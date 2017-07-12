12 juli 2017

Ik ben blij om een aantal nieuwe verbeteringen aan te kondigen voor de bètaversie van Doodle die vandaag is uitgebracht, waaronder uitnodigingen via e-mail en merkbare prestatieverbeteringen. Je kunt de nieuwste versie uitproberen op doodle.com.

Klaar om te beginnen? Probeer het gratis Vraag een demo aan

Doodle biedt al meer dan tien jaar een simpele en makkelijke manier om afspraken te maken over data, locaties en eigenlijk bijna alles, en we zijn nu bezig met de overstap naar een vernieuwde versie. Naast een frisse nieuwe look maken we de taken die mensen het vaakst op de site uitvoeren nog sneller en makkelijker. Terwijl we feedback verzamelen over het nieuwe ontwerp, blijven we verbeteringen aanbrengen voordat we het aan meer mensen over de hele wereld uitrollen.

De bètaversie van Doodle wordt steeds beter

We zijn superblij om een aantal nieuwe verbeteringen aan de bètaversie van Doodle aan te kondigen, die gisteren zijn uitgebracht. Uitnodigingen via e-mail en een aantal flinke prestatieverbeteringen zorgen ervoor dat Doodle steeds sneller en beter wordt. Ga naar doodle.com en probeer de nieuwste versie dan meteen zelf uit!

Doodle biedt al meer dan tien jaar een simpele en makkelijke manier om afspraken te maken over data, locaties en eigenlijk bijna alles, en we zijn nu bezig met de overstap naar een vernieuwde versie. Terwijl we Doodle een nieuwe look geven, verbeteren we ook de taken die mensen het vaakst uitvoeren op onze site, zodat die nog sneller en makkelijker gaan.

Nodig deelnemers uit via e-mail

Nadat je een enquête hebt aangemaakt, kun je deelnemers nu rechtstreeks via hun e-mailadres uitnodigen.

Je kunt niet alleen e-mailadressen intypen, maar ook een lijst met e-mailadressen kopiëren en plakken. Als je je poll via e-mail met meer dan één persoon deelt, zorg er dan voor dat je de adressen met komma’s of nieuwe regels van elkaar scheidt.

Stap voor stap naar een snellere Doodle

Als je een poll aanmaakt of eraan meedoet, laadt de eerste pagina ruim een seconde sneller (in sommige gevallen zelfs nog meer) dan voorheen. Ons doel is om Doodle zo snel te maken dat je het laden niet eens merkt – zo ver zijn we nog niet, maar dit is een grote stap in de goede richting.

We zijn continu bezig met het verbeteren van onze Doodle-bèta. Ga naar beta.doodle.com om zelf onze nieuwste verbeteringen te bekijken. Als je feedback, opmerkingen of suggesties hebt, stuur ons dan gerust een e-mail via [email protected].

Doodle wenst je veel plezier met het plannen!