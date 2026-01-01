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वेलनेस कोचों के लिए शेड्यूलिंग टूल: संपूर्ण गाइड

पढ़ने का समय: 5 मिनट
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

अपडेट किया गया: 30 जुल॰ 2026

Wellness/mindfulness group session

वेलनेस कोचों को एक ऐसा शेड्यूलिंग टूल चाहिए जो बुकिंग, रिमाइंडर, भुगतान और उपलब्धता को स्वचालित करे, ताकि क्लाइंट्स सुसंगत रहें और कोच प्रशासनिक कार्यों में कम समय व्यतीत करें।

वेलनेस कोचों को बेहतर शेड्यूलिंग की आवश्यकता क्यों है?

वेलनेस कोच एक-एक सत्र, समूह कक्षाएं, कार्यशालाएं, चेक-इन और प्रोग्राम नामांकन को अक्सर कई समय क्षेत्रों और विभिन्न प्रकार के ग्राहकों के बीच समन्वयित करते हैं। बिना किसी प्रणाली के, शेड्यूल ईमेल श्रृंखलाओं में बदल जाते हैं, रद्दीकरण जमा हो जाते हैं, और सत्र बिखर जाते हैं।

वेलनेस कोचों को जिन सामान्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनमें शामिल हैं:

  • एक ही सत्र की पुष्टि के लिए बहुत सारे ईमेल

  • अंतिम समय में रद्दीकरण या अनुपस्थिति

  • असुविधाजनक समय पर बुकिंग करने वाले ग्राहक

  • वर्चुअल सत्रों के लिए समय क्षेत्र की भ्रम

  • समूह कक्षाओं या कार्यशालाओं को भरने में कठिनाई

  • सत्रों से पहले या बाद में भुगतान की मांग करना

  • कई लिंक, स्प्रेडशीट या संदेश थ्रेड्स का उपयोग करके

एक शेड्यूलिंग टूल इस अव्यवस्था को कम करता है — और कोचों को लॉजिस्टिक्स के बजाय क्लाइंट के परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है।

वेलनेस कोचों को शेड्यूलिंग टूल में क्या देखना चाहिए?

यहाँ वेलनेस कोचों के लिए आवश्यक फीचर चेकलिस्ट है, साथ ही Doodle वर्तमान में क्या प्रदान करता है और आगे क्या विकसित हो रहा है।

वेलनेस कोचों के लिए आवश्यक शेड्यूलिंग सुविधाएँ

विशेषता

वेलनेस कोचों के लिए यह क्यों मायने रखता है

क्या Doodle के पास आज यह है?

टिप्पणियाँ

बुकिंग पेज

ग्राहक बिना किसी चैट-चैट के खुद बुक करते हैं।

✅ हाँ

मूल्य निर्धारण, बफ़र्स, सीमाएँ, प्रश्न

1:1 अनुसूचीकरण

निजी कोचिंग के लिए एकदम उपयुक्त

✅ हाँ

ग्राहकों के लिए समय चुनें

साइन-अप शीट्स

समूह कक्षाओं, कार्यशालाओं या कार्यालय समय के लिए उत्तम

✅ हाँ

सीट सीमाएँ + अनुस्मारक

ग्रुप पोल

समूहों या रिट्रीट के लिए सबसे अच्छा समय चुनने में मदद करता है

✅ हाँ

1,000 प्रतिभागियों तक

स्वचालित अनुस्मारक

नो-शो में उल्लेखनीय कमी

✅ हाँ

समायोज्य अनुस्मारक समय

कैलेंडर सिंक (गूगल, आउटलुक, एप्पल)

दोहरी बुकिंग को रोकता है

✅ हाँ

तुरंत सिंक करता है

Stripe भुगतान

सत्रों, कक्षाओं या बंडलों के लिए शुल्क लें

✅ हाँ

वैकल्पिक रूप से बुकिंग पर भुगतान अनिवार्य करें

कस्टम ब्रांडिंग

भरोसा और पेशेवरिता बनाएँ

✅ हाँ (Pro/टीम)

लोगो + रंग

मल्टी-कोच या सह-मेजबानी

टीमों, दोहरे चिकित्सकों, या संयुक्त सत्रों के लिए

⚠️ आंशिक

दो कैलेंडर के साथ सह-मेजबान बुकिंग पेज

ग्राहक पोर्टल

ग्राहकों के लिए बुकिंग प्रबंधित करने हेतु केंद्रीय स्थान

❌ अभी नहीं

विचारधीन

संसाधन अनुसूचीकरण

कमरे, चटाइयाँ, उपकरण, या स्थान

❌ अभी नहीं

संभावित भविष्य में सुधार

उपस्थिति ट्रैकिंग

कार्यक्रमों या प्रमाणपत्रों के लिए अच्छा

❌ अभी नहीं

अक्सर साइन-अप शीट्स के माध्यम से मैन्युअल रूप से संभाला जाता है।

उन्नत विश्लेषिकी

बुकिंग्स, रेट और रुझानों को ट्रैक करें

⚠️ अब बुनियादी

डिज़ाइन में विस्तारित विश्लेषण

Doodle पहले से ही वेलनेस कोचों को ज़रूरी अधिकांश सुविधाएँ प्रदान करता है — विशेष रूप से बुकिंग, भुगतान, कैलेंडर सिंक और समूह समन्वय के लिए — जबकि अतिरिक्त प्रोग्राम-केंद्रित सुविधाएँ उनके टाइम इंटेलिजेंस रोडमैप के तहत उभर रही हैं।

Doodle आज वेलनेस कोचों की कैसे मदद करता है?

