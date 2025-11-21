Coaches hebben veel verschillende taken. Je begeleidt klanten, organiseert programma’s, verkoopt pakketten en laat je bedrijf groeien. Maar als je dag wordt opgeslokt door het verzetten van afspraken, verwarring over tijdzones en het achterhalen van betalingen, komt het coachen op een laag pitje te staan. Dat is chaos in je planning – en het kost je energie en inkomsten.

Je hebt geen gedoe meer nodig. Je hebt een eenvoudig systeem nodig dat je tijd vrijhoudt en klanten een duidelijk pad biedt om te boeken. In deze gids leer je hoe je als coach een einde kunt maken aan de chaos rond het inplannen, met praktische stappen die je in één middag kunt opzetten. We leggen je stap voor stap uit hoe je je agenda in orde brengt, no-shows voorkomt, betalingen afhandelt, groepen leidt en alles op één plek bijhoudt.

Doodle vormt de ruggengraat. Met de Boekingspagina, 1-op-1-afspraken, groepspolls en Inschrijflijsten kun je sessies aanbieden, betalingen innen via Stripe, groepen beheren en Zoom of Google Meet koppelen. Uiteindelijk heb je een plan dat je steeds weer kunt herhalen, waarmee je uren tijd bespaart en een rustige, professionele klantervaring biedt.

Probeer Doodle Geen creditcard nodig

De uitdaging waar Coach-professionals voor staan

Als je coach bent, raakt je agenda snel vol. De meest voorkomende knelpunten zijn duidelijk:

Klanten verzetten hun afspraak op het laatste moment

Je springt heen en weer tussen lange e-maildiscussies

Door verschillende tijdzones worden gesprekken gemist

Je moet achter facturen voor losse sessies aan

Groepen en cohorten zijn lastig te coördineren

De voorbereidingen vallen tussen wal en schip

Dubbele boekingen komen in meerdere agenda’s voor

Al deze zaken leiden je af. Je wilt meer tijd voor geconcentreerd werk, betere resultaten voor je klanten en een gezondere werkweek. De oplossing begint met een paar simpele regels en hulpmiddelen.

Waarom dit belangrijk is voor Coach

Als je je werkdag laat bepalen door wat er op dat moment op je bord ligt, komt je bedrijf over als reactief. Dit is wat er op het spel staat:

De klantervaring gaat eronder lijden als het omboeken rommelig verloopt

Niet opkomen schadigt de omzet en het moreel

Van de ene taak naar de andere schakelen put je als coach uit

Je week mist rustmomenten en ruimte voor creativiteit

Marketing en groei komen tot stilstand omdat administratief werk al je tijd opslokt

Een soepel boekingssysteem brengt daar verandering in. Klanten vinden sneller een geschikt tijdstip. Je besteedt minder tijd aan de organisatie en meer aan coaching. Betalingen zijn al geregeld voordat je langskomt. Je agenda sluit aan bij je doelen, niet bij je inbox.

Zet een simpel planningssysteem op waarmee je je tijd kunt vrijhouden

Bepaal eerst hoe je wilt werken. Gebruik vervolgens hulpmiddelen die ervoor zorgen dat je je aan die regels houdt.

1. Geef je sessietypes een naam

Gratis kennismakingsgesprek (20 minuten)

Betaalde sessie van 60 minuten

VIP-dag

Groepsvraag-en-antwoord

Spreekuren voor de groepen

2. Stel boekingsperiodes in

Kennismakingsgesprekken: di–do, 13.00–16.00 uur

Bestaande klanten: ma–do, 10.00–14.00 uur

Op vrijdag zijn er geen vergaderingen over inhoud en administratie

3. Voeg buffers en limieten toe

15 minuten speling voor en na de sessies

Maximaal 4 cliëntsessies per dag

Minimaal 24 uur van tevoren bestellen

4. Stel een duidelijk beleid op voor het verzetten van afspraken

Je kunt de afspraak tot 24 uur van tevoren verzetten

Bij late annuleringen verlies je je geld of worden er kosten in rekening gebracht

5. Zorg dat je alles wat je nodig hebt bij de hand hebt voordat het gesprek begint

Vragen bij het eerste gesprek over doelen, successen en belemmeringen

Mogelijkheden voor VIP- of workshopsessies

Technische controle en favoriete videotool

6. Gebruik slimme herinneringen

Herinneringen per e-mail 24 uur en 2 uur van tevoren

Voeg de agenda en de voorbereidingschecklist toe

Met Doodle kun je dit allemaal toepassen op je Boekingspagina of in je 1-op-1-uitnodigingen.

Een wekelijks schema dat voor veel coaches werkt

Probeer deze simpele lay-out eens:

Dag Focus Maandag Concentratiewerk (ochtend), 2 sessies met klanten (middag) dinsdag Kennismakingsgesprekken (2 uur), 2 sessies met klanten woensdag Groepsprogramma of spreekuur, 1 cliëntgesprek donderdag Alleen cliëntgesprekken vrijdag Inhoud, beheer en planning

Reserveer deze tijdvakken in je agenda. Doodle laat dan alleen de beschikbare tijdvakken zien.

Praktische tips om je agenda op orde te houden

Zet de juiste link op de juiste plek

Gebruik de Boekingspagina voor kennismakingsgesprekken, een tweede voor betaalde sessies en 1-op-1 voor klanten met een pakket.

Zorg voor één betrouwbare bron

Koppel Google Calendar, Outlook Agenda of Apple Calendar, zodat Doodle je bezette tijdvakken verbergt.

Voeg buffers toe en bereid vragen voor

10–15 minuten extra tijd, plus 3–5 inleidende vragen die zijn afgestemd op de sessie.

