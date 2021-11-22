Of je nu student, leidinggevende, ondernemer of iets daar tussenin bent, misschien heb je wel hulp nodig bij het plannen. Organisatie en productiviteit zijn net als pindakaas en jam: het ene kan gewoon niet zonder het andere. Met de juiste planningstool zorg je ervoor dat je nooit overweldigd raakt of te veel afspraken in je agenda hebt staan. Laten we eens kijken naar je vijf beste opties voor planningstools, hoe je de beste kiest en hoe je kunt bepalen wat voor soort hulp je eigenlijk nodig hebt.

Klaar om te beginnen? Probeer het gratis Vraag een demo aan

Jouw top 5 opties

Laten we eens kijken naar je vijf beste opties waarmee je de hulp bij het plannen krijgt die je nodig hebt en verdient:

Werving & personeelszaken - Onze oplossing voor werving en personeelsbeheer is ideaal om sollicitatiegesprekken in te plannen en de tijd die nodig is om nieuwe teamleden aan te nemen te verkorten. Recruiters zijn dol op Doodle omdat ze er groepsbijeenkomsten mee kunnen coördineren, meerdere één-op-één-gesprekken kunnen inplannen en hun hele administratieve wervingsproces op één plek kunnen regelen. Als software met de hoogste beoordeling op G2 is Doodle innovatief en efficiënt dankzij de gebruiksvriendelijkheid, het eenvoudige instellen en het gemakkelijke beheer.

Bestuursvergaderingen - Met de oplossing van Doodle voor bestuursvergaderingen kun je binnen een paar minuten het beste tijdstip vinden om met een willekeurig aantal drukbezette mensen af te spreken! Het biedt privacy en veiligheid voor grote bedrijven, zodat je moeiteloos vergaderingen kunt plannen met directieassistenten, vicepresidenten, CFO’s en nog veel meer.

Verkoop & Marketing - Een druk bezet verkoopteam heeft een planningstool nodig die hen helpt bij het plannen door de samenwerking met teamgenoten en klanten te verbeteren. Met de tools van Doodle kun je demo’s met klanten inplannen en je pijplijn vullen. Zo kun je net dat beetje extra doen om kwaliteitswerk te leveren voor al je klanten.

Non-profitorganisaties - Als je een non-profitorganisatie runt, kunnen projecten vaak erg tijdgevoelig zijn. Besteed minder tijd aan het plannen van afspraken met donateurs en coördinatoren, en meer tijd aan het daadwerkelijk uitvoeren van het werk. Met de non-profitoplossing van Doodle kun je met slechts een paar klikken vergaderingen plannen met tientallen mensen over de hele wereld.

Consultants en freelancers - Als consultant of freelancer is organisatie echt essentieel. Om hoge winsten te behalen, je klanten te behouden en meer klanten binnen te halen, moet je ervoor zorgen dat je nooit overboekt bent of dubbele afspraken hebt. Als je klanten het gevoel geeft dat je geen tijd voor ze hebt, laat dat echt een bittere nasmaak achter, zelfs als je planningfout gewoon een onopzettelijke vergissing was. Word een succesvolle consultant of freelancer met een planningstool die is ontworpen om je altijd een stap voor te laten blijven.

Wat voor soort hulp heb je nodig?

Met zoveel verschillende planningsbehoeften is het onmogelijk om alle hulpopties op het gebied van planning in één categorie onder te brengen. Bepalen wat voor soort hulp je nodig hebt, maakt een enorm verschil voor je organisatie en je productiviteitsniveau. Laten we eens kijken hoe je inzicht kunt krijgen in je behoeften:

Wees duidelijk - Breng je behoeften in kaart en zorg dat je daar duidelijk over bent, zodat je niet voor een ongeschikte planningsoplossing kiest. Wat moet je planningsprogramma voor je doen? Wat voor soort afspraken en evenementen wil je inplannen? Met hoeveel mensen moet je samenwerken om je werk af te krijgen? Als je je behoeften precies kunt benoemen, kun je een abonnement kiezen dat precies de functies heeft die je nodig hebt.

Getallen - Als je de cijfers eens goed bekijkt, is de kans kleiner dat je geld en kansen misloopt omdat je te veel afspraken hebt. Als je op maandag, woensdag en vrijdag vijf uur per dag wilt werken en op dinsdag en donderdag volledige dagen van acht uur, wat betekent dat dan voor je planning? Reken het even uit, zodat je precies weet aan hoeveel vergaderingen je elke dag kunt deelnemen om optimale resultaten te behalen.

De magische woorden - Als je op zoek bent naar hulp bij het plannen, is het belangrijk om de toverwoorden in gedachten te houden: flexibiliteit en een intuïtief ontwerp. Planningstools met aanpasbare functies bieden je de flexibiliteit die je nodig hebt om ervoor te zorgen dat je agenda perfect is voor jij. Zoek naar planningssoftware die je makkelijk in je dagelijkse agenda’s kunt integreren en die makkelijk te gebruiken is.

Betaalbaarheid - Als je op zoek bent naar supercoole gadgets en speeltjes voor het plannen van je agenda, wil je het natuurlijk zo betaalbaar mogelijk houden. Voel je niet gedwongen om bakken met geld uit te geven aan functies die je elders voor veel lagere prijzen kunt krijgen.

Effectieve methoden voor planning

Als je de beste planningsmethode voor jezelf vindt, helpt dat enorm om de hulp bij het plannen te krijgen die je nodig hebt. Laten we hieronder eens kijken naar een paar aanbevolen methoden:

Tijdindeling - Bovenaan onze lijst staat ‘time blocking’, een van de meest gebruikte methoden door zowel gewone mensen als leidinggevenden. Bij ‘time blocking’ moet je elke dag van tevoren plannen, zodat je bepaalde uren aan specifieke taken kunt besteden.

De Belangrijkste Methode (MIT) - Als je de MIT-methode gebruikt, richt je je op wat essentieel is voor je doelen. In plaats van een enorme takenlijst op te stellen die je misschien overweldigt, concentreer je je op 1 tot 3 taken die het belangrijkst zijn.

De Pomodoro-techniek - Bij deze methode werk je in korte, intensieve sessies die heel productief zijn, en neem je tussendoor korte pauzes. Het enige wat je hoeft te doen, is een taak kiezen, een timer instellen en doorwerken tot de timer afgaat.

Focus-sessies van 90 minuten - Als mensen functioneren we volgens cycli die ultradiane ritmes worden genoemd. Tijdens deze cycli hebben we een piek in onze energie en daarna een moment van uitputting. Door de concentratiesessie van 90 minuten te gebruiken, word je gestimuleerd om hard te werken tijdens je energiepieken.

De perfecte mix - Terwijl je uitzoekt welke manier van plannen voor jou het beste werkt, kun je ook eens nadenken over welke technieken het beste bij je passen. Blijf openstaan voor nieuwe ideeën en sta open voor veranderingen in je wekelijkse of zelfs dagelijkse planning. Op sommige dagen werkt ‘time blocking’ misschien wel fantastisch. Op andere dagen moet je misschien de Pomodoro-techniek toepassen.

Klaar om te beginnen? Probeer het gratis Vraag een demo aan