Crear un Doodle

Planificación

Cómo dejar de programar el caos como entrenador

Tiempo de lectura: 6 minutos

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Actualizado: 21 nov 2025

Coach in a client session.

Opciones de idioma

endefresit

Índice

    Los entrenadores llevan muchos sombreros. Orientas a clientes, diriges programas, vendes paquetes y haces crecer tu negocio. Pero cuando tu jornada se ve absorbida por reprogramaciones, confusiones de husos horarios y pagos pendientes, el coaching pasa a un segundo plano. Eso es un caos de programación y te cuesta energía e ingresos.

    No necesitas más prisas. Necesitas un sistema sencillo que proteja tu tiempo y ofrezca a los clientes un camino claro para reservar. En esta guía, aprenderás a poner fin al caos de programación como coach con pasos prácticos que puedes poner en marcha en una tarde. Desglosaremos cómo dar forma a tu calendario, evitar las ausencias, gestionar los pagos, dirigir grupos y mantenerlo todo en un solo lugar.

    Doodle es la columna vertebral. Con la Página de Reservas, 1:1, Encuestas de Grupo y Hojas de Inscripción, puedes ofrecer sesiones, cobrar con Stripe, gestionar cohortes y conectar Zoom o Google Meet. Al final, tendrás un plan repetible que ahorra horas y ofrece una experiencia de cliente tranquila y profesional.

    No se necesita tarjeta de crédito

    El reto al que se enfrentan los profesionales del Coaching

    Tu calendario se llena rápidamente cuando haces coaching. Los puntos de dolor comunes están claros:

    • Los clientes cambian la cita en el último minuto

    • Rebotas entre largos hilos de correos electrónicos

    • Las diferentes zonas horarias provocan llamadas perdidas

    • Persigues facturas de sesiones individuales

    • Es difícil coordinar grupos y cohortes

    • El trabajo de preparación se te escapa de las manos

    • Se producen dobles reservas en varios calendarios

    Cada uno de estos problemas te roba concentración. Quieres más tiempo para el trabajo en profundidad, mejores resultados para los clientes y una semana laboral más saludable. La solución comienza con un sencillo conjunto de normas y herramientas.

    Por qué es importante para el Coach

    Cuando la programación te controla, tu negocio parece reactivo. Esto es lo que está en juego:

    • La experiencia del cliente se resiente cuando la reprogramación es un lío.

    • Las ausencias merman los ingresos y la moral

    • El cambio de contexto agota tu presencia como coach

    • Tu semana carece de tiempo de recuperación y espacio creativo

    • El marketing y el crecimiento se estancan porque el trabajo administrativo se come tu tiempo

    Un sistema de reservas fluido cambia eso. Los clientes encuentran los horarios más rápido. Dedicas menos tiempo a la logística y más al coaching. Los pagos se liquidan antes de que aparezcas. Tu calendario refleja tus objetivos, no tu bandeja de entrada.

    Construye un sistema de programación sencillo que proteja tu tiempo

    Empieza por definir cómo quieres trabajar. Luego utiliza herramientas que hagan cumplir esas reglas.

    1. Nombra tus tipos de sesiones

    • Llamada de descubrimiento gratuita (20 minutos)

    • Sesión de pago de 60 minutos

    • Día VIP

    • Preguntas y respuestas en grupo

    • Horas de oficina para cohortes

    2. Establecer ventanas de reserva

    • Llamadas de descubrimiento: Mar-Jueves, de 13.00 a 16.00 h.

    • Clientes actuales: De lunes a jueves, de 10.00 a 14.00 h.

