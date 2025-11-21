Outil de planification pour les coachs en bien-être : le guide complet

Les coachs en bien-être ont besoin d'un outil de planification qui automatise les réservations, les rappels, les paiements et les disponibilités afin que les clients restent cohérents et que les coachs passent moins de temps à s'occuper de l'administration.

Pourquoi les coachs en bien-être ont-ils besoin d'une planification plus intelligente ?

Les coachs en bien-être jonglent avec les séances 1:1, les cours collectifs, les ateliers, les contrôles et les inscriptions aux programmes - souvent sur plusieurs fuseaux horaires et avec plusieurs types de clients. Sans système, les horaires se transforment en chaînes de courriels, les annulations s'accumulent et les séances se dispersent.

Les points de douleur les plus fréquents auxquels sont confrontés les coachs en bien-être sont les suivants :

Trop de courriels pour confirmer une seule séance

Les annulations de dernière minute ou les absences

Des clients qui réservent à des heures peu commodes

Confusion des fuseaux horaires pour les séances virtuelles

Difficulté à remplir les classes ou les ateliers de groupe

Poursuite des paiements avant ou après les sessions

Utilisation de plusieurs liens, feuilles de calcul ou fils de discussion.

Un outil de planification réduit ce chaos - et aide les coachs à rester concentrés sur la transformation des clients plutôt que sur la logistique.

Que doivent rechercher les coachs en bien-être dans un outil de planification ?

Voici une liste de contrôle des fonctionnalités dont les coachs en bien-être ont besoin, ainsi que ce que Doodle offre actuellement et ce qui évoluera prochainement.

Fonctionnalités de planification essentielles pour les coachs en bien-être

Fonctionnalité Pourquoi c'est important pour les coachs en bien-être Est-ce que Doodle l'offre aujourd'hui ? Notes Pages de réservation Les clients réservent eux-mêmes sans faire de va-et-vient. ✅ Oui Fixe des prix, des tampons, des limites, des questions Planification 1:1 Parfait pour le coaching privé Oui Choisis à la main les heures pour les clients Feuilles d'inscription Parfaites pour les cours collectifs, les ateliers ou les heures de bureau. ✅ Oui Limites de places + rappels Sondages de groupe Aide à choisir le meilleur moment pour les groupes ou les retraites. ✅ Oui Jusqu'à 1 000 participants Rappels automatisés Réduit considérablement le nombre de non-présentations ✅ Oui Moment des rappels configurable Synchronisation du calendrier (Google, Outlook, Apple) Empêche les doubles réservations Oui Synchronisation instantanée Paiements Stripe Facture les séances, les cours ou les forfaits. Oui Exige éventuellement un paiement au moment de la réservation Marque personnalisée Instaure la confiance + le professionnalisme ✅ Oui (Pro/Equipe) Logo + couleurs Multi-entraîneurs ou co-animation Pour les équipes, les doubles praticiens ou les sessions conjointes. ⚠️ Partiel Page de réservation de coanimation avec deux calendriers. Portail client Lieu central où les clients peuvent gérer les réservations. ❌ Pas encore À l'étude Planification des ressources Salles, tapis, équipements ou espaces. ❌ Pas encore Amélioration future possible Suivi des présences Bon pour les programmes ou les certifications ❌ Pas encore Souvent géré manuellement via les feuilles d'inscription Analyse avancée Suivi des réservations, des taux d'exposition et des tendances. ⚠️ Fonctionnalités de base pour l’instant Analyses étendues en cours de conception

Doodle couvre déjà la plupart des fonctions dont les coachs en bien-être ont besoin - en particulier pour les réservations, les paiements, la synchronisation des calendriers et la coordination des groupes - tandis que des fonctions supplémentaires axées sur les programmes apparaissent dans le cadre de leur feuille de route Time Intelligence.

Comment Doodle aide-t-il les coachs en bien-être aujourd'hui ?

Les coachs en bien-être utilisent Doodle pour simplifier les réservations, réduire les tâches administratives et créer une expérience client soignée. Voici comment Doodle prend en charge des flux de travail réels :

Programmation automatisée pour les séances privées.

Partage une page de réservation où les clients choisissent une heure qui correspond à tes heures de coaching prédéfinies.

Définir des tampons (préparation, notes, réinitialisation)

Ajoute des questions personnalisées (objectifs, blessures, niveau d'énergie, préférences).

Créer automatiquement des liens Zoom, Google Meet ou Teams

Utilise Stripe pour collecter les paiements à l'avance

Gérer les cours et les ateliers en groupe

Créer plusieurs heures de cours à l'aide des feuilles d'inscription

Limiter le nombre de places

Masquer les détails des participants si nécessaire

Rappeler automatiquement les clients 24 à 48 heures avant la session

Autoriser les listes d'attente en dupliquant les feuilles lorsqu'elles sont pleines

Séances à plusieurs entraîneurs ou à deux praticiens

Utilise des pages de réservation hébergées conjointement (deux calendriers)

Idéal pour les paires nutrition + mouvement, ou à l'intérieur de pratiques de bien-être multidisciplinaires.

Gestion des inscriptions au programme

Utilise les sondages de groupe pour trouver la meilleure heure de lancement de la cohorte.

