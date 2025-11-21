Pianificazione
Strumento di pianificazione per i coach del benessere: la guida completa
I coach del benessere hanno bisogno di uno strumento di programmazione che automatizzi le prenotazioni, i promemoria, i pagamenti e la disponibilità, in modo che i clienti siano costanti e i coach dedichino meno tempo all'amministrazione.
Perché i coach del benessere hanno bisogno di una programmazione più intelligente?
Gli allenatori del benessere si destreggiano tra sessioni 1:1, lezioni di gruppo, workshop, check-in e iscrizioni ai programmi, spesso con diversi fusi orari e tipi di clienti. Senza un sistema, i programmi si trasformano in catene di e-mail, le cancellazioni si accumulano e le sessioni si disperdono.
I punti dolenti più comuni che i coach del benessere si trovano ad affrontare sono:
Troppe email per confermare una singola sessione
Cancellazioni dell'ultimo minuto o no-show
Clienti che prenotano in orari scomodi
Confusione del fuso orario per le sessioni virtuali
Difficoltà a riempire corsi di gruppo o workshop
Ricerca di pagamenti prima o dopo le sessioni
Utilizzo di più link, fogli di calcolo o thread di messaggistica.
Uno strumento di programmazione riduce questo caos e aiuta i coach a concentrarsi sulla trasformazione dei clienti invece che sulla logistica.
Cosa devono cercare gli allenatori del benessere in uno strumento di programmazione?
Ecco una lista di funzioni di cui gli allenatori del benessere hanno bisogno, oltre a ciò che Doodle offre attualmente e a ciò che si sta evolvendo in futuro.
Caratteristiche essenziali per gli allenatori del benessere
Caratteristiche
Perché è importante per i coach del benessere
Doodle ce l'ha oggi?
Note
Pagine di prenotazione
I clienti si auto-prenotavano senza dover fare avanti e indietro
Sì
Impostazione di prezzi, buffer, limiti e domande
Programmazione 1:1
Perfetto per il coaching privato
Sì
Scegli gli orari per i clienti
Fogli di iscrizione
Ideale per corsi di gruppo, workshop o orari d'ufficio
Sì
Limiti di posti + promemoria
Sondaggi di gruppo
Aiutano a scegliere l'orario migliore per i gruppi o i ritiri.
Sì
Fino a 1.000 partecipanti
Promemoria automatici
Riduce in modo significativo i no-show
Sì
Tempistica dei promemoria configurabile
Sincronizzazione del calendario (Google, Outlook, Apple)
Previene le doppie prenotazioni
Sì
Si sincronizza istantaneamente
Pagamenti con Stripe
Addebiti per sessioni, lezioni o pacchetti di lezioni
Sì
Richiedi facoltativamente il pagamento al momento della prenotazione
Marchio personalizzato
Crea fiducia e professionalità
Sì (Pro/Team)
Logo + colori
Multi-coach o co-hosting
Per squadre, doppi professionisti o sessioni congiunte
⚠️ Parziale
Pagina di prenotazione co-host con due calendari
Portale clienti
Luogo centrale per i clienti per gestire le prenotazioni
Non ancora
In fase di valutazione
Programmazione delle risorse
Sale, tappetini, attrezzature o spazi
❌ Non ancora
Possibile miglioramento futuro
Monitoraggio delle presenze
Utile per programmi o certificazioni
Non ancora
Spesso gestito manualmente tramite i fogli di iscrizione
Analisi avanzate
Traccia le prenotazioni, le percentuali di partecipazione e le tendenze
⚠️ Ora è un servizio di base
Analisi ampliate in fase di progettazione
Doodle copre già la maggior parte delle funzioni di cui gli allenatori del benessere hanno bisogno, in particolare per le prenotazioni, i pagamenti, la sincronizzazione dei calendari e il coordinamento dei gruppi, mentre altre funzioni incentrate sui programmi stanno emergendo nella roadmap di Time Intelligence.
In che modo Doodle aiuta gli allenatori del benessere oggi?
I coach del benessere usano Doodle per semplificare le prenotazioni, ridurre l'amministrazione e creare un'esperienza ottimale per i clienti. Ecco come supporta i flussi di lavoro reali:
Programmazione automatica di sessioni private
Condivisione di una pagina di prenotazione in cui i clienti scelgono un orario che si adatta alle tue ore di coaching preimpostate
Impostazione di buffer (preparazione, note, reset)
Aggiungi domande personalizzate (obiettivi, infortuni, livello di energia, preferenze)
Creare automaticamente collegamenti a Zoom, Google Meet o Teams
Usa Stripe per raccogliere i pagamenti in anticipo
Gestione di corsi di gruppo e workshop
Crea più orari di lezione utilizzando i fogli di iscrizione
Aggiungere limiti di posti
Nascondi i dettagli dei partecipanti se necessario
Ricorda automaticamente ai clienti 24-48 ore prima della sessione
Consentire le liste d'attesa duplicando i fogli quando sono pieni
Sessioni con più allenatori o con due praticanti
Utilizza pagine di prenotazione co-ospitate (due calendari)
Ottimo per le coppie nutrizione + movimento o all'interno di pratiche di benessere multidisciplinari
Gestione delle iscrizioni ai programmi
Usa i sondaggi di gruppo per trovare l'orario migliore per l'avvio della coorte.