Stel herinneringen en deadlines in

Automatische herinneringen en deadlines voor Groepspolls zorgen ervoor dat iedereen op schema blijft.

Omga zo met tijdzones dat je er niet eens bij hoeft na te denken

Doodle geeft de tijden weer in de lokale tijdzone van de klant.

Laat de betaling bij de boeking plaatsvinden

Schakel Stripe in om betaalde sessies te bevestigen.

Zorg dat je huisstijl consistent blijft

Voeg je logo en kleuren toe met Doodle Pro.

Overdrachten automatiseren

Voeg automatisch Zoom- of Google Meet-links toe en gebruik Zapier om deze te synchroniseren met je CRM.

Veelgemaakte fouten die je moet vermijden

Eén link voor alles

Je agenda helemaal vrijhouden

Geen buffers tussen sessies

Handmatige herinneringen (die je makkelijk vergeet)

Tijdzones raden

Betaling na de sessie

Geen duidelijke annuleringsvoorwaarden

Meerdere niet-gesynchroniseerde agenda's gebruiken

Door dit te vermijden, bespaar je tijd en zorg je voor een betere klantervaring.

Tools en oplossingen die een einde maken aan de chaos bij het plannen

Boekingspagina

Toont alleen de tijden die je wilt aanbieden

Verbergt drukke momenten in je agenda

Betalingen via Stripe bij het boeken

Vragen bij de eerste kennismaking

Automatisch toegevoegde videolinks

1:1

Geef een individuele klant specifieke tijdstippen aan

Ideaal voor vaste klanten of pakketten met meerdere sessies

Groepspolls

Laat maximaal 1000 mensen stemmen over de vergadertijden

Stel deadlines vast en bevestig ze met één klik

Inschrijflijsten

Ideaal voor workshops, groepscoaching of trainingen

Beperk het aantal plaatsen en laat klanten zelf een tijdstip kiezen

Functies van Doodle Pro en Teams

Door AI geschreven verslagen van vergaderingen

Merkopmaak op maat

Deelnemersgegevens verbergen

E-mailuitnodigingen naar grote lijsten

Automatische herinneringen

Zapier voor CRM en notities

Beveiliging op bedrijfsniveau

Praktijkvoorbeelden uit coachingsituaties

Een levenscoach die een 12-wekenprogramma voor een groep leidt

Gebruikt inschrijflijsten voor wekelijkse telefoongesprekken en een Groepspoll voor sessies met gastsprekers.

Executive coach met klanten over de hele wereld

Twee boekingspagina’s (Amerika + EMEA), automatische Zoom-links bij elke uitnodiging.

Fitnesscoach die losse sessies en pakketten aanbiedt

Gratis kennismakingspagina + betaalde sessiepagina via Stripe + intakegesprek over blessures/doelen.

Carrièrecoach die een workshop voor bedrijven geeft

Groepspoll met afdelingshoofden + Inschrijflijst voor medewerkerbijeenkomsten.

Leiderschapscoach die VIP-dagen aanbiedt

VIP-boekingspagina, Stripe-betaling, vragenlijst vooraf, door AI gegenereerde agenda.

Een plan van 60 minuten om aan de slag te gaan voor coaches

Koppel je agenda’s aan elkaar Geef je sessietypes weer Boekingspagina's maken 1-op-1-sjablonen instellen Zorg voor een groepsplanning (enquête + Inschrijflijst) Videotools koppelen + Zapier Herinneringen en richtlijnen toevoegen Plaats je links

Als het eenmaal is ingesteld, werkt je systeem geruisloos.

Zorg dat je agenda geschikt is voor verschillende coachingmodellen

Eén-op-één coaching: gebruik 1:1 + beperkte vensters

Groepscoaching: Inschrijflijsten met een maximum aantal plaatsen

Bedrijfscoaching: Groepspolls + Inschrijflijsten

Kennismakingsgesprekken: Eenvoudige Boekingspagina met buffers

VIP-dagen: Stripe + uitgebreide intake + lange buffers

Zorg voor een hogere opkomst en minder verzettingen

Stel Stripe-betaling verplicht voor betaalde sessies

Stuur handige herinneringen

Moedig mensen aan om na aankoop meteen te reserveren

Stel deadlines vast voor de groepsplanning

De juiste videolinks automatisch toevoegen

Houd bij wat belangrijk is, zonder extra administratie

Bekijk de wekelijkse boekingen en aanwezigheid

Pas de beschikbaarheid aan op basis van wat er vol raakt

Gebruik de antwoorden uit het intakegesprek als je aantekeningen

Houd het betalingsgedrag in de gaten

Korte evaluaties houden je agenda op orde.

Belangrijkste punten

Stel sessietypen, boekingsperiodes en buffers in

Gebruik de boekingspagina, 1-op-1-gesprekken, groepspolls en inschrijflijsten

Schakel Stripe in voor betaalde sessies

Koppel je agenda en videotools

Zet in op herinneringen en duidelijke regels om het aantal no-shows te verminderen

Ga aan de slag met een betere planning

Met een duidelijk systeem en de juiste tools kun je een einde maken aan de chaos bij het plannen. Maak Boekingspagina's aan voor kennismakings- en betaalde sessies, gebruik 1-op-1-gesprekken voor klanten met een pakket, organiseer groepssessies met Inschrijflijsten en spreek data af via Groepspolls. Koppel je agenda, stel je huisstijl in en laat herinneringen en betalingen op de achtergrond hun werk doen.

Klaar om het heft in eigen handen te nemen? Maak een Doodle en ontdek hoe coaches elke week uren tijd besparen.