Crée ensuite une feuille d'inscription pour les sessions hebdomadaires récurrentes.

Ajoute les informations de préparation directement à la confirmation de réservation

Réduire les absences

Avec Doodle, les taux de participation s'améliorent :

Les clients reçoivent des rappels automatisés par courriel

Le paiement peut être exigé au moment de la réservation

Les sessions sont automatiquement inscrites sur les deux calendriers

Les fuseaux horaires s'ajustent automatiquement

Pour les coachs en bien-être, cela signifie moins d'interruptions et des progrès plus constants pour les clients.

"Doodle a réduit de moitié mes tâches administratives. Les clients réservent leurs séances de bien-être sans emails, et mon calendrier reste propre et prévisible." - Mara L., coach en bien-être

Quelles sont les prochaines fonctionnalités demandées par les coachs en bien-être ?

À mesure que le coaching devient plus numérique, les coachs en bien-être demandent des fonctionnalités qui vont au-delà de la planification de base. Voici celles qui sont le plus souvent demandées :

Portails clients pour gérer toutes les réservations en un seul endroit.

Suivi des présences pour les programmes ou les certifications

Réservation de ressources (salles de studio, équipement, tapis).

Visibilité multi-entraîneurs au-delà de la co-animation par deux personnes

Des analyses plus approfondies sur le taux de participation, les heures de pointe et les habitudes des clients.

Doodle explore activement ces possibilités dans le cadre de sa vision Time Intelligence - une feuille de route axée sur la transformation des données de programmation en informations exploitables pour la santé du temps, la cohérence des clients et les résultats des programmes.

Pourquoi Doodle est-il le meilleur outil de planification pour les coachs en bien-être ?

Les coachs en bien-être choisissent Doodle parce qu'il offre un équilibre entre la simplicité, le professionnalisme et l'automatisation:

Il fonctionne aussi bien pour les praticiens en solo que pour les équipes de bien-être

Il gère les séances privées, les cours collectifs et les cohortes de programmes.

Il réduit les tâches administratives en se synchronisant avec tous les principaux calendriers

Il s'adapte automatiquement aux fuseaux horaires

Il empêche les doubles réservations

Il prend en charge les paiements, l'image de marque et les rappels.

Il est facile à utiliser pour les clients sur n'importe quel appareil, même sans compte.

Plus important encore, Doodle permet aux coachs en bien-être de se recentrer sur le coaching - la partie de leur travail qui donne réellement des résultats.

À retenir

Un excellent outil de planification aide les coachs en bien-être à réduire les tâches administratives, à améliorer la cohérence avec les clients et à gérer leur entreprise avec plus de facilité. Doodle couvre presque tout ce dont les coachs en bien-être ont besoin aujourd'hui et se développe rapidement vers les fonctionnalités restantes qui rendent la gestion des programmes et le coaching basé sur les cohortes encore plus faciles.

Questions fréquemment posées

Quel est le meilleur outil de planification pour les coachs en bien-être ?

Doodle offre aux coachs en bien-être des pages de réservation, des rappels, une synchronisation de calendrier, des paiements, une planification de groupe et des formulaires d'admission qui réduisent les tâches administratives et les absences.

Les clients peuvent-ils réserver des séances avec moi automatiquement ?

Oui. Avec les pages de réservation Doodle ou les liens 1:1, les clients choisissent parmi tes disponibilités en temps réel et reçoivent des confirmations automatiques et des liens vidéo.

Puis-je percevoir des paiements lorsque les clients réservent des séances ?

Oui. Doodle s'intègre à Stripe pour que les clients puissent payer les sessions, les forfaits ou les ateliers au moment de la réservation.

Puis-je gérer des ateliers ou des cours en groupe ?

Oui. Utilise les feuilles d'inscription pour créer des créneaux de cours, fixer des limites de places et suivre les participants - parfait pour les cours de yoga, les groupes de méditation ou les ateliers de bien-être.

Doodle permet-il aux clients de voir les disponibilités de plusieurs coachs ?

En partie. Tu peux relier deux calendriers en utilisant des pages de réservation hébergées conjointement. La disponibilité des équipes à plusieurs entraîneurs est sur la feuille de route.

Doodle propose-t-il un portail pour les clients ?

Pas encore. Les clients ne peuvent pas se connecter pour voir toutes les réservations passées et à venir en un seul endroit - mais c'est une fonction qui est souvent demandée.

Puis-je organiser des sessions virtuelles avec Doodle ?

Oui. Les liens Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex ou Cisco peuvent être ajoutés automatiquement à toutes les sessions réservées.

Puis-je personnaliser l'expérience de réservation avec ma marque ?

Oui. Avec Doodle Pro, ajoute ton logo, les couleurs de ta marque, des instructions et des descriptions de sessions aux pages de réservation.

Comment Doodle empêche-t-il les doubles réservations ?

Doodle se synchronise avec Google Calendar, Microsoft Outlook et Apple Calendar pour masquer les périodes occupées et s'assurer que tu n'es jamais programmé deux fois.

Doodle envoie-t-il des rappels pour réduire les absences ?

Oui. Les rappels automatiques sont inclus dans tous les plans et réduisent considérablement les séances manquées pour les pratiques de bien-être.