Door Michael Clarke

Sollicitatiegesprekken kunnen best intimiderend zijn.

Je loopt een nieuw gebouw binnen, gekleed in je mooiste kleren, en je doet je uiterste best om jezelf zo goed mogelijk te presenteren. Heb je een goede handdruk? Je hebt er tot nu toe nog nooit echt over nagedacht, maar nu ben je er helemaal door geobsedeerd.

Met alleen je cv als bescherming en de simpele wens om het goed te doen, doe je je best om een praatje te maken met degene die vandaag de meeste vragen zal stellen.

Kijk, laten we eerlijk zijn. Dit is een moment waar iedereen zenuwachtig van wordt. Het sollicitatiegesprek is een van de grootste hindernissen op weg naar een nieuwe baan. Om je vaardigheden voor sollicitatiegesprekken te verbeteren, moet je je goed verdiepen in de materie en veel oefenen.

Maar wat verandert er als een bedrijf je een virtueel sollicitatiegesprek aanbiedt? Nou, eigenlijk kan dat juist een voordeel zijn.

Zo werkt het:

Het thuisvoordeel

Dus het idee om vanuit je eigen huis een sollicitatiegesprek te voeren, zou toch een voordeel moeten zijn, toch?

Volgens Indeed, 82 procent van de werkgevers Maak vandaag nog gebruik van virtuele sollicitatiegesprekken.

De pandemie heeft de technologische ontwikkeling in een stroomversnelling gebracht en op sommige gebieden zijn er veranderingen doorgevoerd die nooit meer ongedaan gemaakt kunnen worden. Om dit aan te tonen, 93 procent van de bedrijven Degenen die virtuele sollicitatiegesprekken houden, zeiden dat ze dat in de toekomst zouden blijven doen.

Het is dus een blijvertje. En het wordt tijd dat je deze verandering in de bedrijfscultuur omzet in een kans voor jezelf.

Het grootste voordeel van deze trend is dat je nu thuisvoordeel hebt. Bij voetbal vergroot de thuisploeg haar kansen om te winnen, simpelweg omdat ze in hun eigen stadion spelen. Uit een analyse bleek dat thuisploegen ongeveer 64 procent van de gespeelde wedstrijden in de Engelse Football League.

En bij het sollicitatiegesprek kun je proberen dezelfde kansen te creëren. Het thuisvoordeel geeft je meer controle over wat je laat zien. Jij nodigt de interviewer bij jou thuis uit, in plaats van andersom. En je voelt je op je gemak omdat je je omgeving kent.

Het is jouw huis en jij bepaalt zelf de verlichting, de achtergrond en welke boeken je nonchalant over de achtergrond verspreidt, zodat ze misschien wel in het oog springen.

Uit een recent LinkedIn-onderzoek over virtuele sollicitatiegesprekken , 65 procent van de professionals is het ermee eens dat de indruk die je online maakt is net zo belangrijk als die je in het echt maakt.

Het is heel belangrijk om virtuele vergaderingen op dezelfde manier te benaderen als vergaderingen in het echt. De omgeving is anders, maar de kernwaarden van de situatie blijven hetzelfde.

Zoals we weten, hoort spanning nu eenmaal bij sollicitatiegesprekken. En als je die spanning mee naar huis neemt, zijn er misschien nog een paar nieuwe zorgen waar je rekening mee moet houden. Uit hetzelfde LinkedIn-onderzoek , 43 procent van de sollicitanten vindt dat videogesprekken meer stress veroorzaken dan persoonlijke sollicitatiegesprekken.

Er zijn dingen waar je geen invloed op hebt. Bouwwerkzaamheden bij de buren, huisgenoten die je wifi inpikken en katten die tijdens het interview in beeld springen.

Maar hier is een simpele gids met wat je wel en niet moet doen bij een virtueel sollicitatiegesprek

Wat je wel moet doen

Dus op tijd komen geldt nog steeds. Dit zou een makkie moeten zijn, lekker vanuit je eigen huis. Zorg dat je ruim op tijd klaar bent en kom minstens 5 minuten van tevoren naar je virtuele vergaderruimte

Kleed je zoals je dat bij een normaal sollicitatiegesprek zou doen. Het feit dat je maar een paar meter van je knusse bed verwijderd bent, is geen excuus om je pyjama aan te houden tijdens het sollicitatiegesprek. Een van de makkelijkste manieren om te laten zien dat je geschikt bent voor de functie, is door een nette en formele indruk te maken.

Controleer of alles werkt en je zit in een goed verlichte en rustige hoek van je huis. Halverwege gaan zoeken naar de oplader van je laptop is niet echt een goed idee. Net zo min als in een bijna pikdonkere kamer zitten met het geluid van de tv op de achtergrond.

En tot slot: maak ‘oogcontact’ met de camera. Een band opbouwen met je gesprekspartner is een van de belangrijkste aspecten van een succesvol sollicitatiegesprek.

Wat je niet moet doen

Laat je niet afleiden. Als je iemand virtueel ontmoet, duurt het langer om een band met die persoon op te bouwen. Een van de fouten die je tijdens een virtueel sollicitatiegesprek heel makkelijk maakt, is afstandelijk overkomen en je aandacht niet bij de interviewer houden.

Lees geen vooraf opgestelde antwoorden voor. Uit onderzoek van de Harvard Business Review , 80 procent van de afgewezen kandidaten uit hun onderzoek leek van een script voor te lezen. De verleiding om uitgebreide aantekeningen te maken die je op je scherm kunt raadplegen, is misschien groot, maar het valt heel makkelijk op.

Doe niet te nonchalant. Het is makkelijk om in je eigen ritme te vervallen als je thuis bent, maar je moet wel onthouden dat je nog steeds in een sollicitatiegesprek zit. Leid het gesprek niet vanaf je bank, alleen maar omdat die er staat.

Zorg dat je de tijd van het sollicitatiegesprek niet verkeerd hebt. Net als bij een persoonlijk sollicitatiegesprek is het heel belangrijk om een goede eerste indruk te maken. Zorg ervoor dat je weet wanneer het gesprek plaatsvindt en kom op tijd.