    • No hay reuniones los viernes para contenidos y administración

    3. Añadir topes y límites

    • Buffer de 15 minutos antes y después de las sesiones

    • Máximo 4 sesiones de clientes al día

    • Plazo mínimo de 24 horas

    4. Crea una política clara de reprogramación

    • Permite la reprogramación hasta con 24 horas de antelación

    • Las cancelaciones tardías se pierden o se cobran

    5. Recoge lo que necesites antes de la llamada

    • Preguntas de admisión sobre objetivos, victorias y bloqueos

    • Alcance de las sesiones VIP o de taller

    • Comprobación técnica y herramienta de vídeo preferida

    6. Utiliza recordatorios inteligentes

    • Recordatorios por correo electrónico 24 horas y 2 horas antes

    • Incluye una agenda y una lista de comprobación preparatoria

    Con Doodle, puedes aplicar todo esto dentro de tu Página de Reservas o invitaciones 1:1.

    Una plantilla semanal que funciona para muchos entrenadores

    Prueba este sencillo diseño:

    Día

    Enfoque

    Lunes

    Trabajo profundo (AM), 2 sesiones con clientes (PM)

    Martes

    Llamadas de descubrimiento (2 horas), 2 sesiones con clientes

    Miércoles

    Programa de grupo u horas de oficina, 1 sesión de cliente

    Jueves

    Sólo sesiones con clientes

    Viernes

    Contenido, administración y planificación

    Bloquea estas ventanas en tu calendario. Doodle sólo mostrará las franjas horarias reservables.

    Consejos prácticos para mantener tu calendario bajo control

    • Pon el enlace adecuado en el lugar adecuado

    Utiliza la Página de Reservas para el descubrimiento, una segunda para las sesiones de pago, y 1:1 para los clientes de paquetes.

    • Mantén una fuente de verdad

    Conecta Google Calendar, Microsoft Outlook Calendar o Apple Calendar para que Doodle oculte las horas ocupadas.

    • Añade topes y preguntas preparatorias

    Topes de 10-15 minutos, más 3-5 preguntas de admisión adaptadas a la sesión.

    • Establece recordatorios y fechas límite

    Los recordatorios automáticos y las fechas límite de las encuestas de grupo mantienen a la gente dentro del horario.

    • Maneja las zonas horarias sin pensar

    Doodle muestra las horas en la zona local del cliente.

    • Cobra en el momento de la reserva

    Activa Stripe para confirmar las sesiones pagadas.

    • Mantén la coherencia de la marca

    Añade tu logotipo y colores con Doodle Pro.

    • Automatiza los traspasos

    Añade automáticamente enlaces de Zoom o Google Meet, y utiliza Zapier para sincronizar con tu CRM.

    Errores comunes que debes evitar

    • Utilizar un enlace para todo

    • Dejar tu calendario totalmente abierto

    • No dejar espacio entre sesiones

    • Recordatorios manuales (fáciles de olvidar)

    • Adivinar zonas horarias

    • Pagar después de la sesión

    • Sin una política de cancelación clara

    • Uso de varios calendarios no sincronizados

    Evitarlos protege tu tiempo y la experiencia de tus clientes.

    Herramientas y soluciones que acaban con el caos de la programación

    Página de reservas

    • Sólo muestra las horas que quieres ofrecer

    • Oculta las horas ocupadas de tu calendario

    • Pagos con Stripe en la reserva

    • Preguntas de admisión

    • Enlaces de vídeo añadidos automáticamente

    1:1

    • Ofrece horas específicas a un cliente individual

    • Ideal para retenedores o paquetes multisesión

    Encuestas de grupo

    • Permite que hasta 1000 personas voten las horas de las reuniones

    • Fija plazos y confirma con un clic

    Hojas de inscripción

    • Perfectas para talleres, coaching o formación en grupo

    • Limita las plazas y deja que los clientes elijan su franja horaria

    Funciones de Doodle Pro y Teams

    • Descripciones de reuniones escritas con IA

    • Marca personalizada

    • Oculta los datos de los participantes

    • Invitaciones por correo electrónico a grandes listas

    • Recordatorios automáticos

    • Zapier para CRM y notas

    • Seguridad de nivel empresarial

    Ejemplos reales de escenarios de coaching

    Coach de vida que dirige una cohorte de 12 semanas

    Utiliza Hojas de Inscripción para las llamadas semanales y una Encuesta de Grupo para las sesiones de invitados.

