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Schemaläggning

Planeringsverktyg för hälsocoacher: den fullständiga guiden

Read Time: 5 minutes
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Updated: 1 juli 2026

Wellness/mindfulness group session

Wellnesscoacher behöver ett schemaläggningsverktyg som automatiserar bokningar, påminnelser, betalningar och tillgänglighet, så att klienterna kan hålla en jämn träningsrytm och coacherna slipper lägga så mycket tid på administration.

Varför behöver hälsocoacher en smartare schemaläggning?

Wellnesscoacher måste jonglera med 1:1-sessioner, gruppklasser, workshops, uppföljningar och programintag – ofta över flera tidszoner och med olika typer av kunder. Utan ett system förvandlas scheman till e-postkedjor, avbokningarna hopar sig och sessionerna blir osammanhängande.

Vanliga utmaningar som hälsocoacher stöter på är bland annat:

  • Alltför många e-postmeddelanden för att bekräfta en enda session

  • Avbokningar i sista minuten eller utebliven ankomst

  • Kunder som bokar vid olämpliga tidpunkter

  • Förvirring kring tidszoner vid virtuella möten

  • Svårigheter att fylla gruppkurser eller workshops

  • Att driva in betalningar före eller efter sessionerna

  • Användning av flera länkar, kalkylblad eller meddelandetrådar

Ett schemaläggningsverktyg minskar detta kaos – och hjälper tränare att hålla fokus på klienternas utveckling istället för på logistiken.

Vad bör hälsocoacher leta efter i ett schemaläggningsverktyg?

Här är en checklista över funktioner som hälsocoacher behöver, samt vad Doodle erbjuder just nu och vad som är på gång framöver.

Viktiga schemaläggningsfunktioner för hälsocoacher

Funktion

Varför detta är viktigt för hälsocoacher

Är Doodle på toppform idag?

Anmärkningar

Booking Pages

Kunderna bokar själva utan att behöva gå fram och tillbaka

✅ Ja

Fastställ priser, marginaler, gränser och frågor

1:1-schemaläggning

Perfekt för privatundervisning

✅ Ja

Välj tider åt kunderna

Sign-up Sheets

Perfekt för gruppkurser, workshops eller mottagningstider

✅ Ja

Antal platser + påminnelser

Group Poll

Hjälper till att välja den bästa tiden för grupper eller retreater

✅ Ja

Upp till 1 000 deltagare

Automatiska påminnelser

Minskar antalet uteblivna besök avsevärt

✅ Ja

Konfigurerbar tidpunkt för påminnelser

Kalendersynkronisering (Google, Outlook, Apple)

Förhindrar dubbelbokningar

✅ Ja

Synkroniseras omedelbart

Betalningar via Stripe

Avgifter för sessioner, kurser eller paket

✅ Ja

Kräv betalning vid bokningen (valfritt)

Skräddarsydd varumärkesprofilering

Skapa förtroende och professionalism

✅ Ja (Pro/Team)

Logotyp + färger

Flera tränare eller gemensamt ledarskap

För lag, personer som utövar två sporter eller gemensamma träningspass

⚠️ Delvis

Booking Page för medvärdar med två kalendrar

Kundportalen

En central plats där kunderna kan hantera sina bokningar

❌ Inte ännu

Under övervägande

Resursplanering

Rum, mattor, utrustning eller utrymmen

❌ Inte ännu

Möjlig framtida förbättring

Närvaroregistrering

Lämpligt för utbildningar eller certifieringar

❌ Inte ännu

Hanteras ofta manuellt via Sign-up Sheets

Avancerad analys

Spåra bokningar, visa priser och trender

⚠️ Basic nu

Utökad analys inom design

Doodle erbjuder redan de flesta funktioner som hälsocoacher behöver – framför allt när det gäller bokningar, betalningar, kalendersynkronisering och gruppkoordinering – samtidigt som ytterligare programinriktade funktioner håller på att utvecklas inom ramen för deras ”Time Intelligence”-strategi.

Hur hjälper Doodle hälsocoacher idag?

Wellnesscoacher använder Doodle för att förenkla bokningen, minska det administrativa arbetet och skapa en smidig kundupplevelse. Så här underlättar det de faktiska arbetsflödena:

Automatisk schemaläggning av privata sessioner

  • Dela en Booking Page där kunderna kan välja en tid som passar dina förinställda coachingtider

  • Ställ in buffertar (förberedelse, anteckningar, återställning)

  • Lägg till egna frågor (mål, skador, energinivå, preferenser)

  • Skapa länkar till Zoom, Google Meet eller Teams automatiskt

  • Använd Stripe för att ta emot betalningar i förskott

Att leda gruppklasser och workshops

  • Skapa flera lektionstider med hjälp av Sign-up Sheets

  • Lägg till begränsningar för antalet platser

  • Dölj deltagaruppgifterna vid behov

  • Skicka automatiska påminnelser till kunderna 24–48 timmar före mötet

  • Tillåt väntelistor genom att duplicera kalkylblad när de är fulla

Träningspass med flera tränare eller två utövare

  • Använd gemensamt administrerade Booking Pages (två kalendrar)

  • Perfekt för kombinationer av kost och rörelse, eller inom tvärvetenskapliga hälso- och friskvårdsverksamheter

Hantering av programansökningar

  • Använd Group Poll för att hitta den bästa tidpunkten för kursstart

  • Skapa sedan en Sign-up Sheet för återkommande veckosessioner

  • Lägg till förberedelseinformation direkt i bokningsbekräftelsen

Att minska antalet uteblivna besök

Med Doodle förbättras uppmödningsgraden av följande skäl:

  • Kunderna får automatiska påminnelser via e-post

  • Betalning kan krävas vid bokningen

  • Mötena läggs automatiskt in i båda kalendrarna

  • Tidszoner justeras automatiskt

För hälsocoacher innebär detta färre avbrott och mer jämna framsteg för klienterna.

