2017: Terugblik op het jaar

Herontwerp

In april 2017 zijn we in een paar landen begonnen met de uitrol van onze vernieuwde Doodle. Weet je nog hoe Doodle er vroeger uitzag? Die degelijke versie die we bijna tien jaar hebben gehad? De nieuwe versie is zoveel strakker en gebruiksvriendelijker. We hebben de bètaversie van de site tot oktober laten draaien, voordat we de oude Doodle definitief uit de lucht haalden. Met jouw feedback hebben we de algehele werkwijze bij het maken van en deelnemen aan enquêtes verbeterd. Uitnodigingen versturen is makkelijker en het beheren van enquêtes is intuïtiever. We hebben ook de laadtijden met meer dan een seconde verkort. Wat kan ik zeggen? We hebben alles vernieuwd en zijn tegelijkertijd trouw gebleven aan het product waar je zo van houdt. Dat is pas echt magisch.

Meekan

We hebben ook wat toffe dingen gedaan met Meekan. Als je het nog niet weet (en dat zou je wel moeten), is Meekan ’s werelds slimste AI-planningsassistent. Voorheen kon je via Slack, Hipchat en Microsoft Teams met Meekan communiceren. In november hebben we een Meekan-Chrome-extensie uitgebracht, zodat je via je browser met Meekan kunt werken. Koppel de extensie aan je Google-account. Voeg je genodigden toe en binnen enkele seconden vergelijkt Meekan ieders agenda’s en stelt de beste tijden voor. Een fluitje van een cent.

De combinatie van Meekan en Doodle is de de toekomst van de planning. Stel je eens voor: de intelligentie van deze AI gecombineerd met de agenda-app waar je nu al zo dol op bent. We hebben een aantal spannende dingen op de planning staan voor later dit jaar, dus houd het zeker in de gaten.

Apps

In juni waren we een van de eersten die van Google toestemming kregen om de nieuwe Android te implementeren instant-app. Deze technologie was pas vorig jaar beschikbaar, en wij mochten de nieuwe versie als bètatesters uitproberen. Instant apps bieden dezelfde ervaring als een native app, zodat je nog steeds polls kunt maken met Doodle op je mobiel, zelfs als je de app niet hebt. Altijd voorop. iOS is in de loop van het jaar steeds beter geworden. Nu kun je alle Premium-functies (zoals ‘wie ontbreekt er nog’ en branding) die je op de website gewend bent, ook in onze app gebruiken.

2017 was een geweldig jaar, maar we hebben onze zinnen gezet op 2018: dat wordt het allerbeste jaar ooit.