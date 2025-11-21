Hoe je als coach een einde kunt maken aan de chaos bij het plannen
Bijgewerkt: 23 sep 2026
Coaches hebben veel verschillende taken. Je begeleidt klanten, organiseert programma’s, verkoopt pakketten en laat je bedrijf groeien. Maar als je dag wordt opgeslokt door het verzetten van afspraken, verwarring over tijdzones en het achterhalen van betalingen, komt het coachen op een laag pitje te staan. Dat is chaos in je planning – en het kost je energie en inkomsten.
Je hebt geen gedoe meer nodig. Je hebt een eenvoudig systeem nodig dat je tijd vrijhoudt en klanten een duidelijk pad biedt om te boeken. In deze gids leer je hoe je als coach een einde kunt maken aan de chaos rond het inplannen, met praktische stappen die je in één middag kunt opzetten. We leggen je stap voor stap uit hoe je je agenda in orde brengt, no-shows voorkomt, betalingen afhandelt, groepen leidt en alles op één plek bijhoudt.
Doodle vormt de ruggengraat. Met de Boekingspagina, 1-op-1-afspraken, groepspolls en Inschrijflijsten kun je sessies aanbieden, betalingen innen via Stripe, groepen beheren en Zoom of Google Meet koppelen. Uiteindelijk heb je een plan dat je steeds weer kunt herhalen, waarmee je uren tijd bespaart en een rustige, professionele klantervaring biedt.
Geen creditcard nodig
De uitdaging waar Coach-professionals voor staan
Als je coach bent, raakt je agenda snel vol. De meest voorkomende knelpunten zijn duidelijk:
Klanten verzetten hun afspraak op het laatste moment
Je springt heen en weer tussen lange e-maildiscussies
Door verschillende tijdzones worden gesprekken gemist
Je moet achter facturen voor losse sessies aan
Groepen en cohorten zijn lastig te coördineren
De voorbereidingen vallen tussen wal en schip
Dubbele boekingen komen in meerdere agenda’s voor
Al deze zaken leiden je af. Je wilt meer tijd voor geconcentreerd werk, betere resultaten voor je klanten en een gezondere werkweek. De oplossing begint met een paar simpele regels en hulpmiddelen.
Waarom dit belangrijk is voor Coach
Als je je werkdag laat bepalen door wat er op dat moment op je bord ligt, komt je bedrijf over als reactief. Dit is wat er op het spel staat:
De klantervaring gaat eronder lijden als het omboeken rommelig verloopt
Niet opkomen schadigt de omzet en het moreel
Van de ene taak naar de andere schakelen put je als coach uit
Je week mist rustmomenten en ruimte voor creativiteit
Marketing en groei komen tot stilstand omdat administratief werk al je tijd opslokt
Een soepel boekingssysteem brengt daar verandering in. Klanten vinden sneller een geschikt tijdstip. Je besteedt minder tijd aan de organisatie en meer aan coaching. Betalingen zijn al geregeld voordat je langskomt. Je agenda sluit aan bij je doelen, niet bij je inbox.
Zet een simpel planningssysteem op waarmee je je tijd kunt vrijhouden
Bepaal eerst hoe je wilt werken. Gebruik vervolgens hulpmiddelen die ervoor zorgen dat je je aan die regels houdt.
1. Geef je sessietypes een naam
Gratis kennismakingsgesprek (20 minuten)
Betaalde sessie van 60 minuten
VIP-dag
Groepsvraag-en-antwoord
Spreekuren voor de groepen
2. Stel boekingsperiodes in
Kennismakingsgesprekken: di–do, 13.00–16.00 uur
Bestaande klanten: ma–do, 10.00–14.00 uur
Op vrijdag zijn er geen vergaderingen over inhoud en administratie
3. Voeg buffers en limieten toe
15 minuten speling voor en na de sessies
Maximaal 4 cliëntsessies per dag
Minimaal 24 uur van tevoren bestellen
4. Stel een duidelijk beleid op voor het verzetten van afspraken
Je kunt de afspraak tot 24 uur van tevoren verzetten
Bij late annuleringen verlies je je geld of worden er kosten in rekening gebracht
5. Zorg dat je alles wat je nodig hebt bij de hand hebt voordat het gesprek begint
Vragen bij het eerste gesprek over doelen, successen en belemmeringen
Mogelijkheden voor VIP- of workshopsessies
Technische controle en favoriete videotool
6. Gebruik slimme herinneringen
Herinneringen per e-mail 24 uur en 2 uur van tevoren
Voeg de agenda en de voorbereidingschecklist toe
Met Doodle kun je dit allemaal toepassen op je Boekingspagina of in je 1-op-1-uitnodigingen.
Een wekelijks schema dat voor veel coaches werkt
Probeer deze simpele lay-out eens:
Dag
Focus
Maandag
Concentratiewerk (ochtend), 2 sessies met klanten (middag)
dinsdag
Kennismakingsgesprekken (2 uur), 2 sessies met klanten
woensdag
Groepsprogramma of spreekuur, 1 cliëntgesprek
donderdag
Alleen cliëntgesprekken
vrijdag
Inhoud, beheer en planning
Reserveer deze tijdvakken in je agenda. Doodle laat dan alleen de beschikbare tijdvakken zien.
Praktische tips om je agenda op orde te houden
Zet de juiste link op de juiste plek
Gebruik de Boekingspagina voor kennismakingsgesprekken, een tweede voor betaalde sessies en 1-op-1 voor klanten met een pakket.
Zorg voor één betrouwbare bron
Koppel Google Calendar, Outlook Agenda of Apple Calendar, zodat Doodle je bezette tijdvakken verbergt.
