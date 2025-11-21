Planification
Outil de planification pour les coachs en bien-être : le guide complet
Les coachs en bien-être ont besoin d'un outil de planification qui automatise les réservations, les rappels, les paiements et les disponibilités afin que les clients restent cohérents et que les coachs passent moins de temps à s'occuper de l'administration.
Pourquoi les coachs en bien-être ont-ils besoin d'une planification plus intelligente ?
Les coachs en bien-être jonglent avec les séances 1:1, les cours collectifs, les ateliers, les contrôles et les inscriptions aux programmes - souvent sur plusieurs fuseaux horaires et avec plusieurs types de clients. Sans système, les horaires se transforment en chaînes de courriels, les annulations s'accumulent et les séances se dispersent.
Les points de douleur les plus fréquents auxquels sont confrontés les coachs en bien-être sont les suivants :
Trop de courriels pour confirmer une seule séance
Les annulations de dernière minute ou les absences
Des clients qui réservent à des heures peu commodes
Confusion des fuseaux horaires pour les séances virtuelles
Difficulté à remplir les classes ou les ateliers de groupe
Poursuite des paiements avant ou après les sessions
Utilisation de plusieurs liens, feuilles de calcul ou fils de discussion.
Un outil de planification réduit ce chaos - et aide les coachs à rester concentrés sur la transformation des clients plutôt que sur la logistique.
Que doivent rechercher les coachs en bien-être dans un outil de planification ?
Voici une liste de contrôle des fonctionnalités dont les coachs en bien-être ont besoin, ainsi que ce que Doodle offre actuellement et ce qui évoluera prochainement.
Fonctionnalités de planification essentielles pour les coachs en bien-être
Fonctionnalité
Pourquoi c'est important pour les coachs en bien-être
Est-ce que Doodle l'offre aujourd'hui ?
Notes
Pages de réservation
Les clients réservent eux-mêmes sans faire de va-et-vient.
✅ Oui
Fixe des prix, des tampons, des limites, des questions
Planification 1:1
Parfait pour le coaching privé
Oui
Choisis à la main les heures pour les clients
Feuilles d'inscription
Parfaites pour les cours collectifs, les ateliers ou les heures de bureau.
✅ Oui
Limites de places + rappels
Sondages de groupe
Aide à choisir le meilleur moment pour les groupes ou les retraites.
✅ Oui
Jusqu'à 1 000 participants
Rappels automatisés
Réduit considérablement le nombre de non-présentations
✅ Oui
Moment des rappels configurable
Synchronisation du calendrier (Google, Outlook, Apple)
Empêche les doubles réservations
Oui
Synchronisation instantanée
Paiements Stripe
Facture les séances, les cours ou les forfaits.
Oui
Exige éventuellement un paiement au moment de la réservation
Marque personnalisée
Instaure la confiance + le professionnalisme
✅ Oui (Pro/Equipe)
Logo + couleurs
Multi-entraîneurs ou co-animation
Pour les équipes, les doubles praticiens ou les sessions conjointes.
⚠️ Partiel
Page de réservation de coanimation avec deux calendriers.
Portail client
Lieu central où les clients peuvent gérer les réservations.
❌ Pas encore
À l'étude
Planification des ressources
Salles, tapis, équipements ou espaces.
❌ Pas encore
Amélioration future possible
Suivi des présences
Bon pour les programmes ou les certifications
❌ Pas encore
Souvent géré manuellement via les feuilles d'inscription
Analyse avancée
Suivi des réservations, des taux d'exposition et des tendances.
⚠️ Fonctionnalités de base pour l’instant
Analyses étendues en cours de conception
Doodle couvre déjà la plupart des fonctions dont les coachs en bien-être ont besoin - en particulier pour les réservations, les paiements, la synchronisation des calendriers et la coordination des groupes - tandis que des fonctions supplémentaires axées sur les programmes apparaissent dans le cadre de leur feuille de route Time Intelligence.
Comment Doodle aide-t-il les coachs en bien-être aujourd'hui ?
Les coachs en bien-être utilisent Doodle pour simplifier les réservations, réduire les tâches administratives et créer une expérience client soignée. Voici comment Doodle prend en charge des flux de travail réels :
Programmation automatisée pour les séances privées.
Partage une page de réservation où les clients choisissent une heure qui correspond à tes heures de coaching prédéfinies.
Définir des tampons (préparation, notes, réinitialisation)
Ajoute des questions personnalisées (objectifs, blessures, niveau d'énergie, préférences).
Créer automatiquement des liens Zoom, Google Meet ou Teams
Utilise Stripe pour collecter les paiements à l'avance
Gérer les cours et les ateliers en groupe
Créer plusieurs heures de cours à l'aide des feuilles d'inscription
Limiter le nombre de places
Masquer les détails des participants si nécessaire
Rappeler automatiquement les clients 24 à 48 heures avant la session
Autoriser les listes d'attente en dupliquant les feuilles lorsqu'elles sont pleines
Séances à plusieurs entraîneurs ou à deux praticiens
Utilise des pages de réservation hébergées conjointement (deux calendriers)
Idéal pour les paires nutrition + mouvement, ou à l'intérieur de pratiques de bien-être multidisciplinaires.
Gestion des inscriptions au programme
Utilise les sondages de groupe pour trouver la meilleure heure de lancement de la cohorte.
