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Schemaläggning

Hur man som coach undviker kaos i schemaläggningen

Read Time: 6 minutes
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Updated: 1 juli 2026

Coach in a client session.

Coacher har många olika roller. Du vägleder kunder, driver program, säljer paket och utvecklar din verksamhet. Men när din dag går åt till ombokningar, förväxlingar av tidszoner och att jaga betalningar hamnar coachningen i bakgrunden. Det är kaos i schemaläggningen – och det kostar dig både energi och intäkter.

Du behöver inte mer stress. Du behöver ett enkelt system som skyddar din tid och ger kunderna en tydlig väg att boka. I den här guiden lär du dig hur du som coach kan få bukt med kaoset i schemaläggningen med hjälp av praktiska steg som du kan sätta igång med på en eftermiddag. Vi går igenom hur du strukturerar din kalender, förhindrar uteblivna besök, hanterar betalningar, leder grupper och samlar allt på ett ställe.

Doodle är ryggraden. Med Booking Page, 1:1-möten, Group Poll och Sign-up Sheet kan du erbjuda sessioner, ta emot betalningar via Stripe, hantera deltagargrupper och koppla ihop med Zoom eller Google Meet. När du är klar har du en plan som går att använda om och om igen, vilket sparar timmar och ger en lugn och professionell kundupplevelse.

Inget kreditkort krävs

Den utmaning som Coach-specialister står inför

Kalendern fylls snabbt när man är coach. De vanligaste problemen är tydliga:

  • Kunderna bokar om i sista minuten

  • Du hoppar fram och tillbaka mellan långa e-posttrådar

  • Olika tidszoner leder till missade samtal

  • Du måste jaga in fakturor för enstaka sessioner

  • Det är svårt att samordna grupper och kohorter

  • Förberedelserna faller mellan stolarna

  • Dubbelbokningar förekommer i flera kalendrar

Var och en av dessa frågor tar uppmärksamhet i anspråk. Du vill ha mer tid för koncentrerat arbete, bättre resultat för kunderna och en hälsosammare arbetsvecka. Lösningen börjar med en enkel uppsättning regler och verktyg.

Varför detta är viktigt för Coach

När du planerar dina arbetspass känns det som om ditt företag agerar i efterhand. Här är vad som står på spel:

  • Kundupplevelsen försämras när ombokningarna sker på ett oorganiserat sätt

  • Uteblivna besökare påverkar intäkterna och arbetsmoralen negativt

  • Att byta sammanhang tär på din närvaro som coach

  • Din vecka saknar tid för återhämtning och utrymme för kreativitet

  • Marknadsföring och tillväxt avstannar eftersom administrativt arbete tar upp all din tid

Ett smidigt bokningssystem förändrar det. Kunderna hittar lediga tider snabbare. Du lägger mindre tid på logistik och mer tid på coaching. Betalningarna går igenom innan du dyker upp. Din kalender speglar dina mål, inte din inkorg.

Skapa ett enkelt schemaläggningssystem som hjälper dig att spara tid

Börja med att fastställa hur du vill arbeta. Använd sedan verktyg som ser till att dessa regler följs.

1. Namnge dina sessionstyper

  • Gratis inledande samtal (20 minuter)

  • Betald 60-minuterssession

  • VIP-dag

  • Frågor och svar i grupp

  • Kontorstider för årskullerna

2. Ställ in bokningsperioder

  • Införandeavtal: tis–tors, kl. 13–16

  • Befintliga kunder: må–tor, kl. 10.00–14.00

  • Inga möten på fredagar för innehålls- och administrationsfrågor

3. Lägg till buffertar och gränser

  • 15 minuters marginal före och efter sessionerna

  • Högst 4 klientmöten per dag

  • Minst 24 timmars framförhållning

4. Upprätta tydliga riktlinjer för ombokning

  • Tillåt ombokning upp till 24 timmar i förväg

  • Vid avbokning i sista minuten förverkas avgiften eller debiteras

5. Samla ihop det du behöver innan samtalet

  • Inledande frågor om mål, framgångar och hinder

  • Möjligheter till VIP- eller workshopsessioner

  • Teknisk kontroll och rekommenderat videoverktyg

6. Använd smarta påminnelser

  • Påminnelser via e-post 24 timmar och 2 timmar före

  • Bifoga dagordning och förberedelselista

Med Doodle kan du använda alla dessa funktioner direkt på din Booking Page eller i dina 1:1-inbjudningar.

En veckomall som passar många tränare

Prova den här enkla layouten:

Dag

Fokus

Måndag

Fokuserat arbete (förmiddag), 2 kundmöten (eftermiddag)

tisdag

Inledande samtal (2 timmar), 2 kundmöten

onsdag

Gruppprogram eller mottagningstid, 1 klientmöte

torsdag

Endast kundmöten

fredag

Innehåll, administration och planering

Reservera dessa tider i din kalender. Doodle visar endast de tider som går att boka.

Praktiska tips för att hålla ordning på din kalender

  • Placera rätt länk på rätt ställe

Använd Booking Page för att hitta nya kunder, en annan sida för betalda sessioner och 1:1 för paketkunder.

  • Se till att det bara finns en enda källa till sanningen

Anslut Google Kalender, Microsoft Outlook-kalendern eller Apple Kalender så att Doodle döljer tider då du är upptagen.

  • Lägg till buffertar och förbered frågor

10–15 minuters buffert, plus 3–5 inledande frågor anpassade efter sessionen.

