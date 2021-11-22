Laten we even de situatie schetsen. Je werkt bij een geweldige start-up en moet voor je werk regelmatig met klanten afspreken. Omdat het grootste deel van de inkomsten van het bedrijf naar de groei van het bedrijf gaat, zijn virtuele vergaderingen jouw favoriete manier om contact te houden met mensen. Doodle’s Boekingspagina heeft echt voor een ommekeer gezorgd en je een hoop tijd bespaard. Hierdoor heb je een grote klant binnengehaald die het bedrijf enorm kan laten groeien. Er is alleen één addertje onder het gras… hun IT-afdeling staat alleen vergaderen toe via Microsoft Teams.

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Nou, dat is nu geen probleem meer! We zijn blij dat we je eindelijk onze nieuwste integratie kunnen voorstellen: Microsoft Teams. Na onze enorm succesvolle Zoom-integratie voegt dit weer een nieuwe optie voor videoconferenties toe aan Doodle, waardoor het makkelijker dan ooit wordt om snel, veilig en betrouwbaar contact te leggen met de mensen die je nodig hebt.

Waarom zou je Microsoft Teams gaan gebruiken?

Onze keuze om Microsoft Teams in te voeren was niet zomaar een keuze. In oktober vorig jaar had Teams al meer dan 115 miljoen actieve dagelijkse gebruikers over de hele wereld.

Maar het ging niet alleen om de cijfers. Bij Doodle vinden we het heel belangrijk om te luisteren naar wat onze gebruikers willen. In een recente gebruikersenquête gaf ongeveer een derde van jullie aan dat Microsoft Teams de volgende tool zou moeten zijn waarmee we Doodle integreren. We hebben geluisterd en voilà… onze nieuwe integratie.

En dan is er nog het feit dat we niet omheen kunnen dat de manier waarop we allemaal werken is veranderd door de COVID-19-pandemie. Het gebruik van tools voor webconferenties zoals Microsoft Teams is met zo’n 500 procent gestegen. Virtuele vergaderingen zullen voorlopig nog wel even blijven bestaan, en daarom bieden we nu integratie met allerlei verschillende platforms aan, zodat je zo efficiënt en gemakkelijk mogelijk kunt vergaderen.

Wat kun je allemaal doen met de Teams-integratie?

Onze Microsoft Teams-integratie is, net als Zoom, een extra tool die je aan Doodle kunt koppelen om contact te leggen met klanten of om als team bij elkaar te komen. Met de kracht van Doodle in de rug wordt het plannen van je dag met Microsoft Teams een stuk eenvoudiger.

Zie er professioneler uit: Op afstand werken brengt een aantal uitdagingen met zich mee. Een daarvan is: hoe zorg je ervoor dat je er buiten kantoor professioneel uitziet? Heel veel grote bedrijven gebruiken Microsoft Office als basis voor hun werk. Iemand een uitnodiging voor een vergadering sturen via Doodle met een link naar Microsoft Teams erbij is een geweldige manier om die professionele uitstraling over te brengen. Voor veel start-ups helpt dit echt om op gelijke voet te staan met grotere, meer gevestigde bedrijven. En als je je zorgen maakt dat je huis er een beetje rommelig uitziet of dat de muren vol zitten met krijttekeningen van de kinderen: ze bieden groene achtergronden aan die helpen om die zakelijke uitstraling te behouden.

Veilig en betrouwbaar: Microsoft Office is een van de belangrijkste hulpmiddelen die bedrijven gebruiken. Ik denk niet dat veel mensen dat zouden tegenspreken. Daarom is het logisch dat bij het opzetten van IT-beveiliging hiermee rekening wordt gehouden. Voor mensen die bij deze grote bedrijven werken of voor start-ups die met hen willen afspreken, is IT-beveiliging iets waar je goed rekening mee moet houden. Stel, je werkt bij een start-up en wilt een vergadering regelen met een klant uit de banksector – hun IT-afdeling kan je dan verbieden om Zoom of Google Hangouts te gebruiken, omdat die niet zijn goedgekeurd volgens hun IT-beleid. De kans is echter groot dat Microsoft Teams wel is goedgekeurd, en als je dat gebruikt, kun je er zeker van zijn dat je vergadering doorgaat.

Vergaderen zonder zorgen: We hebben dus al uitgelegd waarom onze Teams-integratie zo’n geweldige optie is, maar wat het helemaal afmaakt, is dat er een aantal superpopulaire Doodle-functies bij zitten. Zodra je Teams in Doodle hebt geselecteerd als je standaardtool voor videoconferenties, wordt er automatisch een Teams-link toegevoegd aan alle vergaderingen die je boekt. Zo hoef je je geen zorgen te maken dat je het vergeet. En als jij of je klanten van gedachten veranderen over wanneer jullie gaan vergaderen, werkt Doodle de Teams-link automatisch bij.

Hoe begin je ermee?

De Microsoft Teams-integratie is gratis voor alle Doodle Premium-gebruikers. We hebben deze pagina om je te laten zien hoe je aan de slag kunt gaan. Even ter info: je hebt een Microsoft Office 365 Business- of Education-account nodig en je moet ervoor zorgen dat je agenda is gekoppeld aan Doodle om optimaal gebruik te kunnen maken van de app. Verder: veel plezier met het plannen!