Planlægningsværktøj til wellness-trænere: den komplette guide

Read Time: 5 minutes

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Opdateret: 21. nov. 2025

Wellness/mindfulness group session

Table of Contents

    Wellness-trænere har brug for et planlægningsværktøj, der automatiserer bookinger, påmindelser, betalinger og tilgængelighed, så kunderne forbliver konsekvente, og trænerne bruger mindre tid på administration.

    Hvorfor har wellness-trænere brug for smartere planlægning?

    Wellness-trænere jonglerer med 1:1-sessioner, gruppeklasser, workshops, check-ins og programoptag - ofte på tværs af flere tidszoner og klienttyper. Uden et system bliver skemaer til e-mail-kæder, aflysninger hober sig op, og sessioner bliver spredt.

    Almindelige smertepunkter, som wellness-coaches står over for, omfatter:

    • For mange e-mails for at bekræfte en enkelt session

    • Aflysninger i sidste øjeblik eller manglende fremmøde

    • Kunder, der booker på ubelejlige tidspunkter

    • Tidszoneforvirring ved virtuelle sessioner

    • Vanskeligheder med at fylde gruppeklasser eller workshops

    • Jagter betalinger før eller efter sessioner

    • Brug af flere links, regneark eller beskedtråde

    Et planlægningsværktøj reducerer dette kaos - og hjælper coaches med at holde fokus på klienttransformation i stedet for logistik.

    Hvad skal wellness-trænere kigge efter i et planlægningsværktøj?

    Her er en tjekliste over funktioner, som wellness-coaches har brug for, plus hvad Doodle tilbyder i øjeblikket, og hvad der er under udvikling.

    Vigtige planlægningsfunktioner for wellness-trænere

    Funktion

    Hvorfor det er vigtigt for wellness-trænere

    Har Doodle det i dag?

    Bemærkninger

    Sider til booking

    Klienter booker selv uden frem og tilbage

    ✅ Ja

    Indstil priser, buffere, grænser, spørgsmål

    1:1 planlægning

    Perfekt til privat coaching

    ✅ Ja

    Håndpluk tider til klienter

    Tilmeldingsark

    Perfekt til gruppeklasser, workshops eller kontortid

    ✅ Ja

    Begrænsning af pladser + påmindelser

    Gruppeafstemninger

    Hjælper med at vælge det bedste tidspunkt for grupper eller retreats

    ✅ Ja

    Op til 1.000 deltagere

    Automatiske påmindelser

    Reducerer antallet af udeblivelser betydeligt

    ✅ Ja

    Konfigurerbar timing af påmindelser

    Kalendersynkronisering (Google, Outlook, Apple)

    Forhindrer dobbeltbookinger

    ✅ Ja

    Synkroniserer med det samme

    Stripe-betalinger

    Opkræv betaling for sessioner, klasser eller pakker

    ✅ Ja

    Kræv eventuelt betaling ved booking

    Brugerdefineret branding

    Opbyg tillid + professionalisme

    ✅ Ja (Pro/Team)

    Logo + farver

    Flere trænere eller medværter

    Til teams, dobbeltudøvere eller fælles sessioner

    ⚠️ Delvis

    Co-host bookingside med to kalendere

    Klientportal

    Centralt sted for klienter at administrere bookinger

    ❌ Ikke endnu

    Under overvejelse

    Planlægning af ressourcer

    Lokaler, måtter, udstyr eller rum

    ❌ Ikke endnu

    Mulig fremtidig forbedring

    Sporing af fremmøde

    God til programmer eller certificeringer

    ❌ Ikke endnu

    Håndteres ofte manuelt via tilmeldingssedler

    Avanceret analyse

    Spor bookinger, udstillingsfrekvenser og tendenser

    ⚠️ Grundlæggende nu

    Udvidet analyse i design

    Doodle dækker allerede de fleste af de funktioner, som wellness-trænere har brug for - især til bookinger, betalinger, kalendersynkronisering og gruppekoordinering - mens yderligere programfokuserede funktioner er på vej under deres Time Intelligence-køreplan.

    Hvordan hjælper Doodle wellness-trænere i dag?

    Wellness-trænere bruger Doodle til at forenkle booking, reducere administration og skabe en poleret klientoplevelse. Her er, hvordan det understøtter reelle arbejdsgange:

    Automatiseret planlægning af private sessioner

    • Del en bookingside, hvor klienter vælger et tidspunkt, der passer til dine forudindstillede coachingtimer

    • Indstil buffere (forberedelse, noter, nulstilling)

    • Tilføj brugerdefinerede spørgsmål (mål, skader, energiniveau, præferencer)

    • Opret automatisk links til Zoom, Google Meet eller Teams

    • Brug Stripe til at opkræve betaling på forhånd

    Håndtering af gruppeklasser og workshops

    • Opret flere klassetider ved hjælp af tilmeldingsark

    • Tilføj pladsgrænser

    • Skjul deltageroplysninger, hvis det er nødvendigt

    • Påmind automatisk klienter 24-48 timer før sessionen

    • Tillad ventelister ved at duplikere ark, når de er fulde

    Sessioner med flere trænere eller to behandlere

    • Brug fælles bookingsider (to kalendere)

    • Perfekt til ernæring + bevægelsespar eller inden for multidisciplinær wellness-praksis

    Håndtering af programindtag

    • Brug gruppeafstemninger til at finde det bedste kick-off-tidspunkt for kohorten

    • Opret derefter et tilmeldingsark til tilbagevendende ugentlige sessioner

    • Tilføj forberedelsesinfo direkte til bookingbekræftelsen

    Reducer antallet af udeblivelser

    Med Doodle forbedres fremmødeprocenten, fordi:

    • Kunderne modtager automatiske e-mail-påmindelser

    • Betaling kan kræves ved booking

    • Sessioner lander automatisk i begge kalendere

    • Tidszoner justeres automatisk

    For wellness-coaches betyder det færre afbrydelser og mere konsekvente fremskridt for klienterne.