Voeg buffers toe en bereid vragen voor
10–15 minuten extra tijd, plus 3–5 inleidende vragen die zijn afgestemd op de sessie.
Stel herinneringen en deadlines in
Automatische herinneringen en deadlines voor Groepspolls zorgen ervoor dat iedereen op schema blijft.
Omga zo met tijdzones dat je er niet eens bij hoeft na te denken
Doodle geeft de tijden weer in de lokale tijdzone van de klant.
Laat de betaling bij de boeking plaatsvinden
Schakel Stripe in om betaalde sessies te bevestigen.
Zorg dat je huisstijl consistent blijft
Voeg je logo en kleuren toe met Doodle Pro.
Overdrachten automatiseren
Voeg automatisch Zoom- of Google Meet-links toe en gebruik Zapier om deze te synchroniseren met je CRM.
Veelgemaakte fouten die je moet vermijden
Eén link voor alles
Je agenda helemaal vrijhouden
Geen buffers tussen sessies
Handmatige herinneringen (die je makkelijk vergeet)
Tijdzones raden
Betaling na de sessie
Geen duidelijke annuleringsvoorwaarden
Meerdere niet-gesynchroniseerde agenda's gebruiken
Door dit te vermijden, bespaar je tijd en zorg je voor een betere klantervaring.
Tools en oplossingen die een einde maken aan de chaos bij het plannen
Boekingspagina
Toont alleen de tijden die je wilt aanbieden
Verbergt drukke momenten in je agenda
Betalingen via Stripe bij het boeken
Vragen bij de eerste kennismaking
Automatisch toegevoegde videolinks
1:1
Geef een individuele klant specifieke tijdstippen aan
Ideaal voor vaste klanten of pakketten met meerdere sessies
Groepspolls
Laat maximaal 1000 mensen stemmen over de vergadertijden
Stel deadlines vast en bevestig ze met één klik
Inschrijflijsten
Ideaal voor workshops, groepscoaching of trainingen
Beperk het aantal plaatsen en laat klanten zelf een tijdstip kiezen
Functies van Doodle Pro en Teams
Door AI geschreven verslagen van vergaderingen
Merkopmaak op maat
Deelnemersgegevens verbergen
E-mailuitnodigingen naar grote lijsten
Automatische herinneringen
Zapier voor CRM en notities
Beveiliging op bedrijfsniveau
Praktijkvoorbeelden uit coachingsituaties
Een levenscoach die een 12-wekenprogramma voor een groep leidt
Gebruikt inschrijflijsten voor wekelijkse telefoongesprekken en een Groepspoll voor sessies met gastsprekers.
Executive coach met klanten over de hele wereld
Twee boekingspagina’s (Amerika + EMEA), automatische Zoom-links bij elke uitnodiging.
Fitnesscoach die losse sessies en pakketten aanbiedt
Gratis kennismakingspagina + betaalde sessiepagina via Stripe + intakegesprek over blessures/doelen.
Carrièrecoach die een workshop voor bedrijven geeft
Groepspoll met afdelingshoofden + Inschrijflijst voor medewerkerbijeenkomsten.
Leiderschapscoach die VIP-dagen aanbiedt
VIP-boekingspagina, Stripe-betaling, vragenlijst vooraf, door AI gegenereerde agenda.
Een plan van 60 minuten om aan de slag te gaan voor coaches
Koppel je agenda’s aan elkaar
Geef je sessietypes weer
Boekingspagina's maken
1-op-1-sjablonen instellen
Zorg voor een groepsplanning (enquête + Inschrijflijst)
Videotools koppelen + Zapier
Herinneringen en richtlijnen toevoegen
Plaats je links
Als het eenmaal is ingesteld, werkt je systeem geruisloos.
Zorg dat je agenda geschikt is voor verschillende coachingmodellen
Eén-op-één coaching: gebruik 1:1 + beperkte vensters
Groepscoaching: Inschrijflijsten met een maximum aantal plaatsen
Bedrijfscoaching: Groepspolls + Inschrijflijsten
Kennismakingsgesprekken: Eenvoudige Boekingspagina met buffers
VIP-dagen: Stripe + uitgebreide intake + lange buffers
Zorg voor een hogere opkomst en minder verzettingen
Stel Stripe-betaling verplicht voor betaalde sessies
Stuur handige herinneringen
Moedig mensen aan om na aankoop meteen te reserveren
Stel deadlines vast voor de groepsplanning
De juiste videolinks automatisch toevoegen
Houd bij wat belangrijk is, zonder extra administratie
Bekijk de wekelijkse boekingen en aanwezigheid
Pas de beschikbaarheid aan op basis van wat er vol raakt
Gebruik de antwoorden uit het intakegesprek als je aantekeningen
Houd het betalingsgedrag in de gaten
Korte evaluaties houden je agenda op orde.
Belangrijkste punten
Stel sessietypen, boekingsperiodes en buffers in
Gebruik de boekingspagina, 1-op-1-gesprekken, groepspolls en inschrijflijsten
Schakel Stripe in voor betaalde sessies
Koppel je agenda en videotools
Zet in op herinneringen en duidelijke regels om het aantal no-shows te verminderen
Ga aan de slag met een betere planning
Met een duidelijk systeem en de juiste tools kun je een einde maken aan de chaos bij het plannen. Maak Boekingspagina's aan voor kennismakings- en betaalde sessies, gebruik 1-op-1-gesprekken voor klanten met een pakket, organiseer groepssessies met Inschrijflijsten en spreek data af via Groepspolls. Koppel je agenda, stel je huisstijl in en laat herinneringen en betalingen op de achtergrond hun werk doen.
Klaar om het heft in eigen handen te nemen? Maak een Doodle en ontdek hoe coaches elke week uren tijd besparen.
Geen creditcard nodig
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