Hoe Slack Doodle productiever heeft gemaakt

Slack is voor ons bij Doodle dé communicatietool bij uitstek. Het is moeilijk voor te stellen hoe het werken vroeger was, zonder Slack. Nu is onze werkplek meer dan alleen onze kantoren in Zürich, Berlijn, Tel Aviv en Belgrado. We zijn allemaal met elkaar verbonden op een ander niveau, waar werk, communicatie en vooruitgang soepel in elkaar overvloeien. We zijn dol op Slack om allerlei redenen, maar hier zijn de top 5.

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Kanalen

Slack-kanalen zijn onmisbaar voor ons werk. We gebruiken kanalen voor van alles en nog wat. Een algemeen kanaal waar iedereen bij zit. Kanalen voor onze verschillende teams: backend, design, apps, enzovoort. We hebben kanalen voor relevant technieknieuws en zelfs voor de rare dingen die we op het internet tegenkomen.

Maar wat Slack zo onmisbaar maakt voor onze productiviteit als bedrijf, is dat we kanalen aanmaken zodra er een nieuw onderwerp opduikt. Een nieuw project of idee? Start een gesprek en voeg de relevante teamgenoten toe. Binnen 5 minuten hebben we al meer ideeën op een rijtje en meer vooruitgang geboekt dan wanneer we een kick-offvergadering hadden gepland en op een vergaderruimte hadden moeten wachten.

Thuiswerken

Nu de Doodle-wielen in vier verschillende kantoren draaien, zijn we inmiddels goed bekend met werken op afstand en conferentiegesprekken. We gebruiken Slack om in discussiethreads te communiceren in plaats van de hele tijd heen en weer te e-mailen, en we gebruiken het ook voor videogesprekken in plaats van Skype of Hangouts.

Je kunt het gebruiken voor één-op-één-gesprekken, of je kunt anderen uitnodigen om mee te doen. Wat wij het leukste vinden, is de handige schetsfunctie die je kunt gebruiken als je je scherm deelt. Die schetsfunctie zorgt voor wat meer interactie tussen teamgenoten als je iets presenteert of een idee uitlegt. Het is grappig hoe vaak je zou willen dat je gewoon kon tekenen wat je bedoelt, in plaats van het te moeten beschrijven. Probleem opgelost.

Apps

Slack biedt honderden app-integraties. Als je alle andere tools die je dagelijks gebruikt kunt koppelen aan Slack, wordt het iets dat meer is dan de som der delen. 2+2=5, toch?

Google Drive – Het is zo makkelijk om alles wat met Google Drive te maken heeft vanuit Slack te regelen. Je hoeft niet steeds terug te schakelen naar je e-mail om toegangsverzoeken goed te keuren of een gemiste melding van een reactie te zoeken. Ik krijg elke update over de documenten waaraan ik werk gewoon rechtstreeks op mijn bureaublad te zien.

Desk.com – Als een gebruiker ons feedback geeft over een nieuwe functie, wordt het bericht automatisch doorgestuurd naar ons supportkanaal in Slack. Ons productteam kan het dan bekijken en bespreken wat de volgende stappen zijn voor de implementatie. Aan goede ideeën is nooit gebrek, en deze Slack-app zorgt ervoor dat ze blijven binnenstromen.

Meekan

Onze favoriete app voor Slack krijgt een eigen rubriek. Meekan.

Meekan is ’s werelds slimste AI-planningsassistent. Meekan kan ieders agenda’s met elkaar koppelen en de beste tijdstippen voor afspraken voorstellen, allemaal via de chat op Slack. Meekan leert je gewoontes kennen en weet wanneer je meestal met bepaalde mensen afspreekt, en baseert zijn suggesties daarop. Geen vroege vergaderingen meer, en ook niets na 6 uur. En het gaat niet alleen om jou: Meekan doet zijn best om je hele team tevreden te houden, omdat hij de agenda’s van iedereen al kent.

Maar Meekan kan meer dan alleen vergaderingen inplannen. Het is tenslotte je assistent. Vraag Meekan ook om vergaderingen aan te passen, te verzetten, een andere naam te geven of te verplaatsen. Als je te laat op kantoor bent, open dan Slack en vraag Meekan om je eerste vergadering 15 minuten uit te stellen. Het stuurt dan een melding rond zodat iedereen het weet. Je kunt Meekan vragen hoeveel vergaderingen je morgen of volgende week hebt, en het geeft je dan een overzicht van je agenda.

Wij Doodlers vliegen de hele tijd heen en weer tussen onze kantoren. Om ons daarbij te helpen, kan Meekan ook de wereldwijde vluchtendatabase raadplegen en overal de vroegst aankomende, kortste en goedkoopste vluchten vinden.

Mobiel

Al deze geweldige functies zijn onderweg beschikbaar via de Slack-apps voor Android en iOS. De Slack-app is een geweldige manier om bij te praten over wat ik gisteren heb gemist of om alvast aan mijn werkdag te beginnen terwijl ik onderweg ben. Als je teamleden iets wilt laten weten, tik je op de @ om een lijst met teamgenoten en groepen te openen. Ze krijgen dan een melding dat ze een discussie moeten bekijken of even naar een document moeten kijken. Met de app is het net zo makkelijk om even te vegen en je status op ‘afwezig’ te zetten als je je werk niet mee naar huis neemt.

Dankzij Slack kunnen we als bedrijf onze ideeën, onze creativiteit en onze vorderingen delen. Het helpt ons ook om kattenfilmpjes en rare gifs naar elkaar te sturen zodra we ze tegenkomen.