वेलनेस कोच बुकिंग को सरल बनाने, प्रशासनिक कार्यों को कम करने और एक परिष्कृत क्लाइंट अनुभव बनाने के लिए Doodle का उपयोग करते हैं। यहाँ बताया गया है कि यह वास्तविक कार्यप्रवाहों का समर्थन कैसे करता है:

निजी सत्रों के लिए स्वचालित अनुसूचीकरण

  • एक बुकिंग पेज साझा करें जहाँ ग्राहक आपके पूर्वनिर्धारित कोचिंग समय के अनुसार समय चुन सकें।

  • बफ़र्स सेट करें (तैयारी, नोट्स, रीसेट)

  • कस्टम प्रश्न जोड़ें (लक्ष्य, चोटें, ऊर्जा स्तर, प्राथमिकताएँ)

  • ज़ूम, गूगल मीट, या टीम्स लिंक स्वचालित रूप से बनाएँ

  • पहले से भुगतान एकत्र करने के लिए Stripe का उपयोग करें।

समूह कक्षाओं और कार्यशालाओं का प्रबंधन

  • साइन-अप शीट्स का उपयोग करके कई कक्षा समय बनाएँ

  • सीट सीमाएँ जोड़ें

  • आवश्यक होने पर प्रतिभागी का विवरण छिपाएँ

  • सत्र से 24–48 घंटे पहले ग्राहकों को स्वचालित रूप से याद दिलाएँ

  • भर जाने पर शीट्स की प्रतिलिपि बनाकर प्रतीक्षा-सूचियाँ सक्षम करें

मल्टी-कोच या द्वैध-प्रैक्टिशनर सत्र

  • सह-होस्ट किए गए बुकिंग पेज (दो कैलेंडर) का उपयोग करें

  • पोषण और गतिविधि के जोड़ों के लिए, या बहु-विषयक वेलनेस प्रथाओं के भीतर उत्कृष्ट।

कार्यक्रम में प्रवेशों का प्रबंधन

  • सर्वश्रेष्ठ समूह आरंभ समय खोजने के लिए ग्रुप पोल का उपयोग करें।

  • फिर आवर्ती साप्ताहिक सत्रों के लिए एक साइन-अप शीट बनाएँ।

  • बुकिंग पुष्टि में सीधे तैयारी संबंधी जानकारी जोड़ें।

गैर-हाज़िरी में कमी

Doodle के साथ, शो रेट्स में सुधार होता है क्योंकि:

  • ग्राहकों को स्वचालित ईमेल अनुस्मारक प्राप्त होते हैं।

  • भुगतान बुकिंग के समय आवश्यक हो सकता है।

  • सत्र स्वचालित रूप से दोनों कैलेंडर पर आ जाते हैं।

  • समय क्षेत्र स्वचालित रूप से समायोजित हो जाते हैं

वेलनेस कोचों के लिए, इसका मतलब है ग्राहकों के लिए कम व्यवधान और अधिक निरंतर प्रगति।

"Doodle ने मेरे एडमिन का काम आधा कर दिया। क्लाइंट ईमेल के बिना ही अपने वेलनेस सेशन बुक करते हैं, और मेरा कैलेंडर साफ-सुथरा और पूर्वानुमेय रहता है।" — मारा एल., वेलनेस कोच

अगली बार वेलनेस कोच कौन-कौन सी सुविधाएँ मांग रहे हैं?

जैसे-जैसे कोचिंग अधिक डिजिटल होती जा रही है, वेलनेस कोच मुख्य शेड्यूलिंग से परे सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। ये वे सुविधाएँ हैं जिनकी सबसे अधिक मांग होती है:

  • एक ही स्थान पर सभी बुकिंग प्रबंधित करने के लिए क्लाइंट पोर्टल

  • कार्यक्रमों या प्रमाणपत्रों के लिए उपस्थिति ट्रैकिंग

  • संसाधन बुकिंग (स्टूडियो कक्ष, उपकरण, मैट)

  • दो-व्यक्ति सह-होस्टिंग से परे बहु-कोच दृश्यता

  • शो रेट, पीक समय और क्लाइंट पैटर्न के लिए गहन विश्लेषण

Doodle अपनी टाइम इंटेलिजेंस विजन के तहत इनका सक्रिय रूप से अन्वेषण कर रहा है — यह एक रोडमैप है जो शेड्यूलिंग डेटा को समय की स्वास्थ्य, क्लाइंट की निरंतरता और कार्यक्रम के परिणामों के लिए कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि में बदलने पर केंद्रित है।

Doodle वेलनेस कोचों के लिए सबसे अच्छा शेड्यूलिंग टूल क्यों है?