    Coach ejecutivo con clientes globales

    Dos páginas de reservas (América + EMEA), enlaces automáticos de Zoom para cada invitación.

    Entrenador de fitness que vende sesiones sueltas y paquetes

    Página de descubrimiento gratuita + página de sesión de pago con Stripe + registro de lesiones/objetivos.

    Entrenador profesional que imparte un taller corporativo

    Encuesta de grupo con jefes de departamento + Hoja de inscripción para sesiones de empleados.

    Coach de liderazgo que ofrece jornadas VIP

    Página de reserva VIP, pago con Stripe, cuestionario previo al trabajo, agenda generada por IA.

    Plan de configuración de 60 minutos para coaches

    1. Conecta tus calendarios

    2. Lista tus tipos de sesiones

    3. Crea páginas de reserva

    4. Configura plantillas 1:1

    5. Preparar la programación de grupos (Encuesta + Hoja de Inscripción)

    6. Conecta herramientas de vídeo + Zapier

    7. Añade recordatorios y políticas

    8. Publica tus enlaces

    Tu sistema funcionará tranquilamente una vez configurado.

    Haz que tu calendario funcione para diferentes modelos de coaching

    • Coaching individual: utiliza 1:1 + ventanas limitadas

    • Coaching de grupo: Hojas de inscripción con límite de plazas

    • Coaching corporativo: Encuestas de grupo + Hojas de inscripción

    • Llamadas de descubrimiento: simple Página de reservas con topes

    • Jornadas VIP: Raya + inscripción detallada + topes largos

    Mejora los índices de asistencia y reduce las reprogramaciones

    • Exige el pago con Stripe para las sesiones de pago

    • Envía recordatorios útiles

    • Fomentar la reserva rápida tras la compra

    • Establece plazos para la programación de grupos

    • Añade automáticamente enlaces de vídeo correctos

    Haz un seguimiento de lo que importa sin administración adicional

    • Revisa las reservas semanales y la asistencia

    • Ajusta la disponibilidad en función de lo que se llene

    • Utiliza las respuestas de admisión como notas

    • Controla el comportamiento de pago

    Las pequeñas revisiones mantienen sano tu calendario.

    Puntos clave

    • Define tipos de sesiones, ventanas de reserva y topes

    • Utiliza Páginas de Reserva, 1:1, Encuestas de Grupo y Hojas de Inscripción

    • Activa Stripe para las sesiones de pago

    • Conecta tu calendario y las herramientas de vídeo

    • Confía en recordatorios y políticas claras para reducir las ausencias

    Empieza a programar mejor

    Puedes acabar con el caos de la programación con un sistema claro y las herramientas adecuadas. Crea Páginas de Reserva para sesiones de descubrimiento y de pago, utiliza 1:1 para clientes de paquetes, organiza grupos con Hojas de Inscripción y fija fechas con Encuestas de Grupo. Conecta tu calendario, establece tu marca y deja que los recordatorios y los pagos se ejecuten en segundo plano.

    ¿Listo para tomar el control? Crea un Doodle y comprueba cómo los entrenadores ahorran horas cada semana.

    No se necesita tarjeta de crédito

    Artículo relacionado

    Wellness/mindfulness group session

    Planificación

    Herramienta de programación para entrenadores de bienestar: la guía completa

    Escrito por Limara Schellenberg

    Leer el artículo
    Trainer teaching or presenting a structured plan.

    Planificación

    5 plantillas de páginas de reserva para sesiones de coaching de pago

    Escrito por Limara Schellenberg

    Leer el artículo
    Trainer standing at a whiteboard.

    Planificación

    Cómo programar la formación de cohortes sin idas y venidas

    Escrito por Limara Schellenberg

    Leer el artículo

    Resuelve la ecuación de planificación con Doodle