistentie in de klantenservice en programmaresultaten.

Waarom is Doodle de beste planningstool voor wellnesscoaches?

Wellnesscoaches kiezen voor Doodle omdat het een goede balans biedt eenvoud, professionaliteit, en automatisering:

Het werkt zowel voor zelfstandige professionals als voor wellness-teams

Ze bieden privélessen, groepslessen en programma’s voor groepen aan

Het bespaart je administratiewerk door te synchroniseren met alle grote agenda’s

Het past zich automatisch aan de tijdzones aan

Het voorkomt dubbele boekingen

Het ondersteunt betalingen, branding en herinneringen

Het is voor klanten makkelijk te gebruiken op elk apparaat, zelfs zonder account

Het belangrijkste is dat Doodle wellnesscoaches in staat stelt zich weer volledig te richten op het coachen — het deel van hun werk dat echt voor resultaten zorgt.

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Belangrijkste conclusie

Een geweldige planningstool helpt wellnesscoaches om administratieve rompslomp te verminderen, de betrokkenheid van klanten te vergroten en hun bedrijf soepeler te runnen. Doodle biedt bijna alles wat wellnesscoaches tegenwoordig nodig hebben en breidt zich snel uit met de resterende functies die programmabeheer en coaching in groepen nog makkelijker maken.

Veelgestelde vragen

Wat is de beste planningstool voor wellnesscoaches?

Doodle biedt wellnesscoaches Boekingspagina's, herinneringen, kalendersynchronisatie, betalingen, groepsplanning en intakeformulieren waarmee je de administratie kunt verminderen en het aantal no-shows kunt terugdringen.

Kunnen klanten automatisch sessies bij mij boeken?

Ja. Via Doodle-boekingspagina's of 1:1-links kunnen klanten kiezen uit je realtime beschikbaarheid en krijgen ze automatisch een bevestiging en een videolink.

Kan ik geld innen als klanten sessies boeken?

Ja. Doodle is gekoppeld aan Stripe, zodat klanten direct bij het boeken kunnen betalen voor sessies, pakketten of workshops.

Kan ik groepsworkshops of -lessen geven?

Ja. Gebruik Inschrijflijsten om plekken in lessen te reserveren, het aantal plaatsen te beperken en deelnemers bij te houden — ideaal voor yogalessen, meditatiegroepen of wellnessworkshops.

Kunnen klanten via Doodle de beschikbaarheid van meerdere coaches zien?

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Gedeeltelijk. Je kunt twee agenda’s aan elkaar koppelen via gezamenlijk gehoste Boekingspagina's. De beschikbaarheid van teams met meerdere coaches staat op de roadmap.

Biedt Doodle een klantenportaal aan?

Nog niet. Klanten kunnen niet inloggen om alle eerdere en toekomstige boekingen op één plek te bekijken — maar dit is een veelgevraagde functie.

Kan ik met Doodle virtuele sessies organiseren?

Ja. Links naar Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex of Cisco kunnen automatisch worden toegevoegd aan alle geboekte sessies.

Kan ik de boekingservaring aanpassen aan mijn huisstijl?

Ja. Met Doodle Pro kun je je logo, merkkleuren, instructies en sessiebeschrijvingen toevoegen aan je Boekingspagina's.

Hoe voorkomt Doodle dubbele boekingen?

Doodle synchroniseert met Google Calendar, Microsoft Outlook en Apple Calendar om momenten waarop je bezet bent te verbergen en ervoor te zorgen dat je nooit dubbel wordt ingepland.

Stuurt Doodle herinneringen om het aantal no-shows te verminderen?

Ja. Automatische herinneringen zitten bij alle abonnementen inbegrepen en zorgen ervoor dat er veel minder sessies bij wellnesspraktijken worden gemist.