वेलनेस कोच Doodle इसलिए चुनते हैं क्योंकि यह संतुलन बनाता है। सरलता, व्यावसायिकता, और स्वचालन:

  • यह एकल चिकित्सकों और वेलनेस टीमों दोनों के लिए काम करता है।

  • यह निजी सत्रों, समूह कक्षाओं और कार्यक्रम समूहों को संभालता है।

  • यह हर प्रमुख कैलेंडर के साथ सिंक करके प्रशासनिक कार्य कम कर देता है।

  • यह स्वचालित रूप से समय क्षेत्रों के लिए समायोजित हो जाता है।

  • यह दोहरी बुकिंग को रोकता है।

  • यह भुगतान, ब्रांडिंग और रिमाइंडर का समर्थन करता है।

  • ग्राहकों के लिए किसी भी डिवाइस पर इसका उपयोग करना आसान है, यहां तक कि बिना खाते के भी।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि Doodle वेलनेस कोचों को कोचिंग पर फिर से ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है — उनके काम का वह हिस्सा जो वास्तव में परिणाम लाता है।

मुख्य निष्कर्ष

एक बेहतरीन शेड्यूलिंग टूल वेलनेस कोचों को प्रशासनिक काम कम करने, क्लाइंट की निरंतरता में सुधार करने और अपने व्यवसाय को अधिक आसानी से चलाने में मदद करता है। Doodle आज वेलनेस कोचों को लगभग हर ज़रूरी सुविधा प्रदान करता है और प्रोग्राम प्रबंधन तथा समूह-आधारित कोचिंग को और भी आसान बनाने वाली शेष सुविधाओं की ओर तेज़ी से विस्तार कर रहा है।

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

वेलनेस कोचों के लिए सबसे अच्छा शेड्यूलिंग टूल कौन सा है?

Doodle वेलनेस कोचों को बुकिंग पेज, रिमाइंडर, कैलेंडर सिंक, भुगतान, समूह शेड्यूलिंग और इनटेक फॉर्म प्रदान करता है, जो प्रशासनिक कार्यों और अनुपस्थितियों को कम करते हैं।

क्या क्लाइंट मेरे साथ स्वचालित रूप से सत्र बुक कर सकते हैं?

हाँ। Doodle बुकिंग पेज या 1:1 लिंक के साथ, ग्राहक आपकी रीयल-टाइम उपलब्धता में से चुनते हैं और उन्हें स्वचालित पुष्टि और वीडियो लिंक प्राप्त होते हैं।

क्या मैं क्लाइंट्स के सेशन बुक करने पर भुगतान ले सकता हूँ?

हाँ। Doodle स्ट्राइप के साथ एकीकृत है, ताकि ग्राहक बुकिंग के समय ही सत्रों, पैकेजों या कार्यशालाओं का भुगतान कर सकें।

क्या मैं समूह कार्यशालाओं या कक्षाओं का प्रबंधन कर सकता हूँ?

हाँ। क्लास स्लॉट बनाने, सीट सीमाएँ निर्धारित करने, और उपस्थित लोगों को ट्रैक करने के लिए साइन-अप शीट्स का उपयोग करें — योगा क्लास, ध्यान समूह, या वेलनेस कार्यशालाओं के लिए एकदम उपयुक्त।

क्या Doodle ग्राहकों को कई कोचों की उपलब्धता देखने देता है?

आंशिक रूप से। आप सह-होस्ट किए गए बुकिंग पेजों का उपयोग करके दो कैलेंडर लिंक कर सकते हैं। मल्टी-कोच टीम की उपलब्धता रोडमैप पर है।

क्या Doodle क्लाइंट पोर्टल प्रदान करता है?

अभी नहीं। क्लाइंट एक ही जगह पर सभी पिछली और आने वाली बुकिंग देखने के लिए लॉग इन नहीं कर सकते — लेकिन यह एक सामान्य रूप से अनुरोधित सुविधा है।

क्या मैं Doodle के साथ वर्चुअल सत्र चला सकता हूँ?

हाँ। ज़ूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, वेबएक्स, या सिस्को लिंक सभी बुक किए गए सत्रों में स्वचालित रूप से जोड़े जा सकते हैं।

क्या मैं अपनी ब्रांडिंग के साथ बुकिंग अनुभव को अनुकूलित कर सकता हूँ?

हाँ। Doodle Pro के साथ, बुकिंग पेजों में अपना लोगो, ब्रांड रंग, निर्देश और सत्र विवरण जोड़ें।

Doodle दोहरी बुकिंग को कैसे रोकता है?

Doodle व्यस्त समय छिपाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपको कभी दो बार शेड्यूल न किया जाए, गूगल कैलेंडर, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक और एप्पल कैलेंडर के साथ सिंक करता है।

क्या Doodle अनुपस्थितियों को कम करने के लिए अनुस्मारक भेजता है?

हाँ। सभी प्लानों में स्वचालित रिमाइंडर शामिल हैं और ये वेलनेस प्रैक्टिसेज़ के लिए छूटे हुए सत्रों को काफी कम कर देते हैं।

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