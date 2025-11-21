Planificación
Herramienta de programación para entrenadores de bienestar: la guía completa
Tiempo de lectura: 5 minutos
Los entrenadores de bienestar necesitan una herramienta de programación que automatice las reservas, los recordatorios, los pagos y la disponibilidad, para que los clientes sean constantes y los entrenadores dediquen menos tiempo a la administración.
¿Por qué los entrenadores de bienestar necesitan una programación más inteligente?
Los entrenadores de bienestar hacen malabarismos con las sesiones 1:1, las clases en grupo, los talleres, los controles y las admisiones a programas, a menudo en distintas zonas horarias y con distintos tipos de clientes. Sin un sistema, los horarios se convierten en cadenas de correos electrónicos, las cancelaciones se acumulan y las sesiones se dispersan.
Los problemas más comunes a los que se enfrentan los entrenadores de bienestar son:
Demasiados correos electrónicos para confirmar una sola sesión
Cancelaciones o ausencias de última hora
Clientes que reservan a horas intempestivas
Confusión horaria en las sesiones virtuales
Dificultad para completar clases o talleres en grupo
Buscar pagos antes o después de las sesiones
Utilizar varios enlaces, hojas de cálculo o hilos de mensajería
Una herramienta de programación reduce este caos y ayuda a los entrenadores a centrarse en la transformación del cliente y no en la logística.
¿Qué deben buscar los entrenadores de bienestar en una herramienta de programación?
Aquí tienes una lista de comprobación de las funciones que necesitan los entrenadores de bienestar, además de lo que Doodle ofrece actualmente y lo que está evolucionando.
Funciones de programación esenciales para los entrenadores de bienestar
Función
Por qué es importante para los entrenadores de bienestar
¿Lo tiene Doodle actualmente?
Notas
Páginas de reserva
Los clientes se autorreservan sin idas y venidas
Sí
Establece precios, topes, límites, preguntas
Programación 1:1
Perfecto para el coaching privado
Sí
Elige horas para los clientes
Hojas de inscripción
Ideal para clases en grupo, talleres u horas de oficina
Sí
Límites de plazas + recordatorios
Encuestas de grupo
Ayuda a elegir la mejor hora para grupos o retiros
✅ Sí
Hasta 1.000 participantes
Recordatorios automáticos
Reduce significativamente las ausencias
Sí
Tiempo de recordatorio configurable
Sincronización con el calendario (Google, Outlook, Apple)
Evita las reservas dobles
Sí
Sincroniza al instante
Pagos con Stripe
Cobra por sesiones, clases o paquetes
Sí
Opcionalmente, requiere el pago en el momento de la reserva
Marca personalizada
Genera confianza y profesionalidad
✅ Sí (Pro/Equipo)
Logo + colores
Multientrenador o coanfitrión
Para equipos, profesionales duales o sesiones conjuntas
⚠️ Parcial
Página de reserva de co-anfitrión con dos calendarios
Portal del cliente
Lugar central para que los clientes gestionen las reservas
❌ Aún no
En estudio
Programación de recursos
Salas, colchonetas, equipos o espacios
❌ Aún no
Posible mejora futura
Seguimiento de la asistencia
Bueno para programas o certificaciones
❌ Aún no
A menudo se gestiona manualmente mediante hojas de inscripción
Análisis avanzados
Seguimiento de reservas, índices de asistencia y tendencias
⚠️ Básico ahora
Analítica ampliada en diseño
Doodle ya cubre la mayoría de las funciones que necesitan los entrenadores de bienestar -especialmente para reservas, pagos, sincronización de calendarios y coordinación de grupos-, mientras que en su hoja de ruta de Time Intelligence están apareciendo funciones adicionales centradas en los programas.
¿Cómo ayuda Doodle a los entrenadores de bienestar hoy en día?
Los entrenadores de bienestar utilizan Doodle para simplificar las reservas, reducir la administración y crear una experiencia de cliente pulida. He aquí cómo ayuda a los flujos de trabajo reales:
Programación automatizada de sesiones privadas
Comparte una Página de Reservas en la que los clientes elijan una hora que se ajuste a tus horas de entrenamiento preestablecidas
Establece topes (preparación, notas, reinicio)
Añade preguntas personalizadas (objetivos, lesiones, nivel de energía, preferencias)
Crea automáticamente enlaces a Zoom, Google Meet o Teams
Utiliza Stripe para cobrar los pagos por adelantado
Gestionar clases en grupo y talleres
Crea múltiples horarios de clase utilizando Hojas de Inscripción
Añade límites de plazas
Ocultar los datos de los participantes si es necesario
Recordar automáticamente a los clientes 24-48 horas antes de la sesión
Permitir listas de espera duplicando las hojas cuando estén llenas
Sesiones con varios entrenadores o dos profesionales
Utiliza páginas de reserva coorganizadas (dos calendarios)
Ideal para parejas de nutrición + movimiento, o dentro de prácticas de bienestar multidisciplinares
Gestión de las inscripciones al programa
Utiliza las Encuestas de Grupo para encontrar la mejor hora de inicio de la cohorte
Luego crea una Hoja de Inscripción para sesiones semanales recurrentes
Añade información de preparación directamente a la confirmación de la reserva
Reducir las ausencias
Con Doodle, los índices de asistencia mejoran porque:
Los clientes reciben recordatorios automáticos por correo electrónico
Se puede exigir el pago en el momento de la reserva
Las sesiones aparecen automáticamente en ambos calendarios
Las zonas horarias se ajustan automáticamente
Para los coaches de bienestar, esto significa menos interrupciones y un progreso más constante para los clientes.
