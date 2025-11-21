Doodle erstellen

Terminplanungstool für Wellness-Coaches: der komplette Leitfaden

Lesezeit: 5 Minuten

Limara Schellenberg
Aktualisiert: 21. Nov. 2025

Aktualisiert: 21. Nov. 2025

Wellness/mindfulness group session

Inhaltsübersicht

    Wellness-Coaches brauchen ein Terminplanungs-Tool, das Buchungen, Erinnerungen, Zahlungen und Verfügbarkeiten automatisiert, damit die Kunden beständig bleiben und die Coaches weniger Zeit mit der Verwaltung verbringen.

    Warum brauchen Wellness-Coaches eine intelligentere Terminplanung?

    Wellness-Coaches jonglieren mit 1:1-Sitzungen, Gruppenkursen, Workshops, Check-Ins und Programmangeboten - oft über mehrere Zeitzonen und Kundentypen hinweg. Ohne ein System werden die Termine zu E-Mail-Ketten, Absagen häufen sich und die Sitzungen werden verstreut.

    Zu den häufigsten Problemen von Wellness-Trainern gehören:

    • Zu viele E-Mails, um eine einzige Sitzung zu bestätigen

    • Absagen in letzter Minute oder Nichterscheinen

    • Kunden buchen zu ungünstigen Zeiten

    • Zeitzonenverwirrung bei virtuellen Sitzungen

    • Schwierigkeiten bei der Belegung von Gruppenkursen oder Workshops

    • Verfolgung von Zahlungen vor oder nach den Sitzungen

    • Verwendung mehrerer Links, Tabellen oder Nachrichtenthreads

    Ein Terminplanungs-Tool reduziert dieses Chaos - und hilft den Coaches, sich auf die Transformation ihrer Kunden zu konzentrieren, anstatt auf die Logistik.

    Worauf sollten Wellness-Trainer bei einem Terminplanungs-Tool achten?

    Hier findest du eine Checkliste der Funktionen, die Wellness-Coaches brauchen, und was Doodle derzeit bietet und was sich in Zukunft entwickeln wird.

    Wichtige Planungsfunktionen für Wellness-Coaches

    Funktion

    Warum es für Wellness-Trainer/innen wichtig ist

    Bietet Doodle diese Funktion heute schon?

    Notizen

    Buchungsseiten

    Kunden buchen selbst, ohne hin und her zu gehen

    ✅ Ja

    Preise, Puffer, Limits, Fragen festlegen

    1:1 Terminplanung

    Perfekt für Privatunterricht

    ✅ Ja

    Handverlesene Zeiten für Kunden

    Anmeldeformulare

    Ideal für Gruppenunterricht, Workshops oder Sprechstunden

    ✅ Ja

    Sitzplatzbegrenzungen + Erinnerungen

    Gruppenumfragen

    Hilft dabei, die beste Zeit für Gruppen oder Klausuren zu wählen

    ✅ Ja

    Bis zu 1.000 Teilnehmer

    Automatisierte Erinnerungen

    Reduziert die Zahl der nicht erschienenen Teilnehmer erheblich

    ✅ Ja

    Konfigurierbares Erinnerungs-Timing

    Kalendersynchronisation (Google, Outlook, Apple)

    Verhindert doppelte Buchungen

    ✅ Ja

    Sofortige Synchronisierung

    Stripe-Zahlungen

    Berechne für Sitzungen, Kurse oder Pakete

    ✅ Ja

    Optional kann die Zahlung bei der Buchung verlangt werden

    Individuelles Branding

    Vertrauen und Professionalität aufbauen

    ✅ Ja (Profi/Team)

    Logo + Farben

    Multi-Coach oder Co-Hosting

    Für Teams, duale Praktiker oder gemeinsame Sitzungen

    ⚠️ Teilweise

    Co-Hosting Buchungsseite mit zwei Kalendern

    Kundenportal

    Zentraler Ort für Kunden, um Buchungen zu verwalten

    ❌ Noch nicht

    In Planung

    Ressourcenplanung

    Räume, Matten, Ausrüstung oder Flächen

    ❌ Noch nicht

    Mögliche zukünftige Erweiterung

    Anwesenheitskontrolle

    Gut für Programme oder Zertifizierungen

    ❌ Noch nicht

    Wird oft manuell über Anmeldeformulare erledigt

    Erweiterte Analysefunktionen

    Verfolge Buchungen, Ausstellungsraten und Trends

    ⚠️ Basisfunktionen jetzt

    Erweiterte Analysefunktionen im Entwurf

    Doodle deckt bereits die meisten Funktionen ab, die Wellness-Trainer/innen benötigen - vor allem für Buchungen, Zahlungen, Kalendersynchronisation und Gruppenkoordination - während zusätzliche programmorientierte Funktionen im Rahmen der Time Intelligence Roadmap entwickelt werden.

