Vijf banen die er in 2030 zullen zijn

Door Bobby Rae

Ik denk dat ik wel kan zeggen dat we allemaal wel eens op een banenbeurs zijn geweest. Die schijnbaar eindeloze hal met de ene tafel na de andere, vol met bedrijven die allerlei gratis spulletjes uitdelen in de hoop dat je op een van hun vacatures solliciteert. Het is al jaren geleden dat ik er voor het laatst ben geweest en ik vermoed dat als ik er vandaag heen zou gaan, de vacatures die worden aangeboden er een beetje anders uit zouden zien dan toen.

Naarmate de technologie verandert, is het onvermijdelijk dat er functies bij komen en weer verdwijnen (vaker dan we misschien willen toegeven). Maar de functies die erbij komen, hebben allemaal één ding gemeen: ze zijn ontstaan door de veranderende technologie en het steeds grotere gebruik van automatisering.

Laten we dus eens kijken naar vijf banen waarvan we denken dat die er in 2030 zullen zijn.

Chief Automation Officer (CAO)

Als je in de tech-sector werkt, is het je vast niet ontgaan dat je steeds meer van je dagelijkse taken kunt automatiseren. Van e-mail tot vergaderingen inplannen , handmatige processen verdwijnen steeds meer uit de werkdag.

Naarmate bedrijven technologisch steeds geavanceerder worden, wordt automatisering steeds onmisbaarder. De productiviteits- en efficiëntieverbetering die het oplevert, zorgt ervoor dat bedrijven hun concurrenten niet achter zich laten.

Hier komt de CAO in beeld. Als iemand met ervaring in automatisering en strategie zou hij of zij de bedrijfsdoelen onder de loep nemen en een plan opstellen over welke processen geautomatiseerd kunnen worden. Ook zou hij of zij de automatiseringsprocessen binnen het bedrijf aansturen om ervoor te zorgen dat ze goed werken en waar nodig worden bijgewerkt.

Dinesh Nirmal, algemeen directeur van IBM Automation, zei: “Deze rol is cruciaal, want de komende tien jaar zal de groei in de sector sneller gaan dan het vermogen om personeel aan te nemen en te behouden in hetzelfde tempo.”

“De rol van een Chief Automation Officer zou dus zijn om digitale vaardigheden en mankracht te leveren, samen met KPI’s die zorgen voor besparingen, door de focus te leggen op taken met een hoge toegevoegde waarde.”

Specialist in gamificatiemarketing

Gamificatiemarketing is een nieuwe vorm van digitale marketing die snel groeit. A Verslag 2019 schatte dat de markt ongeveer 6,3 miljard dollar waard is, met een verwachte groei tot 37 miljard dollar in 2027.

Het algemene idee achter gamificatie is om ontwerpelementen uit games te gebruiken om klanten aan te trekken en te behouden. Door je product te gebruiken, worden ze beloond met beloningen. Iedereen die wel eens dingen heeft gebruikt zoals Duolingo weet wat dit is.

A specialist in gamificatiemarketing is iemand die marketingcampagnes bedenkt en opzet die klanten stimuleren om hun product te gebruiken door er een spel van te maken. Een paar manieren waarop ze dit zouden kunnen doen, zijn:

Punten: Gebruikers verdienen punten door je product te gebruiken. Deze punten kun je inwisselen voor prijzen

Badges: Mensen worden beloond als ze een doel binnen de app halen

Ranglijsten: De namen en scores van de klanten worden op een bord gezet om de competitie aan te wakkeren

Voortgangsbalkjes: Klanten zien een balk die voller wordt naarmate ze je product vaker gebruiken.

Financieel adviseurs op het gebied van digitale valuta

Sinds Bitcoin in 2008 op de markt kwam, is de groei van verschillende soorten digitale valuta’s en niet-vervangbare tokens (NFT’s) alleen maar doorgegaan. Tegen 2028 zal het de waarde wordt geschat op 1,9 miljard dollar .

Financieel adviseurs zijn niet bepaald iets nieuws, maar nu steeds meer mensen een of andere vorm van cryptovaluta bezitten, is er steeds meer vraag naar specialisten.

Een adviseur op het gebied van digitale valuta biedt diensten aan die niet veel verschillen van die van een gewone financieel adviseur. Het belangrijkste verschil is dat hij of zij een opleiding heeft gevolgd die zich richt op zaken als blockchain.

Productiviteitsmedewerkers

Deze banen doen eigenlijk precies wat de naam al zegt. Ze zijn erop gericht om de productiviteit van een organisatie te verbeteren. Dat betekent niet dat iemand in deze functie boven de bureaus van medewerkers staat en met de spreekwoordelijke zweep zwaait. Ze zorgen er juist voor dat processen zo goed mogelijk verlopen en dat de juiste teams aan de juiste taken worden toegewezen.

Nu steeds meer bedrijven overstappen op cloud- of webgebaseerde systemen, worden taken niet meer door één afdeling of team afgehandeld. Zo kan het tegenwoordig bijvoorbeeld makkelijk zo zijn dat bij het binnenhalen van een nieuwe klant de afdelingen verkoop, klantensucces, financiën en misschien nog wel meer betrokken zijn. Een productiviteitsmedewerker zorgt ervoor dat deze processen tussen de teams worden gestroomlijnd en dat ze efficiënt verlopen.

Sinds de pandemie werken er meer mensen dan ooit tevoren op afstand en dat zal naar verwachting in 2023 nog verder groeien . Productiviteitsmedewerkers kunnen ervoor zorgen dat teams gemotiveerd blijven – zelfs als ze verspreid zijn over de hele wereld – en ontdek de beste hulpmiddelen om thuiswerken makkelijker te maken .

Ontwerpers van slimme huizen

Het concept van slimme huizen is de afgelopen tien jaar enorm gegroeid. Van het aanzetten van het koffiezetapparaat tot het sluiten van de gordijnen: alles kan op afstand worden geregeld via een virtuele assistent.

Een smart home-ontwerper is een beetje te vergelijken met een binnenhuisarchitect voor je techniek. Hij of zij ontwerpt en installeert een systeem om taken in je huis te automatiseren. Dat kan iets eenvoudigs zijn, zoals de verlichting met je stem aan- en uitzetten, maar ook een volledig geautomatiseerde oplossing die verlichting, geluidsinstallaties, zonwering en beveiliging omvat.

Sommige ontwerpers van slimme huizen werken uiteindelijk misschien rechtstreeks samen met architecten en passen de technologie al vroeg in de planningsfase toe. Anderen werken met klanten samen, hetzij nadat een woning is gebouwd, hetzij wanneer iemand aan het renoveren is, om hen te helpen de gewenste automatiseringen te installeren.

Nu we het toch over automatisering hebben: wist je dat je met Doodle je dag met slechts een paar muisklikken kunt automatiseren? Maak vandaag nog je eerste Groepspoll aan.