  • Ställ in påminnelser och tidsfrister

Automatiska påminnelser och tidsfrister för Group Poll ser till att deltagarna håller sig till tidsplanen.

  • Hantera tidszoner utan att behöva tänka på det

Doodle visar tiderna i kundens lokala tidszon.

Aktivera Stripe för att bekräfta betalda sessioner.

  • Se till att varumärkesprofilen är enhetlig

Lägg till din logotyp och dina färger med Doodle Pro.

  • Automatisera överlämningar

Lägg automatiskt till länkar till Zoom eller Google Meet och använd Zapier för att synkronisera med ditt CRM-system.

Vanliga misstag som man bör undvika

  • Använda en enda länk till allt

  • Att lämna sin kalender helt öppen

  • Inga buffertar mellan sessionerna

  • Manuella påminnelser (lätta att glömma)

  • Att gissa tidszoner

  • Betalning efter sessionen

  • Inga tydliga avbokningsregler

  • Använda flera kalendrar som inte är synkroniserade

Genom att undvika dessa saker sparar du tid och säkerställer en bra kundupplevelse.

Verktyg och lösningar som sätter stopp för kaoset i schemaläggningen

Booking Page

  • Visar endast de tider du vill erbjuda

  • Döljer tider med många möten i din kalender

  • Betalning via Stripe vid bokning

  • Frågor vid intagningen

  • Videolänkar som lagts till automatiskt

1:1

  • Erbjuda specifika tider till en enskild kund

  • Perfekt för återkommande kunder eller paket med flera sessioner

Group Poll

  • Låt upp till 1 000 personer rösta om mötes tidpunkter

  • Ange tidsfrister och bekräfta med ett klick

Sign-up Sheets

  • Perfekt för workshops, gruppcoaching eller utbildning

  • Begränsa antalet platser och låt kunderna välja sin tid

Funktioner i Doodle Pro och Teams

  • Mötesbeskrivningar skrivna av AI

  • Skräddarsydd varumärkesprofilering

  • Dölj deltagaruppgifter

  • E-postinbjudningar till stora adresslistor

  • Automatiska påminnelser

  • Zapier för CRM och anteckningar

  • Säkerhet på företagsnivå

Exempel från verkliga coachingsituationer

Livcoach som leder en 12-veckorsgrupp

Använder Sign-up Sheets för veckosamtalen och en Group Poll för gästsessionerna.

Ledarskapscoach med kunder över hela världen

Två Booking Pages (Amerika + EMEA), automatiska Zoom-länkar för varje inbjudan.

Tränare som säljer enstaka träningspass och paket

Gratis informationssida + sida för betalda sessioner med Stripe + intagssamtal om skador/mål.

Karriärcoach som håller en workshop för företag

Group Poll med avdelningscheferna + Sign-up Sheet för personalmöten.

Ledarskapscoach som erbjuder VIP-dagar

Sida för VIP-bokning, betalning via Stripe, frågeformulär inför mötet, AI-genererad dagordning.

En 60-minuters plan för tränare

  1. Synkronisera era kalendrar

  2. Ange vilka typer av sessioner du erbjuder

  3. Skapa Booking Pages

  4. Konfigurera 1:1-mallar

  5. Förbered gruppschemaläggningen (omröstning + Sign-up Sheet)

  6. Koppla ihop videoverktyg + Zapier

  7. Lägg till påminnelser och riktlinjer

  8. Publicera dina länkar

När systemet väl är inställt kommer det att gå tyst.

Anpassa din kalender efter olika coachningsmodeller

  • Individuell coaching: använd 1:1 + begränsade tidsfönster

  • Gruppcoaching: Sign-up Sheets med begränsat antal platser

  • Företagscoaching: Group Polls + Sign-up Sheets

  • Inledande samtal: Enkel Booking Page med buffertar

  • VIP-dagar: Stripe + detaljerad intagskontroll + långa buffertar

Öka andelen som dyker upp och minska antalet ombokningar

  • Kräv betalning via Stripe för betalda sessioner

  • Skicka användbara påminnelser

  • Uppmuntra till snabb bokning efter köpet

  • Fastställ tidsfrister för gruppbokningar

  • Lägg automatiskt till korrekta videolänkar

Håll koll på det som är viktigt utan extra administrativt arbete

  • Granska veckobokningar och närvaro

  • Anpassa tillgängligheten utifrån vad som blir fullbokat

  • Använd svaren från intaget som anteckningar

  • Övervaka betalningsbeteendet

Små genomgångar håller ordning på din kalender.

Viktiga slutsatser

  • Definiera sessionstyper, bokningsperioder och buffertar

  • Använd Booking Page, 1:1, Group Poll och Sign-up Sheet

  • Aktivera Stripe för betalda sessioner

  • Anslut din kalender och dina videoverktyg

  • Använd påminnelser och tydliga riktlinjer för att minska antalet uteblivna besök

Kom igång med bättre schemaläggning

Du kan få ordning på bokningskaoset med ett tydligt system och rätt verktyg. Skapa Booking Pages för introduktionsmöten och betalda sessioner, använd 1:1-möten för paketkunder, anordna grupper med Sign-up Sheets och bestäm datum med Group Polls. Koppla ihop din kalender, anpassa din varumärkesprofil och låt påminnelser och betalningar skötas i bakgrunden.

Är du redo att ta kontrollen? Skapa en Doodle och se hur coacher sparar flera timmar varje vecka.

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