    Wie kann Doodle Wellness-Trainern heute helfen?

    Wellness-Trainer/innen nutzen Doodle, um Buchungen zu vereinfachen, den Verwaltungsaufwand zu reduzieren und ein optimales Kundenerlebnis zu schaffen. Hier siehst du, wie Doodle deine Arbeitsabläufe unterstützt:

    Automatisierte Terminplanung für private Sitzungen

    • Teilen Sie eine Buchungsseite, auf der Kunden eine Zeit auswählen können, die zu Ihren voreingestellten Coaching-Zeiten passt

    • Festlegen von Puffern (Vorbereitung, Notizen, Zurücksetzen)

    • Benutzerdefinierte Fragen hinzufügen (Ziele, Verletzungen, Energielevel, Vorlieben)

    • Automatische Erstellung von Zoom-, Google Meet- oder Team-Links

    • Stripe verwenden, um Zahlungen im Voraus einzuziehen

    Verwalten von Gruppenunterricht und Workshops

    • Mehrere Unterrichtszeiten mit Anmeldeformularen erstellen

    • Platzbeschränkungen hinzufügen

    • Teilnehmerdetails bei Bedarf ausblenden

    • Erinnere deine Kunden automatisch 24-48 Stunden vor dem Kurs

    • Erlaube Wartelisten durch Duplizieren der Bögen, wenn sie voll sind

    Sitzungen mit mehreren Trainern oder zwei Trainern

    • Verwende gemeinsam gehostete Buchungsseiten (zwei Kalender)

    • Ideal für Ernährungs- und Bewegungspaare oder für multidisziplinäre Wellness-Praxen

    Handhabung von Programmeintritten

    • Nutze Gruppenumfragen, um die beste Startzeit für die Kohorte zu finden.

    • Erstelle dann ein Anmeldeformular für wöchentlich wiederkehrende Sitzungen

    • Füge Informationen zur Vorbereitung direkt in die Buchungsbestätigung ein

    Verringerung von No-Shows

    Mit Doodle verbessern sich die Teilnahmequoten, denn:

    • Kunden erhalten automatische E-Mail-Erinnerungen

    • Die Zahlung kann bei der Buchung verlangt werden

    • Die Termine landen automatisch in beiden Kalendern

    • Zeitzonen werden automatisch angepasst

    Für Wellness-Coaches bedeutet das weniger Unterbrechungen und beständigere Fortschritte für ihre Kunden.

    "Doodle hat meinen Verwaltungsaufwand um die Hälfte reduziert. Die Kunden buchen ihre Wellness-Sitzungen ohne E-Mails, und mein Kalender bleibt sauber und berechenbar." - Mara L., Wellness-Trainerin

    Welche Funktionen wünschen sich Wellness-Coaches als nächstes?

    Mit der zunehmenden Digitalisierung des Coachings fragen Wellness-Coaches nach Funktionen, die über die reine Terminplanung hinausgehen. Dies sind die am häufigsten geforderten Funktionen:

    • Kundenportale zur Verwaltung aller Buchungen an einem Ort

    • Anwesenheitskontrolle für Programme oder Zertifizierungen

    • Buchung von Ressourcen (Studioräume, Ausrüstung, Matten)

    • Sichtbarkeit von mehreren Trainern über das Co-Hosting von zwei Personen hinaus

    • Tiefer gehende Analysen für Showraten, Spitzenzeiten und Kundenmuster

    Doodle erforscht diese Möglichkeiten im Rahmen seiner Time Intelligence-Vision - einer Roadmap, die darauf abzielt, Planungsdaten in verwertbare Erkenntnisse über die Gesundheit der Zeit, die Konsistenz der Kunden und die Ergebnisse des Programms umzuwandeln.

