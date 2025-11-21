Terminplanungstool für Wellness-Coaches: der komplette Leitfaden

Wellness-Coaches brauchen ein Terminplanungs-Tool, das Buchungen, Erinnerungen, Zahlungen und Verfügbarkeiten automatisiert, damit die Kunden beständig bleiben und die Coaches weniger Zeit mit der Verwaltung verbringen.

Warum brauchen Wellness-Coaches eine intelligentere Terminplanung?

Wellness-Coaches jonglieren mit 1:1-Sitzungen, Gruppenkursen, Workshops, Check-Ins und Programmangeboten - oft über mehrere Zeitzonen und Kundentypen hinweg. Ohne ein System werden die Termine zu E-Mail-Ketten, Absagen häufen sich und die Sitzungen werden verstreut.

Zu den häufigsten Problemen von Wellness-Trainern gehören:

Zu viele E-Mails, um eine einzige Sitzung zu bestätigen

Absagen in letzter Minute oder Nichterscheinen

Kunden buchen zu ungünstigen Zeiten

Zeitzonenverwirrung bei virtuellen Sitzungen

Schwierigkeiten bei der Belegung von Gruppenkursen oder Workshops

Verfolgung von Zahlungen vor oder nach den Sitzungen

Verwendung mehrerer Links, Tabellen oder Nachrichtenthreads

Ein Terminplanungs-Tool reduziert dieses Chaos - und hilft den Coaches, sich auf die Transformation ihrer Kunden zu konzentrieren, anstatt auf die Logistik.

Worauf sollten Wellness-Trainer bei einem Terminplanungs-Tool achten?

Hier findest du eine Checkliste der Funktionen, die Wellness-Coaches brauchen, und was Doodle derzeit bietet und was sich in Zukunft entwickeln wird.

Wichtige Planungsfunktionen für Wellness-Coaches

Funktion Warum es für Wellness-Trainer/innen wichtig ist Bietet Doodle diese Funktion heute schon? Notizen Buchungsseiten Kunden buchen selbst, ohne hin und her zu gehen ✅ Ja Preise, Puffer, Limits, Fragen festlegen 1:1 Terminplanung Perfekt für Privatunterricht ✅ Ja Handverlesene Zeiten für Kunden Anmeldeformulare Ideal für Gruppenunterricht, Workshops oder Sprechstunden ✅ Ja Sitzplatzbegrenzungen + Erinnerungen Gruppenumfragen Hilft dabei, die beste Zeit für Gruppen oder Klausuren zu wählen ✅ Ja Bis zu 1.000 Teilnehmer Automatisierte Erinnerungen Reduziert die Zahl der nicht erschienenen Teilnehmer erheblich ✅ Ja Konfigurierbares Erinnerungs-Timing Kalendersynchronisation (Google, Outlook, Apple) Verhindert doppelte Buchungen ✅ Ja Sofortige Synchronisierung Stripe-Zahlungen Berechne für Sitzungen, Kurse oder Pakete ✅ Ja Optional kann die Zahlung bei der Buchung verlangt werden Individuelles Branding Vertrauen und Professionalität aufbauen ✅ Ja (Profi/Team) Logo + Farben Multi-Coach oder Co-Hosting Für Teams, duale Praktiker oder gemeinsame Sitzungen ⚠️ Teilweise Co-Hosting Buchungsseite mit zwei Kalendern Kundenportal Zentraler Ort für Kunden, um Buchungen zu verwalten ❌ Noch nicht In Planung Ressourcenplanung Räume, Matten, Ausrüstung oder Flächen ❌ Noch nicht Mögliche zukünftige Erweiterung Anwesenheitskontrolle Gut für Programme oder Zertifizierungen ❌ Noch nicht Wird oft manuell über Anmeldeformulare erledigt Erweiterte Analysefunktionen Verfolge Buchungen, Ausstellungsraten und Trends ⚠️ Basisfunktionen jetzt Erweiterte Analysefunktionen im Entwurf

Doodle deckt bereits die meisten Funktionen ab, die Wellness-Trainer/innen benötigen - vor allem für Buchungen, Zahlungen, Kalendersynchronisation und Gruppenkoordination - während zusätzliche programmorientierte Funktionen im Rahmen der Time Intelligence Roadmap entwickelt werden.

