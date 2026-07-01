Planeringsverktyg för hälsocoacher: den fullständiga guiden
Updated: 1 juli 2026
Wellnesscoacher behöver ett schemaläggningsverktyg som automatiserar bokningar, påminnelser, betalningar och tillgänglighet, så att klienterna kan hålla en jämn träningsrytm och coacherna slipper lägga så mycket tid på administration.
Varför behöver hälsocoacher en smartare schemaläggning?
Wellnesscoacher måste jonglera med 1:1-sessioner, gruppklasser, workshops, uppföljningar och programintag – ofta över flera tidszoner och med olika typer av kunder. Utan ett system förvandlas scheman till e-postkedjor, avbokningarna hopar sig och sessionerna blir osammanhängande.
Vanliga utmaningar som hälsocoacher stöter på är bland annat:
Alltför många e-postmeddelanden för att bekräfta en enda session
Avbokningar i sista minuten eller utebliven ankomst
Kunder som bokar vid olämpliga tidpunkter
Förvirring kring tidszoner vid virtuella möten
Svårigheter att fylla gruppkurser eller workshops
Att driva in betalningar före eller efter sessionerna
Användning av flera länkar, kalkylblad eller meddelandetrådar
Ett schemaläggningsverktyg minskar detta kaos – och hjälper tränare att hålla fokus på klienternas utveckling istället för på logistiken.
Vad bör hälsocoacher leta efter i ett schemaläggningsverktyg?
Här är en checklista över funktioner som hälsocoacher behöver, samt vad Doodle erbjuder just nu och vad som är på gång framöver.
Viktiga schemaläggningsfunktioner för hälsocoacher
Funktion
Varför detta är viktigt för hälsocoacher
Är Doodle på toppform idag?
Anmärkningar
Booking Pages
Kunderna bokar själva utan att behöva gå fram och tillbaka
✅ Ja
Fastställ priser, marginaler, gränser och frågor
1:1-schemaläggning
Perfekt för privatundervisning
✅ Ja
Välj tider åt kunderna
Sign-up Sheets
Perfekt för gruppkurser, workshops eller mottagningstider
✅ Ja
Antal platser + påminnelser
Group Poll
Hjälper till att välja den bästa tiden för grupper eller retreater
✅ Ja
Upp till 1 000 deltagare
Automatiska påminnelser
Minskar antalet uteblivna besök avsevärt
✅ Ja
Konfigurerbar tidpunkt för påminnelser
Kalendersynkronisering (Google, Outlook, Apple)
Förhindrar dubbelbokningar
✅ Ja
Synkroniseras omedelbart
Betalningar via Stripe
Avgifter för sessioner, kurser eller paket
✅ Ja
Kräv betalning vid bokningen (valfritt)
Skräddarsydd varumärkesprofilering
Skapa förtroende och professionalism
✅ Ja (Pro/Team)
Logotyp + färger
Flera tränare eller gemensamt ledarskap
För lag, personer som utövar två sporter eller gemensamma träningspass
⚠️ Delvis
Booking Page för medvärdar med två kalendrar
Kundportalen
En central plats där kunderna kan hantera sina bokningar
❌ Inte ännu
Under övervägande
Resursplanering
Rum, mattor, utrustning eller utrymmen
❌ Inte ännu
Möjlig framtida förbättring
Närvaroregistrering
Lämpligt för utbildningar eller certifieringar
❌ Inte ännu
Hanteras ofta manuellt via Sign-up Sheets
Avancerad analys
Spåra bokningar, visa priser och trender
⚠️ Basic nu
Utökad analys inom design
Doodle erbjuder redan de flesta funktioner som hälsocoacher behöver – framför allt när det gäller bokningar, betalningar, kalendersynkronisering och gruppkoordinering – samtidigt som ytterligare programinriktade funktioner håller på att utvecklas inom ramen för deras ”Time Intelligence”-strategi.
Hur hjälper Doodle hälsocoacher idag?
Wellnesscoacher använder Doodle för att förenkla bokningen, minska det administrativa arbetet och skapa en smidig kundupplevelse. Så här underlättar det de faktiska arbetsflödena:
Automatisk schemaläggning av privata sessioner
Dela en Booking Page där kunderna kan välja en tid som passar dina förinställda coachingtider
Ställ in buffertar (förberedelse, anteckningar, återställning)
Lägg till egna frågor (mål, skador, energinivå, preferenser)
Skapa länkar till Zoom, Google Meet eller Teams automatiskt
Använd Stripe för att ta emot betalningar i förskott
Att leda gruppklasser och workshops
Skapa flera lektionstider med hjälp av Sign-up Sheets
Lägg till begränsningar för antalet platser
Dölj deltagaruppgifterna vid behov
Skicka automatiska påminnelser till kunderna 24–48 timmar före mötet
Tillåt väntelistor genom att duplicera kalkylblad när de är fulla
Träningspass med flera tränare eller två utövare
Använd gemensamt administrerade Booking Pages (två kalendrar)
Perfekt för kombinationer av kost och rörelse, eller inom tvärvetenskapliga hälso- och friskvårdsverksamheter
Hantering av programansökningar
Använd Group Poll för att hitta den bästa tidpunkten för kursstart
Skapa sedan en Sign-up Sheet för återkommande veckosessioner
Lägg till förberedelseinformation direkt i bokningsbekräftelsen
Att minska antalet uteblivna besök
Med Doodle förbättras uppmödningsgraden av följande skäl:
Kunderna får automatiska påminnelser via e-post
Betalning kan krävas vid bokningen
Mötena läggs automatiskt in i båda kalendrarna
Tidszoner justeras automatiskt
För hälsocoacher innebär detta färre avbrott och mer jämna framsteg för klienterna.