    Warum ist Doodle das beste Planungstool für Wellness-Coaches?

    Wellness-Trainer/innen entscheiden sich für Doodle, weil es Einfachheit, Professionalität und Automatisierung miteinander verbindet:

    • Es funktioniert sowohl für Einzelpersonen als auch für Wellness-Teams

    • Es eignet sich für Einzelsitzungen, Gruppenunterricht und Programmkohorten

    • Es reduziert den Verwaltungsaufwand durch die Synchronisierung mit allen wichtigen Kalendern

    • Es passt sich automatisch an Zeitzonen an

    • Sie verhindert Doppelbelegungen

    • Sie unterstützt Zahlungen, Branding und Erinnerungen

    • Kunden können Doodle ganz einfach auf jedem Gerät nutzen, auch ohne Konto.

    Das Wichtigste: Doodle ermöglicht es Wellness-Coaches, sich wieder auf das Coaching zu konzentrieren - den Teil ihrer Arbeit, der tatsächlich zu Ergebnissen führt.

    Das Wichtigste zum Schluss

    Ein gutes Planungstool hilft Wellness-Coaches, den Verwaltungsaufwand zu reduzieren, die Konsistenz mit ihren Kunden zu verbessern und ihr Geschäft einfacher zu führen. Doodle deckt fast alles ab, was Wellness-Coaches heute brauchen, und wird schnell um die restlichen Funktionen erweitert, die das Programmmanagement und kohortenbasiertes Coaching noch einfacher machen.

    Häufig gestellte Fragen

    Welches ist das beste Terminplanungswerkzeug für Wellness-Coaches?

    Doodle bietet Wellness-Coaches Buchungsseiten, Erinnerungen, Kalendersynchronisation, Zahlungen, Gruppenplanung und Aufnahmeformulare, die den Verwaltungsaufwand und die Zahl der Nicht-Termine reduzieren.

    Können Kunden automatisch Sitzungen bei mir buchen?

    Ja. Mit Doodle-Buchungsseiten oder 1:1-Links wählen deine Kunden aus deiner Echtzeitverfügbarkeit aus und erhalten automatische Bestätigungen und Videolinks.

    Kann ich Zahlungen einholen, wenn Kunden Sitzungen buchen?

    Ja. Doodle ist mit Stripe integriert, so dass Kunden für Sitzungen, Pakete oder Workshops zum Zeitpunkt der Buchung bezahlen können.

    Kann ich Gruppenworkshops oder -kurse verwalten?

    Ja. Verwende Anmeldeformulare, um Kursplätze zu erstellen, die Anzahl der Plätze zu begrenzen und die Teilnehmer/innen zu verfolgen - ideal für Yoga-, Meditations- oder Wellness-Workshops.

    Können Kunden mit Doodle die Verfügbarkeit mehrerer Trainer sehen?

    Teilweise. Du kannst zwei Kalender über gemeinsam gehostete Buchungsseiten verknüpfen. Die Verfügbarkeit von Teams mit mehreren Trainern ist in Planung.

    Bietet Doodle ein Kundenportal?

    Noch nicht. Kunden können sich nicht einloggen, um alle vergangenen und kommenden Buchungen an einem Ort zu sehen - aber das ist eine häufig geforderte Funktion.

    Kann ich mit Doodle virtuelle Sitzungen durchführen?

    Ja. Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex oder Cisco Links können automatisch zu allen gebuchten Sitzungen hinzugefügt werden.

    Kann ich das Buchungserlebnis mit meinem Branding anpassen?

    Ja. Mit Doodle Pro kannst du dein Logo, deine Markenfarben, Anweisungen und Sitzungsbeschreibungen zu den Buchungsseiten hinzufügen.

    Wie verhindert Doodle, dass ich doppelt buche?

    Doodle synchronisiert sich mit Google Calendar, Microsoft Outlook und Apple Calendar, um belegte Zeiten auszublenden und sicherzustellen, dass du nie doppelt gebucht wirst.

    Versendet Doodle Erinnerungen, um das Nichterscheinen zu reduzieren?

    Ja. Automatische Erinnerungen sind in allen Plänen enthalten und verringern die Zahl der verpassten Termine in Wellnesspraxen erheblich.