Wie kann Doodle Wellness-Trainern heute helfen?

Wellness-Trainer/innen nutzen Doodle, um Buchungen zu vereinfachen, den Verwaltungsaufwand zu reduzieren und ein optimales Kundenerlebnis zu schaffen. Hier siehst du, wie Doodle deine Arbeitsabläufe unterstützt:

Automatisierte Terminplanung für private Sitzungen

Teilen Sie eine Buchungsseite, auf der Kunden eine Zeit auswählen können, die zu Ihren voreingestellten Coaching-Zeiten passt

Festlegen von Puffern (Vorbereitung, Notizen, Zurücksetzen)

Benutzerdefinierte Fragen hinzufügen (Ziele, Verletzungen, Energielevel, Vorlieben)

Automatische Erstellung von Zoom-, Google Meet- oder Team-Links

Stripe verwenden, um Zahlungen im Voraus einzuziehen

Verwalten von Gruppenunterricht und Workshops

Mehrere Unterrichtszeiten mit Anmeldeformularen erstellen

Platzbeschränkungen hinzufügen

Teilnehmerdetails bei Bedarf ausblenden

Erinnere deine Kunden automatisch 24-48 Stunden vor dem Kurs

Erlaube Wartelisten durch Duplizieren der Bögen, wenn sie voll sind

Sitzungen mit mehreren Trainern oder zwei Trainern

Verwende gemeinsam gehostete Buchungsseiten (zwei Kalender)

Ideal für Ernährungs- und Bewegungspaare oder für multidisziplinäre Wellness-Praxen

Handhabung von Programmeintritten

Nutze Gruppenumfragen, um die beste Startzeit für die Kohorte zu finden.

Erstelle dann ein Anmeldeformular für wöchentlich wiederkehrende Sitzungen

Füge Informationen zur Vorbereitung direkt in die Buchungsbestätigung ein

Verringerung von No-Shows

Mit Doodle verbessern sich die Teilnahmequoten, denn:

Kunden erhalten automatische E-Mail-Erinnerungen

Die Zahlung kann bei der Buchung verlangt werden

Die Termine landen automatisch in beiden Kalendern

Zeitzonen werden automatisch angepasst

Für Wellness-Coaches bedeutet das weniger Unterbrechungen und beständigere Fortschritte für ihre Kunden.

"Doodle hat meinen Verwaltungsaufwand um die Hälfte reduziert. Die Kunden buchen ihre Wellness-Sitzungen ohne E-Mails, und mein Kalender bleibt sauber und berechenbar." - Mara L., Wellness-Trainerin

Welche Funktionen wünschen sich Wellness-Coaches als nächstes?

Mit der zunehmenden Digitalisierung des Coachings fragen Wellness-Coaches nach Funktionen, die über die reine Terminplanung hinausgehen. Dies sind die am häufigsten geforderten Funktionen:

Kundenportale zur Verwaltung aller Buchungen an einem Ort

Anwesenheitskontrolle für Programme oder Zertifizierungen

Buchung von Ressourcen (Studioräume, Ausrüstung, Matten)

Sichtbarkeit von mehreren Trainern über das Co-Hosting von zwei Personen hinaus

Tiefer gehende Analysen für Showraten, Spitzenzeiten und Kundenmuster

Doodle erforscht diese Möglichkeiten im Rahmen seiner Time Intelligence-Vision - einer Roadmap, die darauf abzielt, Planungsdaten in verwertbare Erkenntnisse über die Gesundheit der Zeit, die Konsistenz der Kunden und die Ergebnisse des Programms umzuwandeln.

Warum ist Doodle das beste Planungstool für Wellness-Coaches?