”Doodle har halverat mitt administrativa arbete. Kunderna bokar sina hälsosessioner utan att behöva skicka e-post, och min kalender förblir överskådlig och förutsägbar.” — Mara L., hälsocoach
Vilka funktioner efterfrågar hälsocoacher härnäst?
I takt med att coachningen blir allt mer digital efterfrågar hälsocoacher funktioner som går utöver den grundläggande schemaläggningen. Här är de funktioner som efterfrågas oftast:
Kundportaler för att hantera alla bokningar på ett och samma ställe
Närvaroregistrering för program eller certifieringar
Resursbokning (studiorum, utrustning, mattor)
Översikt över flera coacher utöver samvärdskap med två personer
Mer ingående analyser av visningsfrekvens, topptider och kundmönster
Doodle arbetar aktivt med dessa frågor inom ramen för sin vision ”Time Intelligence” – en färdplan som syftar till att omvandla schemaläggningsdata till praktiskt användbara insikter om tidsanvändning, kundkonsistens och programresultat.
Varför är Doodle det bästa schemaläggningsverktyget för hälsocoacher?
Hälsocoacher väljer Doodle eftersom det erbjuder en bra balans enkelhet, professionalism, och automatisering:
Det fungerar både för enskilda utövare och för hälsoteam
Här erbjuds både privata lektioner, gruppklasser och programgrupper
Det minskar det administrativa arbetet genom att synkronisera med alla större kalendrar
Den anpassar sig automatiskt efter tidszoner
Det förhindrar dubbelbokningar
Den stöder betalningar, varumärkesprofilering och påminnelser
Det är enkelt för kunderna att använda på vilken enhet som helst, även utan konto
Framför allt gör Doodle det möjligt för hälsocoacher att återigen fokusera på själva coachningen – den del av deras arbete som faktiskt ger resultat.
Huvudbudskap
Ett bra schemaläggningsverktyg hjälper hälsocoacher att minska administrationen, förbättra kontinuiteten i kundkontakterna och driva sin verksamhet på ett smidigare sätt. Doodle täcker nästan allt som hälsocoacher behöver idag och utvecklas snabbt mot de återstående funktionerna som gör programhantering och gruppbaserad coaching ännu enklare.
Inget kreditkort krävs
Vanliga frågor
Vilket är det bästa schemaläggningsverktyget för hälsocoacher?
Doodle erbjuder hälsocoacher Booking Pages, påminnelser, kalendersynkronisering, betalningar, gruppbokningar och intagningsformulär som minskar det administrativa arbetet och antalet uteblivna besök.
Kan kunderna boka sessioner hos mig automatiskt?
Ja. Med Doodle-Booking Pages eller 1:1-länkar väljer kunderna bland dina lediga tider i realtid och får automatiska bekräftelser samt videolänkar.
Kan jag ta emot betalningar när kunderna bokar sessioner?
Ja. Doodle är integrerat med Stripe, vilket gör att kunderna kan betala för sessioner, paket eller workshops redan vid bokningstillfället.
Kan jag leda gruppworkshops eller kurser?
Ja. Använd Sign-up Sheets för att skapa platser i klasser, ange antal platser och hålla koll på deltagarna – perfekt för yogaklasser, meditationsgrupper eller hälsoworkshops.
Kan kunderna se flera coachers tillgänglighet i Doodle?
Delvis. Du kan koppla ihop två kalendrar med hjälp av gemensamt hostade Booking Pages. Tillgänglighetsinformation för lag med flera tränare finns med i utvecklingsplanen.
Har Doodle en kundportal?
Inte än. Kunderna kan inte logga in för att se alla tidigare och kommande bokningar på ett och samma ställe – men det är en funktion som många efterfrågar.
Kan jag genomföra virtuella möten med Doodle?
Ja. Länkar till Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex eller Cisco kan läggas till automatiskt i alla bokade möten.
Kan jag anpassa bokningsupplevelsen efter mitt varumärke?
Ja. Med Doodle Pro kan du lägga till din logotyp, dina varumärkesfärger, instruktioner och beskrivningar av sessionerna på Booking Pages.
Hur förhindrar Doodle dubbelbokningar?
Doodle synkroniseras med Google Kalender, Microsoft Outlook och Apple Kalender för att dölja tider då du är upptagen och se till att du aldrig blir inbokad två gånger.
Skickar Doodle påminnelser för att minska antalet uteblivna besök?
Ja. Automatiska påminnelser ingår i alla abonnemang och bidrar till att avsevärt minska antalet uteblivna träningspass.