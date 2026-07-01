Hur man som coach undviker kaos i schemaläggningen

Coacher har många olika roller. Du vägleder kunder, driver program, säljer paket och utvecklar din verksamhet. Men när din dag går åt till ombokningar, förväxlingar av tidszoner och att jaga betalningar hamnar coachningen i bakgrunden. Det är kaos i schemaläggningen – och det kostar dig både energi och intäkter.

Du behöver inte mer stress. Du behöver ett enkelt system som skyddar din tid och ger kunderna en tydlig väg att boka. I den här guiden lär du dig hur du som coach kan få bukt med kaoset i schemaläggningen med hjälp av praktiska steg som du kan sätta igång med på en eftermiddag. Vi går igenom hur du strukturerar din kalender, förhindrar uteblivna besök, hanterar betalningar, leder grupper och samlar allt på ett ställe.

Doodle är ryggraden. Med Booking Page, 1:1-möten, Group Poll och Sign-up Sheet kan du erbjuda sessioner, ta emot betalningar via Stripe, hantera deltagargrupper och koppla ihop med Zoom eller Google Meet. När du är klar har du en plan som går att använda om och om igen, vilket sparar timmar och ger en lugn och professionell kundupplevelse.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

Den utmaning som Coach-specialister står inför

Kalendern fylls snabbt när man är coach. De vanligaste problemen är tydliga:

Kunderna bokar om i sista minuten

Du hoppar fram och tillbaka mellan långa e-posttrådar

Olika tidszoner leder till missade samtal

Du måste jaga in fakturor för enstaka sessioner

Det är svårt att samordna grupper och kohorter

Förberedelserna faller mellan stolarna

Dubbelbokningar förekommer i flera kalendrar

Var och en av dessa frågor tar uppmärksamhet i anspråk. Du vill ha mer tid för koncentrerat arbete, bättre resultat för kunderna och en hälsosammare arbetsvecka. Lösningen börjar med en enkel uppsättning regler och verktyg.

Varför detta är viktigt för Coach

När du planerar dina arbetspass känns det som om ditt företag agerar i efterhand. Här är vad som står på spel:

Kundupplevelsen försämras när ombokningarna sker på ett oorganiserat sätt

Uteblivna besökare påverkar intäkterna och arbetsmoralen negativt

Att byta sammanhang tär på din närvaro som coach

Din vecka saknar tid för återhämtning och utrymme för kreativitet

Marknadsföring och tillväxt avstannar eftersom administrativt arbete tar upp all din tid

Ett smidigt bokningssystem förändrar det. Kunderna hittar lediga tider snabbare. Du lägger mindre tid på logistik och mer tid på coaching. Betalningarna går igenom innan du dyker upp. Din kalender speglar dina mål, inte din inkorg.

Skapa ett enkelt schemaläggningssystem som hjälper dig att spara tid

Börja med att fastställa hur du vill arbeta. Använd sedan verktyg som ser till att dessa regler följs.

1. Namnge dina sessionstyper

Gratis inledande samtal (20 minuter)

Betald 60-minuterssession

VIP-dag

Frågor och svar i grupp

Kontorstider för årskullerna

2. Ställ in bokningsperioder

Införandeavtal: tis–tors, kl. 13–16

Befintliga kunder: må–tor, kl. 10.00–14.00

Inga möten på fredagar för innehålls- och administrationsfrågor

3. Lägg till buffertar och gränser

15 minuters marginal före och efter sessionerna

Högst 4 klientmöten per dag

Minst 24 timmars framförhållning

4. Upprätta tydliga riktlinjer för ombokning

Tillåt ombokning upp till 24 timmar i förväg

Vid avbokning i sista minuten förverkas avgiften eller debiteras

5. Samla ihop det du behöver innan samtalet

Inledande frågor om mål, framgångar och hinder

Möjligheter till VIP- eller workshopsessioner

Teknisk kontroll och rekommenderat videoverktyg

6. Använd smarta påminnelser

Påminnelser via e-post 24 timmar och 2 timmar före

Bifoga dagordning och förberedelselista

Med Doodle kan du använda alla dessa funktioner direkt på din Booking Page eller i dina 1:1-inbjudningar.

En veckomall som passar många tränare

Prova den här enkla layouten:

Dag Fokus Måndag Fokuserat arbete (förmiddag), 2 kundmöten (eftermiddag) tisdag Inledande samtal (2 timmar), 2 kundmöten onsdag Gruppprogram eller mottagningstid, 1 klientmöte torsdag Endast kundmöten fredag Innehåll, administration och planering

Reservera dessa tider i din kalender. Doodle visar endast de tider som går att boka.

Praktiska tips för att hålla ordning på din kalender

Placera rätt länk på rätt ställe

Använd Booking Page för att hitta nya kunder, en annan sida för betalda sessioner och 1:1 för paketkunder.

Se till att det bara finns en enda källa till sanningen

Anslut Google Kalender, Microsoft Outlook-kalendern eller Apple Kalender så att Doodle döljer tider då du är upptagen.

Lägg till buffertar och förbered frågor

10–15 minuters buffert, plus 3–5 inledande frågor anpassade efter sessionen.