Poi crea un foglio di iscrizione per sessioni settimanali ricorrenti
Aggiungi le informazioni sulla preparazione direttamente nella conferma della prenotazione
Ridurre i no-show
Con Doodle, le percentuali di partecipazione migliorano perché:
I clienti ricevono promemoria automatici via e-mail
Il pagamento può essere richiesto al momento della prenotazione
Le sessioni vengono inserite automaticamente in entrambi i calendari
I fusi orari si adattano automaticamente
Per i coach del benessere, questo significa meno interruzioni e progressi più costanti per i clienti.
"Doodle ha dimezzato la mia amministrazione. I clienti prenotano le loro sessioni di benessere senza dover inviare e-mail e il mio calendario rimane pulito e prevedibile". - Mara L., coach del benessere
Quali sono le prossime funzionalità richieste dai coach del benessere?
Man mano che il coaching diventa sempre più digitale, gli allenatori del benessere chiedono funzioni che vadano oltre la programmazione principale. Queste sono le richieste più frequenti:
Portali per i clienti per gestire tutte le prenotazioni in un unico posto
Monitoraggio delle presenze per programmi o certificazioni
Prenotazione di risorse (sale studio, attrezzature, tappetini)
Visibilità per più allenatori al di là del co-hosting per due persone
Analisi più approfondite per quanto riguarda la frequenza degli spettacoli, i periodi di picco e i modelli dei clienti.
Doodle sta esplorando attivamente questi aspetti nell'ambito della sua visione di Time Intelligence, una roadmap incentrata sulla trasformazione dei dati di programmazione in informazioni utili per la salute del tempo, la coerenza dei clienti e i risultati dei programmi.
Perché Doodle è il miglior strumento di pianificazione per i coach del benessere?
I coach del benessere scelgono Doodle perché bilancia semplicità, professionalità e automazione:
Funziona sia per i professionisti singoli che per i team del benessere.
Gestisce sessioni private, corsi di gruppo e coorti di programmi.
Riduce l'amministrazione grazie alla sincronizzazione con tutti i principali calendari
Si adatta automaticamente ai fusi orari
Previene le doppie prenotazioni
Supporta i pagamenti, il branding e i promemoria
È facile da usare per i clienti su qualsiasi dispositivo, anche senza un account.
Soprattutto, Doodle permette ai coach del benessere di concentrarsi sul coaching, la parte del loro lavoro che porta effettivamente dei risultati.
Aspetto fondamentale
Un ottimo strumento di programmazione aiuta i coach del benessere a ridurre l'amministrazione, a migliorare la coerenza con i clienti e a gestire la propria attività con maggiore facilità. Doodle copre quasi tutto ciò di cui i coach del benessere hanno bisogno oggi e si sta espandendo rapidamente verso le altre funzioni che rendono ancora più semplice la gestione dei programmi e il coaching basato sulle coorti.
Domande frequenti
Qual è il miglior strumento di pianificazione per i coach del benessere?
Doodle offre ai coach del benessere pagine di prenotazione, promemoria, sincronizzazione del calendario, pagamenti, programmazione di gruppi e moduli di iscrizione che riducono l'amministrazione e i no-show.
I clienti possono prenotare le sessioni con me automaticamente?
Sì, è possibile. Con le pagine di prenotazione o i link 1:1 di Doodle, i clienti scelgono tra le tue disponibilità in tempo reale e ricevono conferme e link video automatici.
Posso riscuotere i pagamenti quando i clienti prenotano le sessioni?
Sì. Doodle si integra con Stripe. Doodle si integra con Stripe e i clienti possono pagare le sessioni, i pacchetti o i workshop al momento della prenotazione.
Posso gestire workshop o lezioni di gruppo?
Sì, è possibile. Utilizza i fogli di iscrizione per creare slot per le lezioni, stabilire un limite di posti e tenere traccia dei partecipanti: è perfetto per i corsi di yoga, i gruppi di meditazione o i workshop sul benessere.
Doodle permette ai clienti di vedere la disponibilità di più coach?
In parte. Puoi collegare due calendari utilizzando delle pagine di prenotazione co-ospitate. La disponibilità di più team di allenatori è in programma.
Doodle offre un portale per i clienti?
Non ancora. I clienti non possono accedere per vedere tutte le prenotazioni passate e future in un unico posto, ma questa è una funzione molto richiesta.
Posso organizzare sessioni virtuali con Doodle?
Sì. I link di Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex o Cisco possono essere aggiunti automaticamente a tutte le sessioni prenotate.
Posso personalizzare l'esperienza di prenotazione con il mio marchio?
Sì. Con Doodle Pro, puoi aggiungere il tuo marchio a tutte le sessioni prenotate. Con Doodle Pro puoi aggiungere il tuo logo, i colori del tuo marchio, le istruzioni e le descrizioni delle sessioni alle pagine di prenotazione.
Come fa Doodle a prevenire le doppie prenotazioni?
Doodle si sincronizza con Google Calendar, Microsoft Outlook e Apple Calendar per nascondere gli orari di punta e assicurarti di non avere un doppio appuntamento.
Doodle invia promemoria per ridurre i no-show?
Sì. I promemoria automatici sono inclusi in tutti i piani e riducono significativamente le sessioni mancate per le pratiche di benessere.