Wellness-Trainer/innen entscheiden sich für Doodle, weil es Einfachheit, Professionalität und Automatisierung miteinander verbindet:

Es funktioniert sowohl für Einzelpersonen als auch für Wellness-Teams

Es eignet sich für Einzelsitzungen, Gruppenunterricht und Programmkohorten

Es reduziert den Verwaltungsaufwand durch die Synchronisierung mit allen wichtigen Kalendern

Es passt sich automatisch an Zeitzonen an

Sie verhindert Doppelbelegungen

Sie unterstützt Zahlungen, Branding und Erinnerungen

Kunden können Doodle ganz einfach auf jedem Gerät nutzen, auch ohne Konto.

Das Wichtigste: Doodle ermöglicht es Wellness-Coaches, sich wieder auf das Coaching zu konzentrieren - den Teil ihrer Arbeit, der tatsächlich zu Ergebnissen führt.

Das Wichtigste zum Schluss

Ein gutes Planungstool hilft Wellness-Coaches, den Verwaltungsaufwand zu reduzieren, die Konsistenz mit ihren Kunden zu verbessern und ihr Geschäft einfacher zu führen. Doodle deckt fast alles ab, was Wellness-Coaches heute brauchen, und wird schnell um die restlichen Funktionen erweitert, die das Programmmanagement und kohortenbasiertes Coaching noch einfacher machen.

Häufig gestellte Fragen

Welches ist das beste Terminplanungswerkzeug für Wellness-Coaches?

Doodle bietet Wellness-Coaches Buchungsseiten, Erinnerungen, Kalendersynchronisation, Zahlungen, Gruppenplanung und Aufnahmeformulare, die den Verwaltungsaufwand und die Zahl der Nicht-Termine reduzieren.

Können Kunden automatisch Sitzungen bei mir buchen?

Ja. Mit Doodle-Buchungsseiten oder 1:1-Links wählen deine Kunden aus deiner Echtzeitverfügbarkeit aus und erhalten automatische Bestätigungen und Videolinks.

Kann ich Zahlungen einholen, wenn Kunden Sitzungen buchen?

Ja. Doodle ist mit Stripe integriert, so dass Kunden für Sitzungen, Pakete oder Workshops zum Zeitpunkt der Buchung bezahlen können.

Kann ich Gruppenworkshops oder -kurse verwalten?

Ja. Verwende Anmeldeformulare, um Kursplätze zu erstellen, die Anzahl der Plätze zu begrenzen und die Teilnehmer/innen zu verfolgen - ideal für Yoga-, Meditations- oder Wellness-Workshops.

Können Kunden mit Doodle die Verfügbarkeit mehrerer Trainer sehen?

Teilweise. Du kannst zwei Kalender über gemeinsam gehostete Buchungsseiten verknüpfen. Die Verfügbarkeit von Teams mit mehreren Trainern ist in Planung.

Bietet Doodle ein Kundenportal?

Noch nicht. Kunden können sich nicht einloggen, um alle vergangenen und kommenden Buchungen an einem Ort zu sehen - aber das ist eine häufig geforderte Funktion.

Kann ich mit Doodle virtuelle Sitzungen durchführen?

Ja. Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex oder Cisco Links können automatisch zu allen gebuchten Sitzungen hinzugefügt werden.

Kann ich das Buchungserlebnis mit meinem Branding anpassen?

Ja. Mit Doodle Pro kannst du dein Logo, deine Markenfarben, Anweisungen und Sitzungsbeschreibungen zu den Buchungsseiten hinzufügen.

Wie verhindert Doodle, dass ich doppelt buche?

Doodle synchronisiert sich mit Google Calendar, Microsoft Outlook und Apple Calendar, um belegte Zeiten auszublenden und sicherzustellen, dass du nie doppelt gebucht wirst.

Versendet Doodle Erinnerungen, um das Nichterscheinen zu reduzieren?

Ja. Automatische Erinnerungen sind in allen Plänen enthalten und verringern die Zahl der verpassten Termine in Wellnesspraxen erheblich.