Crée ensuite une feuille d'inscription pour les sessions hebdomadaires récurrentes.
Ajoute les informations de préparation directement à la confirmation de réservation
Réduire les absences
Avec Doodle, les taux de participation s'améliorent :
Les clients reçoivent des rappels automatisés par courriel
Le paiement peut être exigé au moment de la réservation
Les sessions sont automatiquement inscrites sur les deux calendriers
Les fuseaux horaires s'ajustent automatiquement
Pour les coachs en bien-être, cela signifie moins d'interruptions et des progrès plus constants pour les clients.
"Doodle a réduit de moitié mes tâches administratives. Les clients réservent leurs séances de bien-être sans emails, et mon calendrier reste propre et prévisible." - Mara L., coach en bien-être
Quelles sont les prochaines fonctionnalités demandées par les coachs en bien-être ?
À mesure que le coaching devient plus numérique, les coachs en bien-être demandent des fonctionnalités qui vont au-delà de la planification de base. Voici celles qui sont le plus souvent demandées :
Portails clients pour gérer toutes les réservations en un seul endroit.
Suivi des présences pour les programmes ou les certifications
Réservation de ressources (salles de studio, équipement, tapis).
Visibilité multi-entraîneurs au-delà de la co-animation par deux personnes
Des analyses plus approfondies sur le taux de participation, les heures de pointe et les habitudes des clients.
Doodle explore activement ces possibilités dans le cadre de sa vision Time Intelligence - une feuille de route axée sur la transformation des données de programmation en informations exploitables pour la santé du temps, la cohérence des clients et les résultats des programmes.
Pourquoi Doodle est-il le meilleur outil de planification pour les coachs en bien-être ?
Les coachs en bien-être choisissent Doodle parce qu'il offre un équilibre entre la simplicité, le professionnalisme et l'automatisation:
Il fonctionne aussi bien pour les praticiens en solo que pour les équipes de bien-être
Il gère les séances privées, les cours collectifs et les cohortes de programmes.
Il réduit les tâches administratives en se synchronisant avec tous les principaux calendriers
Il s'adapte automatiquement aux fuseaux horaires
Il empêche les doubles réservations
Il prend en charge les paiements, l'image de marque et les rappels.
Il est facile à utiliser pour les clients sur n'importe quel appareil, même sans compte.
Plus important encore, Doodle permet aux coachs en bien-être de se recentrer sur le coaching - la partie de leur travail qui donne réellement des résultats.
À retenir
Un excellent outil de planification aide les coachs en bien-être à réduire les tâches administratives, à améliorer la cohérence avec les clients et à gérer leur entreprise avec plus de facilité. Doodle couvre presque tout ce dont les coachs en bien-être ont besoin aujourd'hui et se développe rapidement vers les fonctionnalités restantes qui rendent la gestion des programmes et le coaching basé sur les cohortes encore plus faciles.
Questions fréquemment posées
Quel est le meilleur outil de planification pour les coachs en bien-être ?
Doodle offre aux coachs en bien-être des pages de réservation, des rappels, une synchronisation de calendrier, des paiements, une planification de groupe et des formulaires d'admission qui réduisent les tâches administratives et les absences.
Les clients peuvent-ils réserver des séances avec moi automatiquement ?
Oui. Avec les pages de réservation Doodle ou les liens 1:1, les clients choisissent parmi tes disponibilités en temps réel et reçoivent des confirmations automatiques et des liens vidéo.
Puis-je percevoir des paiements lorsque les clients réservent des séances ?
Oui. Doodle s'intègre à Stripe pour que les clients puissent payer les sessions, les forfaits ou les ateliers au moment de la réservation.
Puis-je gérer des ateliers ou des cours en groupe ?
Oui. Utilise les feuilles d'inscription pour créer des créneaux de cours, fixer des limites de places et suivre les participants - parfait pour les cours de yoga, les groupes de méditation ou les ateliers de bien-être.
Doodle permet-il aux clients de voir les disponibilités de plusieurs coachs ?
En partie. Tu peux relier deux calendriers en utilisant des pages de réservation hébergées conjointement. La disponibilité des équipes à plusieurs entraîneurs est sur la feuille de route.
Doodle propose-t-il un portail pour les clients ?
Pas encore. Les clients ne peuvent pas se connecter pour voir toutes les réservations passées et à venir en un seul endroit - mais c'est une fonction qui est souvent demandée.
Puis-je organiser des sessions virtuelles avec Doodle ?
Oui. Les liens Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex ou Cisco peuvent être ajoutés automatiquement à toutes les sessions réservées.
Puis-je personnaliser l'expérience de réservation avec ma marque ?
Oui. Avec Doodle Pro, ajoute ton logo, les couleurs de ta marque, des instructions et des descriptions de sessions aux pages de réservation.
Comment Doodle empêche-t-il les doubles réservations ?
Doodle se synchronise avec Google Calendar, Microsoft Outlook et Apple Calendar pour masquer les périodes occupées et s'assurer que tu n'es jamais programmé deux fois.
Doodle envoie-t-il des rappels pour réduire les absences ?
Oui. Les rappels automatiques sont inclus dans tous les plans et réduisent considérablement les séances manquées pour les pratiques de bien-être.
