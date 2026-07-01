Hur man som coach undviker kaos i schemaläggningen
Updated: 1 juli 2026
Coacher har många olika roller. Du vägleder kunder, driver program, säljer paket och utvecklar din verksamhet. Men när din dag går åt till ombokningar, förväxlingar av tidszoner och att jaga betalningar hamnar coachningen i bakgrunden. Det är kaos i schemaläggningen – och det kostar dig både energi och intäkter.
Du behöver inte mer stress. Du behöver ett enkelt system som skyddar din tid och ger kunderna en tydlig väg att boka. I den här guiden lär du dig hur du som coach kan få bukt med kaoset i schemaläggningen med hjälp av praktiska steg som du kan sätta igång med på en eftermiddag. Vi går igenom hur du strukturerar din kalender, förhindrar uteblivna besök, hanterar betalningar, leder grupper och samlar allt på ett ställe.
Doodle är ryggraden. Med Booking Page, 1:1-möten, Group Poll och Sign-up Sheet kan du erbjuda sessioner, ta emot betalningar via Stripe, hantera deltagargrupper och koppla ihop med Zoom eller Google Meet. När du är klar har du en plan som går att använda om och om igen, vilket sparar timmar och ger en lugn och professionell kundupplevelse.
Inget kreditkort krävs
Den utmaning som Coach-specialister står inför
Kalendern fylls snabbt när man är coach. De vanligaste problemen är tydliga:
Kunderna bokar om i sista minuten
Du hoppar fram och tillbaka mellan långa e-posttrådar
Olika tidszoner leder till missade samtal
Du måste jaga in fakturor för enstaka sessioner
Det är svårt att samordna grupper och kohorter
Förberedelserna faller mellan stolarna
Dubbelbokningar förekommer i flera kalendrar
Var och en av dessa frågor tar uppmärksamhet i anspråk. Du vill ha mer tid för koncentrerat arbete, bättre resultat för kunderna och en hälsosammare arbetsvecka. Lösningen börjar med en enkel uppsättning regler och verktyg.
Varför detta är viktigt för Coach
När du planerar dina arbetspass känns det som om ditt företag agerar i efterhand. Här är vad som står på spel:
Kundupplevelsen försämras när ombokningarna sker på ett oorganiserat sätt
Uteblivna besökare påverkar intäkterna och arbetsmoralen negativt
Att byta sammanhang tär på din närvaro som coach
Din vecka saknar tid för återhämtning och utrymme för kreativitet
Marknadsföring och tillväxt avstannar eftersom administrativt arbete tar upp all din tid
Ett smidigt bokningssystem förändrar det. Kunderna hittar lediga tider snabbare. Du lägger mindre tid på logistik och mer tid på coaching. Betalningarna går igenom innan du dyker upp. Din kalender speglar dina mål, inte din inkorg.
Skapa ett enkelt schemaläggningssystem som hjälper dig att spara tid
Börja med att fastställa hur du vill arbeta. Använd sedan verktyg som ser till att dessa regler följs.
1. Namnge dina sessionstyper
Gratis inledande samtal (20 minuter)
Betald 60-minuterssession
VIP-dag
Frågor och svar i grupp
Kontorstider för årskullerna
2. Ställ in bokningsperioder
Införandeavtal: tis–tors, kl. 13–16
Befintliga kunder: må–tor, kl. 10.00–14.00
Inga möten på fredagar för innehålls- och administrationsfrågor
3. Lägg till buffertar och gränser
15 minuters marginal före och efter sessionerna
Högst 4 klientmöten per dag
Minst 24 timmars framförhållning
4. Upprätta tydliga riktlinjer för ombokning
Tillåt ombokning upp till 24 timmar i förväg
Vid avbokning i sista minuten förverkas avgiften eller debiteras
5. Samla ihop det du behöver innan samtalet
Inledande frågor om mål, framgångar och hinder
Möjligheter till VIP- eller workshopsessioner
Teknisk kontroll och rekommenderat videoverktyg
6. Använd smarta påminnelser
Påminnelser via e-post 24 timmar och 2 timmar före
Bifoga dagordning och förberedelselista
Med Doodle kan du använda alla dessa funktioner direkt på din Booking Page eller i dina 1:1-inbjudningar.
En veckomall som passar många tränare
Prova den här enkla layouten:
Dag
Fokus
Måndag
Fokuserat arbete (förmiddag), 2 kundmöten (eftermiddag)
tisdag
Inledande samtal (2 timmar), 2 kundmöten
onsdag
Gruppprogram eller mottagningstid, 1 klientmöte
torsdag
Endast kundmöten
fredag
Innehåll, administration och planering
Reservera dessa tider i din kalender. Doodle visar endast de tider som går att boka.
Praktiska tips för att hålla ordning på din kalender
Placera rätt länk på rätt ställe
Använd Booking Page för att hitta nya kunder, en annan sida för betalda sessioner och 1:1 för paketkunder.
Se till att det bara finns en enda källa till sanningen
Anslut Google Kalender, Microsoft Outlook-kalendern eller Apple Kalender så att Doodle döljer tider då du är upptagen.
Lägg till buffertar och förbered frågor
10–15 minuters buffert, plus 3–5 inledande frågor anpassade efter sessionen.