Ställ in påminnelser och tidsfrister

Automatiska påminnelser och tidsfrister för Group Poll ser till att deltagarna håller sig till tidsplanen.

Hantera tidszoner utan att behöva tänka på det

Doodle visar tiderna i kundens lokala tidszon.

Ta betalt vid bokningen

Aktivera Stripe för att bekräfta betalda sessioner.

Se till att varumärkesprofilen är enhetlig

Lägg till din logotyp och dina färger med Doodle Pro.

Automatisera överlämningar

Lägg automatiskt till länkar till Zoom eller Google Meet och använd Zapier för att synkronisera med ditt CRM-system.

Vanliga misstag som man bör undvika

Använda en enda länk till allt

Att lämna sin kalender helt öppen

Inga buffertar mellan sessionerna

Manuella påminnelser (lätta att glömma)

Att gissa tidszoner

Betalning efter sessionen

Inga tydliga avbokningsregler

Använda flera kalendrar som inte är synkroniserade

Genom att undvika dessa saker sparar du tid och säkerställer en bra kundupplevelse.

Verktyg och lösningar som sätter stopp för kaoset i schemaläggningen

Booking Page

Visar endast de tider du vill erbjuda

Döljer tider med många möten i din kalender

Betalning via Stripe vid bokning

Frågor vid intagningen

Videolänkar som lagts till automatiskt

1:1

Erbjuda specifika tider till en enskild kund

Perfekt för återkommande kunder eller paket med flera sessioner

Group Poll

Låt upp till 1 000 personer rösta om mötes tidpunkter

Ange tidsfrister och bekräfta med ett klick

Sign-up Sheets

Perfekt för workshops, gruppcoaching eller utbildning

Begränsa antalet platser och låt kunderna välja sin tid

Funktioner i Doodle Pro och Teams

Mötesbeskrivningar skrivna av AI

Skräddarsydd varumärkesprofilering

Dölj deltagaruppgifter

E-postinbjudningar till stora adresslistor

Automatiska påminnelser

Zapier för CRM och anteckningar

Säkerhet på företagsnivå

Exempel från verkliga coachingsituationer

Livcoach som leder en 12-veckorsgrupp

Använder Sign-up Sheets för veckosamtalen och en Group Poll för gästsessionerna.

Ledarskapscoach med kunder över hela världen

Två Booking Pages (Amerika + EMEA), automatiska Zoom-länkar för varje inbjudan.

Tränare som säljer enstaka träningspass och paket

Gratis informationssida + sida för betalda sessioner med Stripe + intagssamtal om skador/mål.

Karriärcoach som håller en workshop för företag

Group Poll med avdelningscheferna + Sign-up Sheet för personalmöten.

Ledarskapscoach som erbjuder VIP-dagar

Sida för VIP-bokning, betalning via Stripe, frågeformulär inför mötet, AI-genererad dagordning.

En 60-minuters plan för tränare

Synkronisera era kalendrar Ange vilka typer av sessioner du erbjuder Skapa Booking Pages Konfigurera 1:1-mallar Förbered gruppschemaläggningen (omröstning + Sign-up Sheet) Koppla ihop videoverktyg + Zapier Lägg till påminnelser och riktlinjer Publicera dina länkar

När systemet väl är inställt kommer det att gå tyst.

Anpassa din kalender efter olika coachningsmodeller

Individuell coaching: använd 1:1 + begränsade tidsfönster

Gruppcoaching: Sign-up Sheets med begränsat antal platser

Företagscoaching: Group Polls + Sign-up Sheets

Inledande samtal: Enkel Booking Page med buffertar

VIP-dagar: Stripe + detaljerad intagskontroll + långa buffertar

Öka andelen som dyker upp och minska antalet ombokningar

Kräv betalning via Stripe för betalda sessioner

Skicka användbara påminnelser

Uppmuntra till snabb bokning efter köpet

Fastställ tidsfrister för gruppbokningar

Lägg automatiskt till korrekta videolänkar

Håll koll på det som är viktigt utan extra administrativt arbete

Granska veckobokningar och närvaro

Anpassa tillgängligheten utifrån vad som blir fullbokat

Använd svaren från intaget som anteckningar

Övervaka betalningsbeteendet

Små genomgångar håller ordning på din kalender.

Viktiga slutsatser

Definiera sessionstyper, bokningsperioder och buffertar

Använd Booking Page, 1:1, Group Poll och Sign-up Sheet

Aktivera Stripe för betalda sessioner

Anslut din kalender och dina videoverktyg

Använd påminnelser och tydliga riktlinjer för att minska antalet uteblivna besök

Kom igång med bättre schemaläggning

Du kan få ordning på bokningskaoset med ett tydligt system och rätt verktyg. Skapa Booking Pages för introduktionsmöten och betalda sessioner, använd 1:1-möten för paketkunder, anordna grupper med Sign-up Sheets och bestäm datum med Group Polls. Koppla ihop din kalender, anpassa din varumärkesprofil och låt påminnelser och betalningar skötas i bakgrunden.

Är du redo att ta kontrollen? Skapa en Doodle och se hur coacher sparar flera timmar varje vecka.