"Doodle ha reducido mi administración a la mitad. Los clientes reservan sus sesiones de bienestar sin correos electrónicos, y mi calendario se mantiene limpio y predecible." - Mara L., Entrenadora de bienestar
¿Qué próximas funciones piden los entrenadores de bienestar?
A medida que el coaching se vuelve más digital, los coaches de bienestar piden funciones que van más allá de la programación básica. Estas son las que se solicitan con más frecuencia
Portales de clientes para gestionar todas las reservas en un solo lugar
Seguimiento de la asistencia a programas o certificaciones
Reserva de recursos (salas de estudio, equipos, colchonetas)
Visibilidad multientrenador más allá del coanfitrión de dos personas
Análisis más profundos del índice de espectáculos, horas punta y patrones de los clientes
Doodle está explorando activamente estos aspectos en el marco de su visión de la Inteligencia del Tiempo, una hoja de ruta centrada en transformar los datos de programación en información práctica sobre la salud del tiempo, la coherencia de los clientes y los resultados de los programas.
¿Por qué Doodle es la mejor herramienta de programación para los entrenadores de bienestar?
Los entrenadores de bienestar eligen Doodle porque equilibra sencillez, profesionalidad y automatización:
Funciona tanto para profesionales en solitario como para equipos de bienestar.
Gestiona sesiones privadas, clases en grupo y cohortes de programas
Reduce la administración al sincronizarse con los principales calendarios
Se ajusta automáticamente a las zonas horarias
Evita la doble reserva
Admite pagos, marcas y recordatorios
Es fácil de usar para los clientes en cualquier dispositivo, incluso sin una cuenta.
Y lo que es más importante, Doodle permite a los coaches de bienestar volver a centrarse en el coaching, la parte de su trabajo que realmente genera resultados.
Conclusión clave
Una gran herramienta de programación ayuda a los entrenadores de bienestar a reducir los trámites administrativos, mejorar la coherencia con los clientes y gestionar su negocio con más facilidad. Doodle cubre casi todo lo que los entrenadores de bienestar necesitan hoy en día y se está expandiendo rápidamente hacia las funciones restantes que facilitan aún más la gestión de programas y el coaching basado en cohortes.
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es la mejor herramienta de programación para los entrenadores de bienestar?
Doodle ofrece a los entrenadores de bienestar Páginas de reserva, recordatorios, sincronización de calendarios, pagos, programación de grupos y formularios de admisión que reducen la administración y las ausencias.
¿Pueden los clientes reservar sesiones conmigo automáticamente?
Sí. Con las Páginas de Reservas de Doodle o los enlaces 1:1, los clientes eligen entre tu disponibilidad en tiempo real y reciben confirmaciones automáticas y enlaces de vídeo.
¿Puedo cobrar cuando los clientes reservan las sesiones?
Sí. Doodle se integra con Stripe para que los clientes puedan pagar las sesiones, paquetes o talleres en el momento de la reserva.
¿Puedo gestionar talleres o clases en grupo?
Sí. Utiliza las Hojas de inscripción para crear franjas horarias para las clases, establecer límites de plazas y hacer un seguimiento de los asistentes: perfecto para clases de yoga, grupos de meditación o talleres de bienestar.
¿Doodle permite a los clientes ver la disponibilidad de varios entrenadores?
Parcialmente. Puedes vincular dos calendarios utilizando Páginas de reserva alojadas conjuntamente. La disponibilidad de equipos de varios entrenadores está en la hoja de ruta.
¿Doodle ofrece un portal para clientes?
Todavía no. Los clientes no pueden iniciar sesión para ver todas las reservas pasadas y futuras en un solo lugar, pero es una función que se solicita con frecuencia.
¿Puedo organizar sesiones virtuales con Doodle?
Sí. Se pueden añadir automáticamente enlaces de Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex o Cisco a todas las sesiones reservadas.
¿Puedo personalizar la experiencia de reserva con mi marca?
Sí. Con Doodle Pro, añade tu logotipo, colores de marca, instrucciones y descripciones de las sesiones a las Páginas de Reserva.
¿Cómo evita Doodle las reservas dobles?
Doodle se sincroniza con Google Calendar, Microsoft Outlook y Apple Calendar para ocultar las horas ocupadas y garantizar que nunca te programen dos veces.
¿Envía Doodle recordatorios para reducir las ausencias?
Sí. Los recordatorios automáticos están incluidos en todos los planes y reducen significativamente las ausencias en las consultas de bienestar.