Ställ in påminnelser och tidsfrister
Automatiska påminnelser och tidsfrister för Group Poll ser till att deltagarna håller sig till tidsplanen.
Hantera tidszoner utan att behöva tänka på det
Doodle visar tiderna i kundens lokala tidszon.
Ta betalt vid bokningen
Aktivera Stripe för att bekräfta betalda sessioner.
Se till att varumärkesprofilen är enhetlig
Lägg till din logotyp och dina färger med Doodle Pro.
Automatisera överlämningar
Lägg automatiskt till länkar till Zoom eller Google Meet och använd Zapier för att synkronisera med ditt CRM-system.
Vanliga misstag som man bör undvika
Använda en enda länk till allt
Att lämna sin kalender helt öppen
Inga buffertar mellan sessionerna
Manuella påminnelser (lätta att glömma)
Att gissa tidszoner
Betalning efter sessionen
Inga tydliga avbokningsregler
Använda flera kalendrar som inte är synkroniserade
Genom att undvika dessa saker sparar du tid och säkerställer en bra kundupplevelse.
Verktyg och lösningar som sätter stopp för kaoset i schemaläggningen
Booking Page
Visar endast de tider du vill erbjuda
Döljer tider med många möten i din kalender
Betalning via Stripe vid bokning
Frågor vid intagningen
Videolänkar som lagts till automatiskt
1:1
Erbjuda specifika tider till en enskild kund
Perfekt för återkommande kunder eller paket med flera sessioner
Group Poll
Låt upp till 1 000 personer rösta om mötes tidpunkter
Ange tidsfrister och bekräfta med ett klick
Sign-up Sheets
Perfekt för workshops, gruppcoaching eller utbildning
Begränsa antalet platser och låt kunderna välja sin tid
Funktioner i Doodle Pro och Teams
Mötesbeskrivningar skrivna av AI
Skräddarsydd varumärkesprofilering
Dölj deltagaruppgifter
E-postinbjudningar till stora adresslistor
Automatiska påminnelser
Zapier för CRM och anteckningar
Säkerhet på företagsnivå
Exempel från verkliga coachingsituationer
Livcoach som leder en 12-veckorsgrupp
Använder Sign-up Sheets för veckosamtalen och en Group Poll för gästsessionerna.
Ledarskapscoach med kunder över hela världen
Två Booking Pages (Amerika + EMEA), automatiska Zoom-länkar för varje inbjudan.
Tränare som säljer enstaka träningspass och paket
Gratis informationssida + sida för betalda sessioner med Stripe + intagssamtal om skador/mål.
Karriärcoach som håller en workshop för företag
Group Poll med avdelningscheferna + Sign-up Sheet för personalmöten.
Ledarskapscoach som erbjuder VIP-dagar
Sida för VIP-bokning, betalning via Stripe, frågeformulär inför mötet, AI-genererad dagordning.
En 60-minuters plan för tränare
Synkronisera era kalendrar
Ange vilka typer av sessioner du erbjuder
Skapa Booking Pages
Konfigurera 1:1-mallar
Förbered gruppschemaläggningen (omröstning + Sign-up Sheet)
Koppla ihop videoverktyg + Zapier
Lägg till påminnelser och riktlinjer
Publicera dina länkar
När systemet väl är inställt kommer det att gå tyst.
Anpassa din kalender efter olika coachningsmodeller
Individuell coaching: använd 1:1 + begränsade tidsfönster
Gruppcoaching: Sign-up Sheets med begränsat antal platser
Företagscoaching: Group Polls + Sign-up Sheets
Inledande samtal: Enkel Booking Page med buffertar
VIP-dagar: Stripe + detaljerad intagskontroll + långa buffertar
Öka andelen som dyker upp och minska antalet ombokningar
Kräv betalning via Stripe för betalda sessioner
Skicka användbara påminnelser
Uppmuntra till snabb bokning efter köpet
Fastställ tidsfrister för gruppbokningar
Lägg automatiskt till korrekta videolänkar
Håll koll på det som är viktigt utan extra administrativt arbete
Granska veckobokningar och närvaro
Anpassa tillgängligheten utifrån vad som blir fullbokat
Använd svaren från intaget som anteckningar
Övervaka betalningsbeteendet
Små genomgångar håller ordning på din kalender.
Viktiga slutsatser
Definiera sessionstyper, bokningsperioder och buffertar
Använd Booking Page, 1:1, Group Poll och Sign-up Sheet
Aktivera Stripe för betalda sessioner
Anslut din kalender och dina videoverktyg
Använd påminnelser och tydliga riktlinjer för att minska antalet uteblivna besök
Kom igång med bättre schemaläggning
Du kan få ordning på bokningskaoset med ett tydligt system och rätt verktyg. Skapa Booking Pages för introduktionsmöten och betalda sessioner, använd 1:1-möten för paketkunder, anordna grupper med Sign-up Sheets och bestäm datum med Group Polls. Koppla ihop din kalender, anpassa din varumärkesprofil och låt påminnelser och betalningar skötas i bakgrunden.
Är du redo att ta kontrollen? Skapa en Doodle och se hur coacher sparar flera timmar varje vecka.
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