    "Doodle har halveret min administration. Klienterne booker deres wellness-sessioner uden e-mails, og min kalender forbliver ren og forudsigelig." - Mara L., wellness-coach

    Hvilke funktioner efterspørger wellness-coaches som det næste?

    Efterhånden som coaching bliver mere digital, efterspørger wellness-coaches funktioner ud over kerneplanlægningen. Disse er de mest efterspurgte:

    • Kundeportaler til styring af alle bookinger på ét sted

    • Sporing af fremmøde til programmer eller certificeringer

    • Booking af ressourcer (studielokaler, udstyr, måtter)

    • Synlighed for flere trænere ud over to-personers co-værtskab

    • Dybere analyser af showrate, spidsbelastningsperioder og klientmønstre

    Doodle udforsker aktivt disse under sin Time Intelligence-vision - en køreplan, der fokuserer på at omdanne planlægningsdata til brugbar indsigt i tidssundhed, klientkonsistens og programresultater.

    Hvorfor er Doodle det bedste planlægningsværktøj til wellness-trænere?

    Wellness-trænere vælger Doodle, fordi det balancerer enkelhed, professionalisme og automatisering:

    • Det fungerer både for solopraktikere og wellness-teams

    • Det håndterer private sessioner, gruppeklasser og programkohorter

    • Den reducerer administrationen ved at synkronisere med alle større kalendere

    • Den tilpasser sig automatisk til tidszoner

    • Forhindrer dobbeltbooking

    • Understøtter betalinger, branding og påmindelser

    • Det er nemt for klienter at bruge på enhver enhed, selv uden en konto

    Vigtigst af alt giver Doodle wellness-coaches mulighed for at fokusere på coaching - den del af deres arbejde, der rent faktisk skaber resultater.

    Det vigtigste at tage med

    Et godt planlægningsværktøj hjælper wellness-trænere med at reducere administrationen, forbedre klientkonsistensen og drive deres forretning med større lethed. Doodle dækker næsten alt, hvad wellness-trænere har brug for i dag, og udvider hurtigt mod de resterende funktioner, der gør programstyring og kohortebaseret coaching endnu nemmere.

    Ofte stillede spørgsmål

    Hvad er det bedste planlægningsværktøj til wellness-trænere?

    Doodle giver wellness-trænere bookingsider, påmindelser, kalendersynkronisering, betalinger, gruppeplanlægning og indgangsformularer, der reducerer administration og udeblivelser.

    Kan klienter automatisk booke sessioner hos mig?

    Ja, det kan de. Med Doodle-bookingsider eller 1:1-links kan klienter vælge fra din tilgængelighed i realtid og modtage automatiske bekræftelser og videolinks.

    Kan jeg opkræve betaling, når klienter booker sessioner?

    Ja, det kan jeg. Doodle integrerer med Stripe, så kunderne kan betale for sessioner, pakker eller workshops i bookingøjeblikket.

    Kan jeg administrere gruppeworkshops eller -klasser?

    Ja, det kan du. Brug tilmeldingsark til at oprette hold, sætte pladsgrænser og spore deltagere - perfekt til yogaklasser, meditationsgrupper eller wellness-workshops.

    Lader Doodle kunderne se flere træneres tilgængelighed?

    Delvist. Du kan linke to kalendere ved hjælp af fælles bookingsider. Multitræner-teamtilgængelighed er på vej.

    Har Doodle en klientportal?

    Nej, ikke endnu. Kunderne kan ikke logge ind for at se alle tidligere og kommende bookinger på ét sted - men det er en funktion, der ofte efterspørges.

    Kan jeg køre virtuelle sessioner med Doodle?

    Ja, det kan jeg. Zoom-, Google Meet-, Microsoft Teams-, Webex- eller Cisco-links kan tilføjes automatisk til alle bookede sessioner.

    Kan jeg tilpasse bookingoplevelsen med min branding?

    Ja, det kan jeg. Med Doodle Pro kan du tilføje dit logo, dine brandfarver, instruktioner og sessionsbeskrivelser til bookingsiderne.

    Hvordan forhindrer Doodle dobbeltbooking?

    Doodle synkroniserer med Google Kalender, Microsoft Outlook og Apple Kalender for at skjule travle tider og sikre, at du aldrig bliver booket to gange.

    Sender Doodle påmindelser for at reducere antallet af udeblivelser?

    Ja, det gør Doodle. Automatiske påmindelser er inkluderet i alle planer og reducerer antallet af ubesvarede sessioner i wellness-praksis betydeligt.