”Doodle har halverat mitt administrativa arbete. Kunderna bokar sina hälsosessioner utan att behöva skicka e-post, och min kalender förblir överskådlig och förutsägbar.” — Mara L., hälsocoach

Vilka funktioner efterfrågar hälsocoacher härnäst?

I takt med att coachningen blir allt mer digital efterfrågar hälsocoacher funktioner som går utöver den grundläggande schemaläggningen. Här är de funktioner som efterfrågas oftast:

  • Kundportaler för att hantera alla bokningar på ett och samma ställe

  • Närvaroregistrering för program eller certifieringar

  • Resursbokning (studiorum, utrustning, mattor)

  • Översikt över flera coacher utöver samvärdskap med två personer

  • Mer ingående analyser av visningsfrekvens, topptider och kundmönster

Doodle arbetar aktivt med dessa frågor inom ramen för sin vision ”Time Intelligence” – en färdplan som syftar till att omvandla schemaläggningsdata till praktiskt användbara insikter om tidsanvändning, kundkonsistens och programresultat.

Varför är Doodle det bästa schemaläggningsverktyget för hälsocoacher?

Hälsocoacher väljer Doodle eftersom det erbjuder en bra balans enkelhet, professionalism, och automatisering:

  • Det fungerar både för enskilda utövare och för hälsoteam

  • Här erbjuds både privata lektioner, gruppklasser och programgrupper

  • Det minskar det administrativa arbetet genom att synkronisera med alla större kalendrar

  • Den anpassar sig automatiskt efter tidszoner

  • Det förhindrar dubbelbokningar

  • Den stöder betalningar, varumärkesprofilering och påminnelser

  • Det är enkelt för kunderna att använda på vilken enhet som helst, även utan konto

Framför allt gör Doodle det möjligt för hälsocoacher att återigen fokusera på själva coachningen – den del av deras arbete som faktiskt ger resultat.

Huvudbudskap

Ett bra schemaläggningsverktyg hjälper hälsocoacher att minska administrationen, förbättra kontinuiteten i kundkontakterna och driva sin verksamhet på ett smidigare sätt. Doodle täcker nästan allt som hälsocoacher behöver idag och utvecklas snabbt mot de återstående funktionerna som gör programhantering och gruppbaserad coaching ännu enklare.

Inget kreditkort krävs

Vanliga frågor

Vilket är det bästa schemaläggningsverktyget för hälsocoacher?

Doodle erbjuder hälsocoacher Booking Pages, påminnelser, kalendersynkronisering, betalningar, gruppbokningar och intagningsformulär som minskar det administrativa arbetet och antalet uteblivna besök.

Kan kunderna boka sessioner hos mig automatiskt?

Ja. Med Doodle-Booking Pages eller 1:1-länkar väljer kunderna bland dina lediga tider i realtid och får automatiska bekräftelser samt videolänkar.

Kan jag ta emot betalningar när kunderna bokar sessioner?

Ja. Doodle är integrerat med Stripe, vilket gör att kunderna kan betala för sessioner, paket eller workshops redan vid bokningstillfället.

Kan jag leda gruppworkshops eller kurser?

Ja. Använd Sign-up Sheets för att skapa platser i klasser, ange antal platser och hålla koll på deltagarna – perfekt för yogaklasser, meditationsgrupper eller hälsoworkshops.

Kan kunderna se flera coachers tillgänglighet i Doodle?

Delvis. Du kan koppla ihop två kalendrar med hjälp av gemensamt hostade Booking Pages. Tillgänglighetsinformation för lag med flera tränare finns med i utvecklingsplanen.

Har Doodle en kundportal?

Inte än. Kunderna kan inte logga in för att se alla tidigare och kommande bokningar på ett och samma ställe – men det är en funktion som många efterfrågar.

Kan jag genomföra virtuella möten med Doodle?

Ja. Länkar till Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex eller Cisco kan läggas till automatiskt i alla bokade möten.

Kan jag anpassa bokningsupplevelsen efter mitt varumärke?

Ja. Med Doodle Pro kan du lägga till din logotyp, dina varumärkesfärger, instruktioner och beskrivningar av sessionerna på Booking Pages.

Hur förhindrar Doodle dubbelbokningar?

Doodle synkroniseras med Google Kalender, Microsoft Outlook och Apple Kalender för att dölja tider då du är upptagen och se till att du aldrig blir inbokad två gånger.

Skickar Doodle påminnelser för att minska antalet uteblivna besök?

Ja. Automatiska påminnelser ingår i alla abonnemang och bidrar till att avsevärt minska antalet uteblivna träningspass.

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